Modi-Putin-Xi Bonhomie: What Will Trump Say?

Check out these images from the Shanghai Cooperation Organisation summit in Tianjin, China, on Monday morning featuring Prime Minister Narendra Modi, Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin, taking bon homie to a new level.
IMAGE: Prime Minister Narendra Modi with Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping at the Meijiang Convention and Exhibition Centre in Tianjin, September 1, 2025, here and below. Photograph: SUO TAKEKUMA/Pool via/Reuters
Photograph: Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via/Reuters
Photograph: Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via/Reuters
IMAGE: Modi and Putin at a photo ceremony at the SCO summit, here and below. Photograph: Sputnik/Vladimir Smirnov/Pool via/Reuters
Photograph: Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via /Reuters
Photograph: Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via /Reuters
IMAGE: Putin, Xi and Modi speak during the meeting. Photograph: Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via /Reuters
Photographs curated by Anant Salvi/Rediff
Feature Presentation: Aslam Hunani/Rediff