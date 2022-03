IMAGE: The Indian Premier League trophy. Photograph: BCCI

Brace yourself for a summer of exciting cricket as IPL 2022 kicks off in Mumbai on March 26.

This year's IPL will include 10 teams with the addition of the Gujarat Titans and Lucknow Super Giants.

The 10 teams will play 14 league matches -- seven home matches and seven away matches -- totalling 70 league matches, followed by the four play-off matches.

In the format similar to IPL 2011, the teams will be divided in two groups with each team playing five teams twice and the remaining four teams only once (2 only home and 2 only away).

The league stage will be played across four venues -- the Wankhede Stadium and the Brabourne Stadium in Mumbai, the D Y Patil stadium in Navi Mumbai and the Maharashtra Cricket Association stadium in Pune.

IPL 2022 begins with a high-profile opening encounter between defending champions Chennai Super Kings and the Kolkata Knight Riders.

The schedule for the play-offs and the final to be played on May 29 will be announced later.

Check out the IPL 2022 Schedule:

No. Date Match Time (IST) Venue 1 Mar-26 Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders 7:30 PM Wankhede Stadium 2 Mar-27 Delhi Capitals vs Mumbai Indians 3:30 PM Brabourne – CCI 3 Mar-27 Punjab Kings vs Royal Challengers Bangalore 7:30 PM DY Patil Stadium 4 Mar-28 Gujarat Titans vs Lucknow Super Giants 7:30 PM Wankhede Stadium 5 Mar-29 SunRisers Hyderabad vs Rajasthan Royals 7:30 PM MCA Stadium, Pune 6 Mar-30 Royal Challengers Bangalore vs Kolkata Knight Riders 7:30 PM DY Patil Stadium 7 Mar-31 Lucknow Super Giants vs Chennai Super Kings 7:30 PM Brabourne – CCI 8 Apr-1 Kolkata Knight Riders vs Punjab Kings 7:30 PM Wankhede Stadium 9 Apr-2 Mumbai Indians vs Rajasthan Royals 3:30 PM DY Patil Stadium 10 Apr-2 Gujarat Titans vs Delhi Capitals 7:30 PM MCA Stadium, Pune 11 Apr-3 Chennai Super Kings vs Punjab Kings 7:30 PM Brabourne – CCI 12 Apr-4 SunRisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants 7:30 PM DY Patil Stadium 13 Apr-5 Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bangalore 7:30 PM Wankhede Stadium 14 Apr-6 Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians 7:30 PM MCA Stadium, Pune 15 Apr-7 Lucknow Super Giants vs Delhi Capitals 7:30 PM DY Patil Stadium 16 Apr-8 Punjab Kings vs Gujarat Titans 7:30 PM Brabourne – CCI 17 Apr-9 Chennai Super Kings vs SunRisers Hyderabad 3:30 PM DY Patil Stadium 18 Apr-9 Royal Challengers Bangalore vs Mumbai Indians 7:30 PM MCA Stadium, Pune 19 Apr-10 Kolkata Knight Riders vs Delhi Capitals 3:30 PM Brabourne – CCI 20 Apr-10 Rajasthan Royals vs Lucknow Super Giants 7:30 PM Wankhede Stadium 21 Apr-11 SunRisers Hyderabad vs Gujarat Titans 7:30 PM DY Patil Stadium 22 Apr-12 Chennai Super Kings vs Royal Challengers Bangalore 7:30 PM DY Patil Stadium 23 Apr-13 Mumbai Indians vs Punjab Kings 7:30 PM MCA Stadium, Pune 24 Apr-14 Rajasthan Royals vs Gujarat Titans 7:30 PM DY Patil Stadium 25 Apr-15 SunRisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders 7:30 PM Brabourne – CCI 26 Apr-16 Mumbai Indians vs Lucknow Super Giants 3:30 PM Brabourne – CCI 27 Apr-16 Delhi Capitals vs Royal Challengers Bangalore 7:30 PM Wankhede Stadium 28 Apr-17 Punjab Kings vs SunRisers Hyderabad 3:30 PM Brabourne – CCI 29 Apr-17 Gujarat Titans vs Chennai Super Kings 7:30 PM MCA Stadium, Pune 30 Apr-18 Rajasthan Royals vs Kolkata Knight Riders 7:30 PM Brabourne – CCI 31 Apr-19 Lucknow Super Giants vs Royal Challengers Bangalore 7:30 PM DY Patil Stadium 32 Apr-20 Delhi Capitals vs Punjab Kings 7:30 PM MCA Stadium, Pune 33 Apr-21 Mumbai Indians vs Chennai Super Kings 7:30 PM DY Patil Stadium 34 Apr-22 Delhi Capitals vs Rajasthan Royals 7:30 PM MCA Stadium, Pune 35 Apr-23 Kolkata Knight Riders vs Gujarat Titans 3:30 PM DY Patil Stadium 36 Apr-23 Royal Challengers Bangalore vs SunRisers Hyderabad 7:30 PM Brabourne – CCI 37 Apr-24 Lucknow Super Giants vs Mumbai Indians 7:30 PM Wankhede Stadium 38 Apr-25 Punjab Kings vs Chennai Super Kings 7:30 PM Wankhede Stadium 39 Apr-26 Royal Challengers Bangalore vs Rajasthan Royals 7:30 PM MCA Stadium, Pune 40 Apr-27 Gujarat Titans vs SunRisers Hyderabad 7:30 PM Wankhede Stadium 41 Apr-28 Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders 7:30 PM Wankhede Stadium 42 Apr-29 Punjab Kings vs Lucknow Super Giants 7:30 PM MCA Stadium, Pune 43 Apr-30 Gujarat Titans vs Royal Challengers Bangalore 3:30 PM Brabourne – CCI 44 Apr-30 Rajasthan Royals vs Mumbai Indians 7:30 PM DY Patil Stadium 45 May-1 Delhi Capitals vs Lucknow Super Giants 3:30 PM Wankhede Stadium 46 May-1 SunRisers Hyderabad vs Chennai Super Kings 7:30 PM MCA Stadium, Pune 47 May-2 Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals 7:30 PM Wankhede Stadium 48 May-3 Gujarat Titans vs Punjab Kings 7:30 PM DY Patil Stadium 49 May-4 Royal Challengers Bangalore vs Chennai Super Kings 7:30 PM MCA Stadium, Pune 50 May-5 Delhi Capitals vs SunRisers Hyderabad 7:30 PM Brabourne – CCI 51 May-6 Gujarat Titans vs Mumbai Indians 7:30 PM Brabourne – CCI 52 May-7 Punjab Kings vs Rajasthan Royals 3:30 PM Wankhede Stadium 53 May-7 Lucknow Super Giants vs Kolkata Knight Riders 3:30 PM MCA Stadium, Pune 54 May-8 SunRisers Hyderabad vs Royal Challengers Bangalore 3:30 PM Wankhede Stadium 55 May-8 Chennai Super Kings vs Delhi Capitals 3:30 PM DY Patil Stadium 56 May-9 Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders 7:30 PM DY Patil Stadium 57 May-10 Lucknow Super Giants vs Gujarat Titans 7:30 PM MCA Stadium, Pune 58 May-11 Rajasthan Royals vs Delhi Capitals 7:30 PM DY Patil Stadium 59 May-12 Chennai Super Kings vs Mumbai Indians 7:30 PM Wankhede Stadium 60 May-13 Royal Challengers Bangalore vs Punjab Kings 7:30 PM Brabourne – CCI 61 May-14 Kolkata Knight Riders vs SunRisers Hyderabad 7:30 PM MCA Stadium, Pune 62 May-15 Chennai Super Kings vs Gujarat Titans 3:30 PM Wankhede Stadium 63 May-15 Lucknow Super Giants vs Rajasthan Royals 7:30 PM Brabourne – CCI 64 May-16 Punjab Kings vs Delhi Capitals 7:30 PM DY Patil Stadium 65 May-17 Mumbai Indians vs SunRisers Hyderabad 7:30 PM Wankhede Stadium 66 May-18 Kolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants 7:30 PM DY Patil Stadium 67 May-19 Royal Challengers Bangalore vs Gujarat Titans 7:30 PM Wankhede Stadium 68 May-20 Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings 7:30 PM Brabourne – CCI 69 May-21 Mumbai Indians vs Delhi Capitals 7:30 PM Wankhede Stadium 70 May-22 SunRisers Hyderabad vs Punjab Kings 7:30 PM Wankhede Stadium

(The IPL play-offs schedule will be released at a later date.)

