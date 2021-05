IPL 2021, Week 3: All the Hits & Misses

May 03, 2021 08:35 IST

Rajneesh Gupta presents all the important numbers after the third week of IPL 2021.

IMAGE: Chennai Super Kings' Sam Curran celebrates Mumbai Indian Krunal Pandya's wicket during match 27 at the Arun Jaitley Stadium in Delhi, May 1, 2021. Photograph: Saikat Das/Sportzpics for IPL/BCCI

All statistics are updated up to and including Match 27: Mumbai Indians versus Chennai Super Kings

Standings

Rank Team Games Won Lost Points Net Run Rate 1 (2) Chennai Super Kings 7 5 2 10 1.263 2 (3) Delhi Capitals 7 5 2 10 0.466 3 (1) Royal Challengers Bangalore 7 5 2 10 -0.171 4 (4) Mumbai Indians 7 4 3 8 0.062 5 (7) Punjab Kings 7 3 4 6 -0.264 6 (6) Kolkata Knight Riders 7 2 5 4 -0.494 7 (8) Rajasthan Royals 6 2 4 4 -0.690 8 (5) Sunrisers Hyderabad 6 1 5 2 -0.264

Note: The figures in brackets indicate the ranking after the second week of IPL 2021:

Total matches: 27

Won by side batting first: 11 (41%)

Won by side batting second: 15 (56%)

Super-Over: 1 (3%)

IMAGE: Lalith Yadav of the Delhi Capitals in action during match 25 against the Kolkata Knight Riders at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad, April 29, 2021. Photograph: Rahul Gulati/Sportzpics for IPL/BCCI

Teams' batting and bowling

Team Games RS WL RPW RPO RC WT RPW RPO Chennai Super Kings 7 1285 34 37.79 9.57 1153 48 24.02 8.36 Delhi Capitals 7 1158 30 38.60 8.72 1154 45 25.64 8.26 Kolkata Knight Riders 7 1110 51 21.76 8.17 1166 38 30.68 8.61 Mumbai Indians 7 1120 48 23.33 8.08 1098 38 28.89 8.04 Punjab Kings 7 1076 43 25.02 7.83 1045 35 29.85 8.07 Rajasthan Royals 6 992 40 24.80 8.37 1042 35 29.77 9.06 Royal Challengers Bangalore 7 1132 42 26.95 8.29 1185 48 24.68 8.46 Sunrisers Hyderabad 6 908 35 25.94 7.67 938 36 26.05 7.93 Total 27 8781 323 27.18 8.34 8781 323 27.18 8.34

RS = Runs scored, WL = Wickets lost, RPW = Runs per Wicket, RPO = Runs per Over, RC = Runs conceded, WT = Wickets taken

Scoring pattern in each over

Over # Balls Runs Wkts RPW RPO 1 324 311 5 5.75 62.20 2 324 426 10 7.88 42.60 3 324 408 14 7.55 29.14 4 324 453 16 8.38 28.31 5 324 449 10 8.31 44.90 6 324 433 11 8.01 39.36 7 324 389 11 7.20 35.36 8 324 447 10 8.27 44.70 9 324 449 12 8.31 37.41 10 324 401 11 7.42 36.45 11 324 459 17 8.50 27.00 12 324 426 15 7.88 28.40 13 324 429 16 7.94 26.81 14 324 428 17 7.92 25.17 15 324 453 22 8.38 20.59 16 322 491 17 9.14 28.88 17 310 415 23 8.03 18.04 18 298 518 25 10.42 20.72 19 279 505 24 10.86 21.04 20 242 491 37 12.17 13.27

Scoring pattern in different phases

Overs Overs Runs Dismissals Average Runs Per Over 1-6 324 2480 66 37.57 7.65 7-15 486 3881 131 29.62 7.98 16-20 241.5 2420 126 19.20 10.00 Total 1051.5 8781 323 27.18 8.34

Break-up of sixes hit (346)

For Vs Chennai Super Kings 62 50 Delhi Capitals 24 52 Punjab Kings 50 35 Kolkata Knight Riders 48 47 Mumbai Indians 43 45 Rajasthan Royals 40 43 Royal Challengers Bangalore 43 50 Sunrisers Hyderabad 36 24

IMAGE: Chris Gayle of the Punjab Kings plays a shot during match 26 against the Royal Challengers Bangalore at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad, April 30, 2021. Photograph: Rahul Gulati/Sportzpics for IPL/BCCI

Highest totals

Score Overs For Vs Venue Date 221-6 20 Punjab Kings Rajasthan Royals Mumbai 12-04-2021 220-3 20 Chennai Super Kings Kolkata Knight Riders Mumbai 21-04-2021 219-6 20 Mumbai Indians Chennai Super Kings Delhi 01-05-2021 218-4 20 Chennai Super Kings Mumbai Indians Delhi 01-05-2021 217-7 20 Rajasthan Royals Punjab Kings Mumbai 12-04-2021 204-4 20 R.Challengers Bangalore Kolkata Knight Riders Chennai 18-04-2021 202 19.1 Kolkata Knight Riders Chennai Super Kings Mumbai 21-04-2021 198-4 18.2 Delhi Capitals Punjab Kings Mumbai 18-04-2021 195-4 20 Punjab Kings Delhi Kings Mumbai 18-04-2021 191-4 20 Chennai Super Kings R.Challengers Bangalore Mumbai 25-04-2021 190-3 18.4 Delhi Capitals Chennai Super Kings Mumbai 10-04-2021

Lowest totals

Score Overs For Vs Venue Date 106-8 20 Punjab Kings Chennai Super Kings Mumbai 16-04-2021 120 19.4 Punjab Kings Sunrisers Hyderabad Chennai 21-04-2021 122-9 20 R.Challengers Bangalore Chennai Super Kings Mumbai 25-04-2021 123-9 20 Punjab Kings Kolkata Knight Riders Ahmedabad 26-04-2021 131-6 20 Mumbai Indians Punjab Kings Chennai 23-04-2021 133-9 20 Kolkata Knight Riders Rajasthan Royals Mumbai 24-04-2021 137 19.4 Sunrisers Hyderabad Mumbai Indians Chennai 17-04-2021 137-9 20 Mumbai Indians Delhi Capitals Chennai 20-04-2021

IMAGE: Rajasthan Royals Captain Sanju Samson during match 24 against the Mumbai Indians at the Arun Jaitley Stadium in Delhi, April 29, 2021. Photograph: Ron Gaunt/Sportzpics for IPL/BCCI

Highest individual scores

Score Balls 4s 6s Player For Vs Venue Date 119 63 12 7 SV Samson RR PBKS Mumbai 12-04-2021 101* 52 11 6 DB Padikkal RCB RR Mumbai 22-04-2021 95* 60 9 4 F du Plessis CSK KKR Mumbai 21-04-2021 92 49 13 2 S Dhawan DC PBKS Mumbai 18-04-2021 91* 57 7 5 KL Rahul PBKS RCB Ahmedabad 30-04-2021 91 50 7 5 KL Rahul PBKS RR Mumbai 12-04-2021 87* 34 6 8 KA Pollard MI CSK Delhi 01-05-2021 85 54 10 2 S Dhawan DC CSK Mumbai 10-04-2021 82 41 11 3 PP Shaw DC KKR Ahmedabad 29-04-2021 80 56 9 4 N Rana KKR SRH Chennai 11-04-2021

IMAGE: Punjab Kings Captain K L Rahul -- who is currently recovering from surgery to remove an inflamed appendicitis -- during match 26 against RCB at the Narendra Modi Stadium IN Ahmedabad, April 30, 2021. Photograph: Deepak Malik/Sportzpics for IPL/BCCI

Leading run-scorers

Mts Runs Hs Avg SR 100 50 KL Rahul PBKS 7 331 91* 66.20 136.21 0 4 F du Plessis CSK 7 320 95* 64.00 145.45 0 4 S Dhawan DC 7 311 92 44.42 131.77 0 2 PP Shaw DC 7 269 82 38.42 165.03 0 3 RG Sharma MI 7 250 63 35.71 128.20 0 1 SV Samson RR 6 229 119 45.80 145.85 1 0 GJ Maxwell RCB 7 223 78 37.16 144.80 0 2 JM Bairstow SRH 6 218 63* 43.60 141.55 0 2 AB de Villiers RCB 7 207 76* 51.75 164.28 0 2 MM Ali CSK 6 206 58 34.33 157.25 0 1 N Rana KKR 7 201 80 28.71 122.56 0 2

IMAGE: Chennai Super Kings's Ambati Rayudu plays a shot during match 27 against the Mumbai Indians at the Arun Jaitley Stadium in Delhi, May 1, 2021. Photograph: Pankaj Nangia/Sportzpics for IPL/BCCI

Highest Strike-rate (min.50 balls)

SR For M Runs Hs Avg 100 50 200.00 AT Rayudu CSK 7 136 72* 34.00 0 1 171.42 KA Pollard MI 7 168 87* 56.00 0 1 166.07 PJ Cummins KKR 7 93 66* 31.00 0 1 161.72 RA Jadeja CSK 7 131 62* 131.00 0 1 155.23 AD Russell KKR 7 163 54 27.16 0 1 144.16 SA Yadav MI 7 173 56 24.71 0 1 143.75 DJ Hooda PBKS 7 115 64 23.00 0 1 138.20 KD Karthik KKR 7 123 40 30.75 0 0 135.00 KS Williamson SRH 3 108 66* 0 1 133.06 CH Gayle PBKS 7 165 46 27.50 0 0 131.57 KH Pandya MI 7 100 39 16.66 0 0

IMAGE: Kieron Pollard of the Mumbai Indians celebrates the win against the Chennai Super Kings at the Arun Jaitley Stadium in Delhi, May 1, 2021. Photograph: Ron Gaunt/Sportzpics for IPL/BCCI

Fastest 50s

Balls Player Score For Vs Venue Date 17 KA Pollard 87* MI CSK Delhi 01-05-2021 18 PP Shaw 82 DC KKR Ahmedabad 29-04-2021 20 DJ Hooda 64 PBKS RR Mumbai 12-04-2021 20 AT Rayudu 72* CSK MI Delhi 01-05-2021 21 AD Russell 54 KKR CSK Mumbai 21-04-2021 23 PJ Cummins 66* KKR CSK Mumbai 21-04-2021 23 SO Hetmyer 53* DC RCB Ahmedabad 27-04-2021

Slowest 50: 50 balls, K L Rahul (60*), PBKS v MI, Chennai, 23-04-2021 & D A Warner (57), SRH v CSK, Delhi, 28-04-2021

Most sixes

Player For 6s Balls Balls / Six KL Rahul PBKS 16 243 15.19 JM Bairstow SRH 14 154 11.00 AT Rayudu CSK 13 68 5.23 KA Pollard MI 13 98 7.54 AD Russell KKR 13 105 8.08 F du Plessis CSK 13 220 16.92 MM Ali CSK 12 131 10.92 RG Sharma MI 11 195 17.73 AB de Villiers RCB 10 126 12.60 GJ Maxwell RCB 10 154 15.40

Note: DC's Lalit Yadav has faced 55 balls without hitting a six in the tournament so far.

IMAGE: Kolkata Knight Riders's Andre Russell during match 18 against the Rajasthan Royals at the Wankhede Stadium in Mumbai, April 24, 2021. Photograph: Pankaj Nangia/Sportzpics for IPL/BCCI

Best bowling in a match

Figures Player For Vs Venue Date 5-15 AD Russell KKR MI Chennai 13-04-2021 5-27 HV Patel RCB MI Chennai 09-04-2021 4-13 DL Chahar CSK PBKS Mumbai 16-04-2021 4-23 CH Morris RR KKR Mumbai 24-04-2021 4-24 A Mishra DC MI Chennai 20-04-2021 4-27 RD Chahar MI KKR Chennai 13-04-2021 4-29 DL Chahar CSK KKR Mumbai 21-04-2021 3-7 Shahbaz Ahmed RCB SRH Chennai 14-04-2021 3-7 MM Ali CSK RR Mumbai 19-04-2021 3-13 RA Jadeja CSK RCB Mumbai 25-04-2021 3-15 JD Unadkat RR DC Mumbai 15-04-2021

IMAGE: RCB's Harshal Patel celebrates Delhi Capitals' Marcus Stoinis's wicket during match 22 at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad, April 27, 2021. Photograph: Deepak Malik/Sportzpics for IPL/BCCI

Leading wicket-takers

Mts Overs Mdns Runs Wkts Best Avg RPO HV Patel RCB 7 28 257 17 5-27 15.11 9.17 1 Aavesh Khan DC 7 26 192 13 3-32 14.76 7.38 0 CH Morris RR 6 22 195 11 4-23 17.72 8.86 1 RD Chahar MI 7 28 202 11 4-27 18.36 7.21 1 Rashid Khan SRH 6 24 148 9 3-36 16.44 6.16 0 SM Curran CSK 7 25 217 9 3-34 24.11 8.68 0 KA Jamieson RCB 7 24 221 9 3-41 24.55 9.20 0 PJ Cummins KKR 7 26.5 237 9 3-24 26.33 8.83 0 DL Chahar CSK 7 24 193 8 4-13 24.12 8.04 2 Mohammed Shami PBKS 7 25.4 197 8 2-21 24.62 7.67 0

Best economy (Minimum 8 overs)

RPO Player Team Mts Overs Mdns Runs Wkts Best Avg 4.75 R Bishnoi PBKS 3 12 57 4 2-17 14.25 0 5.12 L Yadav DC 4 8 41 3 2-13 13.66 0 6.16 MM Ali CSK 6 12 74 5 3-7 14.80 0 6.16 Rashid Khan SRH 6 24 148 9 3-36 16.44 0 6.33 SP Mavi KKR 3 9 57 2 1-13 28.50 0 6.70 RA Jadeja CSK 7 24 161 6 3-13 26.83 0 7.00 SP Narine KKR 4 16 112 3 2-22 37.33 0 4.75 R Bishnoi PBKS 3 12 57 4 2-17 14.25 0

Bowlers conceding most sixes

Player For Six Balls Balls / Six SM Curran CSK 14 150 10.71 KA Jamieson RCB 13 145 11.15 PJ Cummins KKR 12 161 13.42 K Rabada DC 11 132 12.00 YS Chahal RCB 11 138 12.55 HV Patel RCB 11 172 15.64 CH Morris RR 10 132 13.20 RD Chahar MI 10 168 16.80

Note: SRH's Rashid Khan has bowled 144 balls without getting hit for a six in the tournament so far.