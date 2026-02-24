HOME NEWS BUSINESS MOVIES CRICKET SPORTS GET AHEAD REDIFF-TV
Ranjj Trophy Final: J&K opt to bat against Karnataka

Ranjj Trophy Final: J&K opt to bat against Karnataka

Source: PTI   -  Edited By: Norma Godinho
February 24, 2026 09:30 IST

Jammu Kashmir won toss, to bat vs Karnataka in Ranji Trophy final

Jammu and Kashmir opted to bat against Karnataka in their maiden Ranji Trophy final in Hubbali on Tuesday.

Karnataka made no changes to their playing eleven from the last game while Jammu and Kashmir brought in Sahil Lotra and Qamran Iqbal at the expense of Shubham Khajuria and Vivrant Sharma.

Teams:

Karnataka: KL Rahul, Mayank Agarwal, Devdutt Padikkal(c), Karun Nair, Smaran Ravichandran, Shreyas Gopal, Kruthik Krishna(w), Vidyadhar Patil, Vijaykumar Vyshak, Shikhar Shetty, Prasidh Krishna.

Jammu and Kashmir: Qamran Iqbal, Yawer Hassan, Shubham Pundir, Paras Dogra(c), Abdul Samad, Kanhaiya Wadhawan(w), Abid Mushtaq, Auqib Nabi Dar, Yudhvir Singh Charak, Sahil Lotra, Sunil Kumar.

Source: PTI  -  Edited By: Norma Godinho
