Meet Afghanistan's T20 World Cup squad

Team Afghanistan X CLOSE Mohammad Nabi (captain) Mohammad Nabi (captain) Batting M R Avg S/R Hs 100s 50s 6s 4s 81 1396 21.81 145.72 89 0 4 83 87 Bowling M Wkts Eco S/R Best 4WI 5WI 81 72 7.20 22.47 4/10 3 0 *Overall record in T20 Internationals X CLOSE Asghar Afghan Asghar Afghan Batting M R Avg S/R Hs 100s 50s 6s 4s 72 1341 21.98 110.18 62 0 4 67 83 Bowling M Wkts Eco S/R Best 4WI 5WI 72 1 6.00 4.00 1/4 0 0 *Overall record in T20 Internationals X CLOSE Fareed Ahmad Fareed Ahmad Batting M R Avg S/R Hs 100s 50s 6s 4s 16 24 - 160.00 24* 0 0 0 4 Bowling M Wkts Eco S/R Best 4WI 5WI 16 21 8.33 15.67 3/35 0 0 *Overall record in T20 Internationals X CLOSE Gulbadin Naib Gulbadin Naib Batting M R Avg S/R Hs 100s 50s 6s 4s 48 495 17.67 121.32 56* 0 1 24 34 Bowling M Wkts Eco S/R Best 4WI 5WI 48 17 8.28 26.47 2/24 0 0 *Overall record in T20 Internationals X CLOSE Hamid Hassan Hamid Hassan Batting M R Avg S/R Hs 100s 50s 6s 4s 22 50 16.66 108.69 22 0 0 2 3 Bowling M Wkts Eco S/R Best 4WI 5WI 22 32 6.56 14.94 4/22 1 0 *Overall record in T20 Internationals X CLOSE Hashmatullah Shahidi Hashmatullah Shahidi Batting M R Avg S/R Hs 100s 50s 6s 4s 4 1 - 100.00 1* 0 0 0 0 Bowling M Wkts Eco S/R Best 4WI 5WI 4 - - - - - - *Overall record in T20 Internationals X CLOSE Hazratullah Zazai Hazratullah Zazai Batting M R Avg S/R Hs 100s 50s 6s 4s 15 570 40.71 155.31 162* 1 2 40 49 Bowling M Wkts Eco S/R Best 4WI 5WI 15 - - - - - - *Overall record in T20 Internationals X CLOSE Karim Janat Karim Janat Batting M R Avg S/R Hs 100s 50s 6s 4s 27 268 16.75 113.08 53 0 1 12 20 Bowling M Wkts Eco S/R Best 4WI 5WI 27 29 8.22 19.28 5/11 0 1 *Overall record in T20 Internationals X CLOSE Mohammad Shahzad (wk) Mohammad Shahzad (wk) Batting M R Avg S/R Hs 100s 50s 6s 4s 65 1936 31.22 134.81 118* 1 12 72 218 Bowling M Wkts Eco S/R Best 4WI 5WI 65 - - - - - - *Overall record in T20 Internationals X CLOSE Mujeeb Ur Rahman Mujeeb Ur Rahman Batting M R Avg S/R Hs 100s 50s 6s 4s 19 8 - 100.00 8* 0 0 0 1 Bowling M Wkts Eco S/R Best 4WI 5WI 19 25 6.15 17.28 4/15 1 0 *Overall record in T20 Internationals X CLOSE Najibullah Zadran Najibullah Zadran Batting M R Avg S/R Hs 100s 50s 6s 4s 63 1060 33.12 142.28 72* 0 4 57 69 Bowling M Wkts Eco S/R Best 4WI 5WI 63 - - - - - - *Overall record in T20 Internationals X CLOSE Naveen-ul-Haq Naveen-ul-Haq Batting M R Avg S/R Hs 100s 50s 6s 4s 8 7 7.00 100.00 5 0 0 0 1 Bowling M Wkts Eco S/R Best 4WI 5WI 8 13 6.96 12.92 3/21 0 0 *Overall record in T20 Internationals X CLOSE Rahmanullah Gurbaz (wk) Rahmanullah Gurbaz (wk) Batting M R Avg S/R Hs 100s 50s 6s 4s 13 446 34.30 143.87 87 0 3 28 36 Bowling M Wkts Eco S/R Best 4WI 5WI 13 - - - - - - *Overall record in T20 Internationals X CLOSE Rashid Khan Rashid Khan Batting M R Avg S/R Hs 100s 50s 6s 4s 50 170 14.16 128.78 33 0 0 10 11 Bowling M Wkts Eco S/R Best 4WI 5WI 50 93 6.09 12.19 5/3 3 2 *Overall record in T20 Internationals X CLOSE Usman Ghani Usman Ghani Batting M R Avg S/R Hs 100s 50s 6s 4s 23 551 26.23 111.08 73 0 3 15 55 Bowling M Wkts Eco S/R Best 4WI 5WI 23 - - - - - - *Overall record in T20 Internationals

