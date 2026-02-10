HOME NEWS BUSINESS MOVIES CRICKET SPORTS GET AHEAD REDIFF-TV
Home  » News » Sunetra Pawar Takes Charge

Sunetra Pawar Takes Charge

By REDIFF NEWS
1 Minute Read Listen to Article
February 10, 2026 16:19 IST

Nationalist Congress Party leader Sunetra Pawar on Tuesday took charge as Maharshtra's deputy chief minister, a fortnight after her husband Ajit Pawar died in an air crash.

Sunetra Pawar has been allocated the portfolios of state excise duty, sports and youth affairs and minorities development and auqaf, which her late husband handled as deputy CM. Chief Minister Devendra Fadnavis will handle the finance portfolio, previously assigned to Ajit Pawar.

NCP leader Sunetra Pawar takes charge as Maharashtra deputy chief minister

IMAGE: Sunetra Pawar takes charge as Maharashtra deputy chief minister, here and below. All Photographs: Sahil Savi

NCP leader Sunetra Pawar takes charge as Maharashtra deputy chief minister

NCP leader Sunetra Pawar takes charge as Maharashtra deputy chief minister

Sunetra Pawar at Siddhivinayak Temple

IMAGE: Maharashtra Deputy Chief Minister Sunetra Pawar offers prayers at the Siddhivinayak temple at Prabhadevi.

Earlier in the day, Pawar visited the Siddhivinayak temple in Prabhadevi, central Mumbai, and offered prayers ahead of assuming office.

Her elder son Parth Ajit Pawar, NCP MPs Praful Patel and Sunil Tatkare, Maharashtra Women's Commission Chairperson Rupali Chakankar, Siddhivinayak Temple Trust Chairman Sadanand Saravankar and others were present at the shrine.

Pawar also paid tribute to Dr B R Ambedkar at Chaityabhoomi.

Sunetra Pawar at Chaityabhoomi

IMAGE: Sunetra Pawar at Chaityabhoomi, the Dr B R Ambedkar memorial in Shivaji Park, north central Mumbai, here and below.

Sunetra Pawar at Chaityabhoomi

Photographs curated and Feature Presentation by Manisha Kotian/Rediff

REDIFF NEWS
