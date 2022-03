Virat Kohli's 100th Test: All The Numbers

IMAGE: Virat Kohli will be the 12th Indian cricketer to play 100 Tests. Photograph: Gareth Copley/Getty Images

Virat Kohli will play his landmark 100th Test in Mohali, today, March 4. Rajneesh Gupta presents key numbers for one of the finest cricketers to play for India.

Performance against each country







Mts

Runs

Hs

Avg

100

50

0

v England

27

1960

235

43.55

5

9

6

v Australia

20

1682

169

48.05

7

5

3

v South Africa

14

1236

254*

56.18

3

4

0

v Sri Lanka

9

1004

243

77.23

5

2

1

v New Zealand

11

866

211

45.57

3

3

1

v West Indies

14

822

200

43.26

2

5

2

v Bangladesh

4

392

204

78.40

2

0

1

TOTAL

99

7962

254*

50.39

27

28

14

Performance in each country







Mts

Runs

Hs

Avg

100

50

0

in India

44

3766

254*

62.76

13

12

6

in Australia

13

1352

169

54.08

6

4

2

in England

15

1002

149

34.55

2

5

4

in South Africa

7

719

153

51.35

2

3

0

in West Indies

9

463

200

35.61

1

2

2

in Sri Lanka

6

394

103*

43.77

2

1

0

in New Zealand

4

252

105*

36.00

1

1

0

in Bangladesh

1

14

14

14.00

0

0

0

home

44

3766

254*

62.76

13

12

6

away

55

4196

200

42.81

14

16

8

Virat at each batting position







Mts

Runs

Hs

Avg

100

50

0

3rd position

4

97

41

19.40

0

0

0

4th position

76

6430

254*

54.49

23

19

12

5th position

23

1020

107

40.80

3

6

1

6th position

5

404

116

44.88

1

3

1

7th position

1

11

11

11.00

0

0

0

Virat's mode of dismissals



How Out

Times

caught fielder

76

caught keeper

35

lbw

33

bowled

11

run out

2

hit-wicket

1

stumped

0

(not out)

10

Virat’s highest scores



Score

Vs

Venue

Season

Result

254*

South Africa

Pune

2019/20

Won

243

Sri Lanka

Delhi

2017/18

Drawn

235

England

Mumbai

2016/17

Won

213

Sri Lanka

Nagpur

2017/18

Won

211

New Zealand

Indore

2016/17

Won

204

Bangladesh

Hyderabad

2016/17

Won

200

West Indies

North Sound

2016

Won

169

Australia

Melbourne

2014/15

Drawn

167

England

Visakhapatnam

2016/17

Won

153

South Africa

Centurion

2017/18

Lost

Virat's scoring pattern



Score

Inns

%Inns

0

14

8.33

1-9

29

17.26

10-49

70

41.67

50-89

26

15.47

90-99

2

1.19

100+

27

16.07

Performance in each calendar year



Year

Mts

Runs

Hs

Avg

100

50

0

2011

5

202

63

22.44

0

2

2

2012

9

689

116

49.21

3

3

0

2013

8

616

119

56.00

2

3

0

2014

10

847

169

44.57

4

2

2

2015

9

640

147

42.66

2

2

0

2016

12

1215

235

75.93

4

2

0

2017

10

1059

243

75.64

5

1

2

2018

13

1322

153

55.08

5

5

2

2019

8

612

254*

68.00

2

2

2

2020

3

116

74

19.33

0

1

0

2021

11

536

72

28.21

0

4

4

2022

1

108

79

54.00

0

1

0

Two phases of Virat's career





Mts

Runs

Hs

Avg

100

50

0

Till 2019

84

7202

254*

54.97

27

22

10

2020 onward

15

760

79

28.14

0

6

4

Performance vs pace & spin



vs

Balls

Runs

Wkts

Avg

SR

Pace

8692

4649

105

44.27

53.48

Spin

5608

3313

51

64.96

59.07

Virat vs right-arm & left-arm bowlers





Balls

Runs

Wkts

Avg

SR

Right-arm pace

7409

3903

90

43.36

52.67

Left-arm pace

1283

746

15

49.73

58.14

Right-arm spin

3797

2316

39

59.38

60.99

Left-arm spin

1811

997

12

83.08

55.05

Virat vs different types of spinners





Balls

Runs

Wkts

Avg

SR

Right-arm wrist-spin

1100

716

8

89.50

65.09

Right-arm finger-spin

2697

1600

31

51.61

59.32

Left-arm orthodox

1678

889

10

88.90

52.97

Left-arm wrist-spin

133

108

2

54.00

81.20

Virat's nemesis

(bowlers who got Virat out most often)



Bowler

Balls

Runs

Wkts

Avg

SR

JM Anderson

681

297

7

42.42

43.61

NM Lyon

782

410

7

58.57

52.42

MM Ali

393

196

6

32.66

49.87

PJ Cummins

247

82

5

16.40

33.19

SCJ Broad

375

192

5

38.40

51.20

BA Stokes

344

227

5

45.40

65.98

LT Ngidi

173

66

4

16.50

38.15

PM Siddle

280

119

4

29.75

42.50

M Morkel

222

125

4

31.25

56.30

AU Rashid

463

289

4

72.25

62.41

Virat's most favourite bowlers

(Min.50 runs, average more than career average)



Bowler

Balls

Runs

Wkts

Avg

SR

KA Maharaj

240

174

0

72.50

MDK Perera

205

161

1

161.00

78.53

VD Philander

276

141

1

141.00

51.08

RAS Lakmal

150

136

1

136.00

90.66

D Bishoo

396

243

2

121.50

61.36

PLS Gamage

138

121

1

121.00

87.68

Taijul Islam

164

111

1

111.00

67.68

Imran Tahir

125

88

1

88.00

70.40

MJ Santner

165

82

0



49.69

SR Watson

138

78

0



56.52

AU Rashid

463

289

4

72.25

62.41

K Rabada

361

214

3

71.33

59.27

RJ Harris

277

133

2

66.50

48.01

MD Shanaka

81

66

0



81.48

Taskin Ahmed

64

65

0



101.56

MJ Leach

149

64

1

64.00

42.95

MA Starc

350

190

3

63.33

54.28

JS Patel

197

124

2

62.00

62.94

JDS Neesham

86

60

0



69.76

Virat's least favourite bowlers

(Min.3 dismissals)



Bowler

Balls

Runs

Wkts

Avg

SR

FH Edwards

83

30

3

10.00

36.14

KA Jamieson

101

34

3

11.33

33.66

PJ Cummins

247

82

5

16.40

33.19

LT Ngidi

173

66

4

16.50

38.15

BW Hilfenhaus

122

57

3

19.00

46.72

OE Robinson

142

59

3

19.66

41.54

GP Swann

156

62

3

20.66

39.74

PHT Kaushal

74

69

3

23.00

93.24

N Wagner

138

73

3

24.33

52.89

PM Siddle

280

119

4

29.75

42.50

M Morkel

222

125

4

31.25

56.30

MM Ali

393

196

6

32.66

49.87

Indian players going in to their 100th Test





Runs

Hs

Avg

100s

50s

0s

R Dravid

8492

270

58.16

22

41

6

V Sehwag

8448

319

50.89

23

32

15

SM Gavaskar

8394

236*

52.46

30

36

10

SR Tendulkar

8351

217

57.99

30

33

10

V Kohli

7962

254*

50.39

27

28

14

SC Ganguly

6346

239

43.17

15

30

9

DB Vengsarkar

6331

166

46.21

17

31

12

VVS Laxman

6313

281

45.42

13

36

10

Kapil Dev

4087

163

31.20

6

21

12

Harbhajan Singh

2192

115

18.58

2

9

18

A Kumble

1687

88

16.87

0

3

13

Ishant Sharma

736

57

8.27

0

1

32

Note: Mohammad Azharuddin ended his career with 99 Tests.

Dravid and Sehwag's tally includes one Test played for ICC World XI.