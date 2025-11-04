HOME NEWS BUSINESS MOVIES CRICKET SPORTS GET AHEAD REDIFF-TV
Dravid's son Anvay picked for BCCI's U-19 tournament

Dravid's son Anvay picked for BCCI's U-19 tournament

Source: PTI   -  Edited By: Harish Kotian
November 04, 2025 10:18 IST

Anvay Dravid

IMAGE: Anvay Dravid, a top-order batter-cum-wicketkeeper, has been named in Team C of the BCCI's Under-19 One-Day Challenger Trophy. Photograph: Kind courtesy Six Cricket Community/Instagram

Anvay, the son of legendary India batter Rahul Dravid, was on Tuesday named in one of the four squads for the BCCI's Under-19 One-Day Challenger Trophy, starting in Hyderabad on Wednesday.

A top-order batter-cum-wicketkeeper, the teenager has been named in Team C of the tournament which is held annually and provides a platform for young cricketers to showcase their skills.

Anvay, the younger brother of Samit who has played a few Maharaja T20 KSCA Trophy matches as a top-order batter, is a hard-hitting batter.

 

"The Junior Selection Committee has picked the teams for the upcoming IDFC First Bank Men's U19 One-Day Challenger Trophy to be played in Hyderabad from 5th-11th November, 2025," said a BCCI release.

Team C, led by Aaron George, will open its campaign in the U19 One-Day

Challenger Trophy against Team B, led by Vedant Trivedi, on Friday.

The squads:

Team A: Vihaan Malhotra (Captain), Abhigyan Kundu (vice-captain, w/k), Vansh Acharya, Balaji Rao (w/k), Lakshya Raichandani, Vineeth V K, Markanday Panchal, Satvik Deswal, V Yashveer, Hemchudeshan J, R S Ambrish, Honey Pratap Singh, Vasu Devani, Yudhajit Guha, Ishan Sood.

Team B: Vedant Trivedi (Captain), Harvansh Singh (vc & w/k), Wafi Kachchhi, Sagar Virk, Sayan Paul, Vedant Singh Chauhan, Pranav Pant, Ehit Salaria (w/k), B K Kishore, Anmoljeet Singh, Naman Pushpak, D Deepesh, Mohammed Malik, Mahamad Yaseen Saudagar, Vaibhav Sharma.

Team C: Aaron George (Captain), Aaryan Yadav (vice-captain), Ankit Chatterjee, Manikanth Shivanand, Rahul Kumar, Yash Kasvankar, Anvay Dravid (w/k), Yuvraj Gohil (w/k), Khilan A Patel, Kanishk Chouhan, Aayush Shukla, Henil Patel, Laxman Pruthi, Rohit Kumar Das, Mohit Ulva.

Team D: Chandrahas Dash (Captain), Maulyarajsinh Chavda (vice-captain), Shanthanu Singh, Arnav Bugga, Abhinav Kannan, Kushagra Ojha, Aryan Sakpal (w/k), A Rapole (w/k), Vikalp Tiwari, Mohamed Enaan, Aayan Akram, Udhav Mohan, Ashutosh Mahida, M Toshith Yadav, Solib Tariq.

Source: PTI  -  Edited By: Harish Kotian© Copyright 2025 PTI. All rights reserved. Republication or redistribution of PTI content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent.
