India vs SA: How each player fares

Rajneesh Gupta has all the numbers about how each player from the India and South Africa teams fared in T20 Internationals.

Photograph: Robert Cianflone/Getty Images

Twenty20 Internationals career records

South Africa: Batting and Fielding

IMAGE: South Africa's David Miller. Photograph: Andrew Boyers/Reuters

Matches Innings Not Out Runs Highest Score Average Strike Rate 100 50 Caught/St Temba Bavuma 0 Junior Dala 9 4 3 19 12* 19.00 67.85 0 0 3 Quinton de Kock 36 36 4 887 59 27.71 127.07 0 2 35/9 Bjorn Fortuin 0 Beuran Hendricks 10 3 1 18 12* 9.00 85.71 0 0 3 Reeza Hendricks 20 20 0 559 74 27.95 124.22 0 4 7 George Linde 0 David Miller 70 61 18 1291 101* 30.02 140.32 1 2 49/1 Anrich Nortje 0 Andile Phehlukwayo 21 10 4 65 27* 10.83 106.55 0 0 4 Dwaine Pretorius 4 1 1 77 77* 183.33 0 1 0 Kagiso Rabada 19 4 2 5 5* 2.50 41.66 0 0 2 Tabraiz Shamsi 14 3 2 0 0* 0.00 0.00 0 0 3 Rassie van der Dussen 7 7 0 253 64 36.14 133.15 0 2 3

South Africa: Bowling

IMAGE: Kagiso Rabada in action. Photograph: Chris Hyde/Getty Images

Matches Balls Runs Wickets Average RPO Best 4W Temba Bavuma 0 Junior Dala 9 180 282 13 21.69 9.40 3/35 0 Quinton de Kock 36 0 0 0 - 0 Bjorn Fortuin 0 Beuran Hendricks 10 205 303 16 18.93 8.86 4/14 1 Reeza Hendricks 20 0 0 0 - 0 George Linde 0 David Miller 70 0 0 0 - 0 Anrich Nortje 0 Andile Phehlukwayo 21 377 502 28 17.92 7.98 4/24 1 Dwaine Pretorius 4 60 81 3 27.00 8.10 1/12 0 Kagiso Rabada 19 422 585 25 23.40 8.31 3/30 0 Tabraiz Shamsi 14 300 387 10 38.70 7.74 2/16 0 Rassie van der Dussen 7 0 0 0 - 0

Twenty20 Internationals career records

IMAGE: The incomparable Rohit Sharma. Photograph: Alex Davidson/Getty Images

India: Batting and Fielding

Matches Innings NtO Runs Highest Score Average Strike Rate 100 50 Caught/Stumped Khaleel Ahmed 11 1 1 1 1* 100.00 0 0 3 Deepak Chahar 2 0 0 0 0 0 0 0 Rahul Chahar 1 0 0 0 0 0 0 0 Shikhar Dhawan 53 52 3 1337 92 27.28 129.55 0 9 17 Shreyas Iyer 6 5 0 83 30 16.60 103.75 0 0 1 Ravindra Jadeja 42 20 8 135 25 11.25 98.54 0 0 18 Virat Kohli 70 65 17 2369 90* 49.35 135.83 0 21 34 Manish Pandey 31 26 11 565 79* 37.66 121.50 0 2 7 Hardik Pandya 38 24 6 296 33* 16.44 154.16 0 0 23 Krunal Pandya 14 7 3 102 26* 25.50 132.46 0 0 6 Rishabh Pant 18 17 3 302 65* 21.57 124.27 0 2 6/- KL Rahul 28 25 4 899 110* 42.80 148.10 2 5 8/- Navdeep Saini 3 0 0 0 0 0 0 1 Rohit Sharma 96 88 14 2422 118 32.72 136.91 4 17 35 Washington Sundar 10 2 2 8 8* 160.00 0 0 3

India: Bowling

IMAGE: Krunal Pandya celebrate the fall of a wicket. Photograph: Hagen Hopkins/Getty Images