Know your IPL Team: Rajasthan Royals

March 23, 2019 12:46 IST

Rajneesh Gupta presents statistical summary of Rajasthan Royals and much more.

IMAGE: Rajasthan Royals players celebrate the fall of a wicket during the 11th editon of IPL. Photograph:/BCCI

Captain and coach: Ajinkya Rahane and Paddy Upton

Total players: 25

Number of overseas players: 8

Openers: Ajinkya Rahane, Rahul Tripathi

Middle-order batsmen: Steven Smith, Aryaman Birla, Manan Vohra

Wicketkeepers: Jos Buttler, Sanju Samson, Prashant Chopra

Allrounders: Ben Stokes, Stuart Binny, Jofra Archer, Krishnappa Gowtham, Mahipal Lomror, Riyan Parag, Shashank Singh, Liam Livingstone, Ashton Turner, Shubham Ranjane

Wrist spinners: Shreyas Gopal, Sudhesan Midhun, Ish Sodhi

Finger spinners: None

Fast bowlers: Jaydev Unadkat, Dhawal Kulkarni, Varun Aaron, Oshane Thomas

Result Summary In Each Edition

Year Played Won Lost Tied NR Win% W/L Ratio Position 2008 16 13 3 0 0 81.25 4.33 1st 2009 14 5 7 1 1 38.46 0.71 6th 2010 14 6 8 0 0 42.85 0.75 7th 2011 14 6 7 0 1 46.15 0.85 6th 2012 16 7 9 0 0 43.75 0.77 7th 2013 18 11 7 0 0 61.11 1.57 3rd 2014 14 6 7 1 0 42.85 0.85 5th 2015 15 7 5 1 2 53.84 1.40 4th 2016 Suspended 2017 Suspended 2018 15 7 8 0 0 46.66 0.87 4th

Result Summary vs Each Opponent

Vs Played Won Lost Tied NR Win% W/L Ratio Chennai Super Kings 19 7 12 0 0 36.84 0.58 Deccan Chargers 9 7 2 0 0 77.77 3.50 Delhi Daredevils 18 11 7 0 0 61.11 1.57 Kings XI Punjab 17 10 6 1 0 58.82 1.66 Kochi Tuskers Kerala 2 1 1 0 0 50.00 1.00 Kolkata Knight Riders 19 7 9 2 1 38.88 0.77 Mumbai Indians 19 8 10 0 1 44.44 0.80 Pune Warriors 5 4 1 0 0 80.00 4.00 Royal Challengers Bangalore 19 9 8 0 2 52.94 1.12 Sunrisers Hyderabad 9 4 5 0 0 44.44 0.80

Note: In 2009 Rajasthan Royals’ match vs Mumbai Indians was abandoned without a toss (included in the above tally for reference purpose). In 2009 and 2014 Rajasthan Royals beat Kolkata Knight Riders and lost to Kings XI Punjab in 2015 in Super Over after a tie.

Highest Totals

Score Overs Vs Venue Year Result 223-5 20 Chennai Super Kings Chennai 2010 Lost 217-7 19.5 Deccan Chargers Hyderabad 2008 Won 217-4 20 Royal Challengers Bangalore Bengaluru 2018 Won 211-5 20 Chennai Super Kings Chennai 2008 Won 211-4 20 Kings XI Punjab Durban 2009 Won 208-7 20 Mumbai Indians Mumbai BS 2010 Lost 201-6 20 Delhi Daredevils Ahmedabad 2014 Won 199-6 20 Kolkata Knight Riders Mumbai BS 2015 Won 197-1 20 Royal Challengers Bangalore Jaipur 2008 Won 197-5 19.4 Deccan Chargers Jaipur 2012 Won

Lowest Totals

Score Overs Vs Venue Year Result 58 15.1 Royal Challengers Bangalore Cape Town 2009 Lost 81 15.2 Kolkata Knight Riders Kolkata 2011 Lost 92 19.5 Royal Challengers Bangalore Bengaluru 2010 Lost 97 18.3 Kochi Tuskers Kerala Indore 2011 Lost 101-9 20 Kolkata Knight Riders Durban 2009 Lost 102 19.5 Sunrisers Hyderabad Ahmedabad 2014 Lost 103 16.2 Mumbai Indians Mumbai DYP 2008 Lost 109 19 Royal Challengers Bangalore Pune 2015 Lost 112-7 20 Kings XI Punjab Cape Town 2009 Lost 113 19.3 Deccan Chargers Kimberley 2009 Lost 113-9 20 Sunrisers Hyderabad Hyderabad 2013 Lost

Highest Individual Innings

Score Player Vs Venue Year 104* SR Watson Kolkata Knight Riders Mumbai BS 2015 103* AM Rahane Royal Challengers Bangalore Bengaluru 2012 101 SR Watson Chennai Super Kings Chennai 2013 100 YK Pathan Mumbai Indians Mumbai BS 2010 98* SR Watson Sunrisers Hyderabad Jaipur 2013 98 AM Rahane Kings XI Punjab Jaipur 2012 95* JC Buttler Chennai Super Kings Jaipur 2018 94* NV Ojha Chennai Super Kings Chennai 2010 94* JC Buttler Mumbai Indians Mumbai 2018 92* SV Samson Royal Challengers Bangalore Bengaluru 2018

Leading Batsmen

Player Mts Runs Ave SR 100 50 AM Rahane 86 2417 34.52 120.48 1 16 SR Watson 78 2372 36.49 141.27 2 14 R Dravid 46 1276 29.67 110.86 0 7 SV Samson 53 1190 26.44 127.4 0 7 YK Pathan 43 1011 26.60 161.24 1 6 GC Smith 25 697 31.68 112.96 0 4 STR Binny 64 661 20.03 126.38 0 0 BJ Hodge 33 639 35.50 137.41 0 1 JC Buttler 13 548 54.80 155.24 0 5 NV Ojha 22 545 28.68 127.03 0 4 KK Nair 25 511 24.33 135.54 0 4

Best Bowling

Bowling Player Vs Venue Year 6-14 Sohail Tanvir Chennai Super Kings Jaipur 2008 5-16 JP Faulkner Sunrisers Hyderabad Hyderabad 2013 5-20 JP Faulkner Sunrisers Hyderabad Jaipur 2013 4-13 A Chandila Pune Warriors India Jaipur 2012 4-14 Sohail Tanvir Mumbai Indians Jaipur 2008 4-16 R Shreyas Gopal Royal Challengers Bangalore Jaipur 2018 4-19 Amit Singh Royal Challengers Bangalore Centurion 2009 4-20 PV Tambe Royal Challengers Bangalore Abu Dhabi 2014 4-21 SK Warne Deccan Chargers Nagpur 2010 4-23 CH Morris Kolkata Knight Riders Mumbai BS 2015 4-25 SK Trivedi Royal Challengers Bangalore Bengaluru 2012 4-26 KK Cooper Kings XI Punjab Jaipur 2012

Leading Bowlers

Player Mts Wkts Avg RPO 4W SK Trivedi 76 65 29.29 7.58 1 SR Watson 78 61 27.88 7.49 0 SK Warne 55 57 25.38 7.27 1 JP Faulkner 42 47 27.06 8.41 0 KK Cooper 25 33 22.93 7.88 1 MM Patel 30 33 23.60 7.57 0 A Singh 23 28 22.14 7.86 1

Captains

Player Mts Won Lost Tied NR Win% SK Warne 55 30 24 1 0 55.45 R Dravid 34 18 16 0 0 52.94 SR Watson 21 7 11 2 1 40.00 AM Rahane 15 7 8 0 0 46.66 SPD Smith 8 6 2 0 0 75.00

