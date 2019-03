Know your IPL Team: Royal Challengers Bangalore

March 23, 2019 12:54 IST

Rajneesh Gupta presents statistical summary of Royal Challengers Bangalore and much more.

IMAGE: Royal Challengers Bangalore captain Virat Kohli and his team-mates celebrate fall of a wicket during IPL 2018. Photograph: BCCI

Captain and coach: Virat Kohli and Gary Kirsten

Total players: 24

Number of overseas players: 8

Openers: Devdutt Padikkal, Virat Kohli, Parthiv Patel

Middle-order batsmen: AB de Villiers, Milind Kumar, Himmat Singh, Shimron Hetmyer

Wicketkeepers: Heinrich Klaasen

Allrounders: Moeen Ali, Colin de Grandhomme, Marcus Stoinis, Prayas Ray Barman, Akshdeep Nath, Gurkeerat Singh, Shivam Dube Wrist spinners: Yuzvendra Chahal

Finger spinners: Washington Sundar, Pawan Negi

Fast bowlers: Kulwant Khejroliya, Umesh Yadav, Navdeep Saini, Nathan Coulter-Nile, Mohammad Siraj, Tim Southee

Result Summary In Each Edition

Year Played Won Lost Tied NR Win% W/L Ratio Position 2008 14 4 10 0 0 28.57 0.40 7th 2009 16 9 7 0 0 56.25 1.28 2nd 2010 16 8 8 0 0 50.00 1.00 3rd 2011 17 10 6 0 1 62.50 1.66 2nd 2012 16 8 7 0 1 53.33 1.14 5th 2013 16 8 6 2 0 50.00 1.33 5th 2014 14 5 9 0 0 35.71 0.55 7th 2015 16 8 6 0 2 57.14 1.33 3rd 2016 16 9 7 0 0 56.25 1.28 2nd 2017 14 3 10 0 1 23.07 0.30 8th 2018 14 6 8 0 0 42.85 0.75 6th

Result Summary vs Each Opponent

Vs Played Won Lost Tied NR Win% W/L Ratio Chennai Super Kings 22 7 14 0 1 33.33 0.50 Deccan Chargers 11 5 6 0 0 45.45 0.83 Delhi Daredevils 21 13 6 1 1 65.00 2.16 Gujarat Lions 5 3 2 0 0 60.00 1.50 Kings XI Punjab 22 10 12 0 0 45.45 0.83 Kochi Tuskers Kerala 2 2 0 0 0 100.00 Kolkata Knight Riders 22 9 13 0 0 40.90 0.69 Mumbai Indians 23 9 14 0 0 39.13 0.64 Pune Warriors 5 5 0 0 0 100.00 Rajasthan Royals 19 8 9 0 2 47.05 0.88 Rising Pune Supergiant 4 2 2 0 0 50.00 1.00 Sunrisers Hyderabad 13 5 6 1 1 41.66 0.83

Note: Royal Challengers Bangalore’ match vs Rajasthan Royals in 2011 and Sunrisers Hyderabad in 2017 were abandoned without a toss (included in the above tally for reference purpose). In 2013 Royal Challengers Bangalore lost to Sunrisers Hyderabad, but beat Delhi Daredevils in Super Over

Highest Totals

Score Overs Vs Venue Year Result 263-5 20 Pune Warriors India Bengaluru 2013 Won 248-3 20 Gujarat Lions Bengaluru 2016 Won 235-1 20 Mumbai Indians Mumbai 2015 Won 227-4 20 Sunrisers Hyderabad Bengaluru 2016 Won 226-3 20 Kings XI Punjab Bengaluru 2015 Won 218-6 20 Sunrisers Hyderabad Bengaluru 2018 Won 215-1 20 Delhi Daredevils Delhi 2012 Won 213-2 20 Gujarat Lions Rajkot 2017 Won 211-3 15 Kings XI Punjab Bengaluru 2016 Won 205-6 20 Kings XI Punjab Bengaluru 2011 Won 205-8 20 Chennai Super Kings Chennai 2012 Lost 205-8 20 Chennai Super Kings Bengaluru 2018 Lost 204-2 18.5 Kings XI Punjab Bengaluru 2010 Won 200-7 20 Rajasthan Royals Bengaluru 2015 No Res 200-7 20 Sunrisers Hyderabad Bengaluru 2016 Lost

Lowest Totals

Score Overs Vs Venue Year Result 49 9.4 Kolkata Knight Riders Kolkata 2017 Lost 70 15 Rajasthan Royals Abu Dhabi 2014 Lost 82 15.1 Kolkata Knight Riders Bengaluru 2008 Lost 87 15.2 Chennai Super Kings Port Elizabeth 2009 Lost 96-9 20 Rising Pune Supergiant Pune 2017 Lost 105 20 Rajasthan Royals Centurion 2009 Lost 115-9 20 Kolkata Knight Riders Ranchi 2013 Lost 119 19 Kings XI Punjab Bengaluru 2017 Lost 121 17 Kings XI Punjab Dharamsala 2011 Lost

Highest Individual Innings

Score Player Vs Venue Year 175* CH Gayle Pune Warriors India Bengaluru 2013 133* AB de Villiers Mumbai Indians Mumbai 2015 129* AB de Villiers Gujarat Lions Bengaluru 2016 128* CH Gayle Delhi Daredevils Delhi 2012 117 CH Gayle Kings XI Punjab Bengaluru 2015 114* MK Pandey Deccan Chargers Centurion 2009 113 V Kohli Kings XI Punjab Bengaluru 2016 109 V Kohli Gujarat Lions Bengaluru 2016 108* V Kohli Rising Pune Supergiants Bengaluru 2016 107 CH Gayle Kings XI Punjab Bengaluru 2011 102* CH Gayle Kolkata Knight Riders Kolkata 2011 100* V Kohli Gujarat Lions Rajkot 2016

Leading Batsmen

Player Mts Runs Ave SR 100 50 V Kohli 163 4948 38.35 130.76 4 34 AB de Villiers 113 3282 41.54 160.33 2 25 CH Gayle 85 3163 43.32 152.72 5 19 JH Kallis 42 1132 31.44 112.19 0 10 R Dravid 43 898 26.41 122.84 0 4 Mandeep Singh 40 597 22.11 128.94 0 2 TM Dilshan 25 587 27.95 109.92 0 5 RV Uthappa 31 549 23.86 141.49 0 4 LRPL Taylor 22 517 30.41 142.03 0 2

Best Bowling

Bowling Player Vs Venue Year 5-5 A Kumble Rajasthan Royals Cape Town 2009 5-25 JD Unadkat Delhi Daredevils Delhi 2013 4-9 S Badree Mumbai Indians Bengaluru 2017 4-11 CJ Jordan Gujarat Lions Bengaluru 2016 4-14 S Aravind Kings XI Punjab Bengaluru 2011 4-15 MA Starc Kings XI Punjab Bengaluru 2015 4-16 A Kumble Deccan Chargers Johannesburg 2009 4-16 A Kumble Deccan Chargers Mumbai-DP 2010 4-17 Z Khan Chennai Super Kings Bengaluru 2013 4-19 KP Appanna Rajasthan Royals Jaipur 2012 4-25 YS Chahal Kings XI Punjab Bengaluru 2016

Leading Bowlers

Player Mts Wkts Avg RPO 4W YS Chahal 69 82 23.14 7.76 1 R Vinay Kumar 64 72 25.30 8.37 1 Z Khan 44 49 26.77 7.85 1 S Aravind 38 45 23.08 8.20 2 A Kumble 42 45 23.51 6.57 3 MA Starc 27 34 20.38 7.16 1 HV Patel 36 34 28.55 8.53 0 P Kumar 38 34 33.52 8.18 0 DW Steyn 28 27 26.66 6.79 0 SR Watson 24 25 29.20 8.76 1

Captains

Player Mts Won Lost Tied NR Win% V Kohli 96 44 47 2 3 48.38 A Kumble 26 15 11 0 0 57.69 DL Vettori 22 12 10 0 0 54.54 R Dravid 14 4 10 0 0 28.57 KP Pietersen 6 2 4 0 0 33.33 SR Watson 3 1 2 0 0 33.33

Most Appearances