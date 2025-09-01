HOME NEWS BUSINESS MOVIES CRICKET SPORTS GET AHEAD REDIFF-TV
Follow Rediff on:      
Home  » News » Modi-Putin-Xi Bonhomie: What Will Trump Say?

Modi-Putin-Xi Bonhomie: What Will Trump Say?

By REDIFF NEWS
1 Minute ReadWatch on Rediff-TV Listen to Article
Share:

September 01, 2025 10:59 IST

x

Check out these images from the Shanghai Cooperation Organisation summit in Tianjin, China, on Monday morning featuring Prime Minister Narendra Modi, Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin, taking bon homie to a new level.

 

IMAGE: Prime Minister Narendra Modi with Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping at the Meijiang Convention and Exhibition Centre in Tianjin, September 1, 2025, here and below. Photograph: SUO TAKEKUMA/Pool via/Reuters

 

Photograph: Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via/Reuters

 

Photograph: Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via/Reuters

 

IMAGE: Modi and Putin at a photo ceremony at the SCO summit, here and below. Photograph: Sputnik/Vladimir Smirnov/Pool via/Reuters

 

Photograph: Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via /Reuters

 

Photograph: Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via /Reuters

 

IMAGE: Putin, Xi and Modi speak during the meeting. Photograph: Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via /Reuters

 

Photographs curated by Anant Salvi/Rediff
Feature Presentation: Aslam Hunani/Rediff

REDIFF NEWS
Share:
Get Rediff News in your Inbox:

RELATED STORIES

'New Delhi Can Hobnob With Beijing, But...'
'New Delhi Can Hobnob With Beijing, But...'
How Trump Will React to These Photos From Tianjin
How Trump Will React to These Photos From Tianjin
'China Is Discovering That Hostility With India Is...'
'China Is Discovering That Hostility With India Is...'
Navarro: 'Brahmins Profiteering Off Indian People'
Navarro: 'Brahmins Profiteering Off Indian People'
'Without Peace At Border, India-China Can't Progress'
'Without Peace At Border, India-China Can't Progress'

WEB STORIES

webstory image 1

10 Timeless Princess Diana Looks

webstory image 2

Leena Chandavarkar's Top 10 Songs

webstory image 3

8 Top Natural Ingredients For Your Hair

VIDEOS

Handshakes, Hugs, Smiles: Modi, Putin, Xi Bonhomie At SCO Summit1:27

Handshakes, Hugs, Smiles: Modi, Putin, Xi Bonhomie At SCO...

SPOTTED: Vani Kapoor at Mumbai Airport1:00

SPOTTED: Vani Kapoor at Mumbai Airport

Outside visuals from SCO Summit venue in Tianjin1:04

Outside visuals from SCO Summit venue in Tianjin

rediff on the net © 2025 Rediff.com - Investor Information - Advertise with us - Disclaimer - Privacy Policy - Sitemap - Feedback - About us - Terms of use - Grievances

NEWS

BUSINESS

MOVIES

CRICKET

SPORTS

GET AHEAD

REDIFF-TV