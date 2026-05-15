Kalyani Group Breaks Ground On Defence Manufacturing Facility

Source: PTI   -  Edited By: Rediff News Desk
May 15, 2026 19:04 IST

Kalyani Strategic Systems' Agneyastra Energetics Ltd is set to bolster India's defence manufacturing sector with a new Rs 1,500-crore facility in Andhra Pradesh, creating jobs and enhancing indigenous capabilities.

Photograph: Courtesy, Bharat Forge/Twitter

Key Points

  • Agneyastra Energetics Ltd breaks ground on a Rs 1,500-crore strategic defence manufacturing facility in Andhra Pradesh.
  • The facility, spread across 1,000 acres, will enhance India's indigenous capabilities in advanced energetics and ammunition systems.
  • The project is expected to generate approximately 800 direct and 2,500 indirect employment opportunities.
  • The new facility will reinforce Andhra Pradesh's position as a key hub for aerospace and defence manufacturing.
  • Bharat Forge aims to establish India as a globally trusted source for advanced defence systems through this initiative.

Kalyani Strategic Systems' wholly-owned subsidiary Agneyastra Energetics Ltd on Friday announced the groundbreaking of its Rs 1,500-crore strategic defence manufacturing facility in Andhra Pradesh.

Spread across over 1,000 acres, the integrated campus near Madakasira in Sri Sathya Sai District of the state will be developed over the next 2-4 years with the project expected to generate around 800 direct jobs and around 2,500 indirect employment opportunities, contributing to regional economic growth, the company said.

 

Boosting India's Defence Capabilities

Designed with advanced manufacturing technologies and specialised logistics capabilities, the facility will significantly enhance India's indigenous capabilities in advanced energetics and ammunition systems critical to modern defence and aerospace applications, it said.

Andhra Pradesh: A Defence Manufacturing Hub

The upcoming facility also reinforces Andhra Pradesh's emergence as a preferred hub for aerospace and defence manufacturing, the company said.

Kalyani Strategic Systems Ltd is the defence business of Bharat Forge.

Vision For India's Defence Industry

"India has a significant opportunity to emerge as a globally trusted source for advanced defence systems and critical materials. Agneyastra Energetics is a strategic step towards building a strong indigenous energetics ecosystem and globally competitive capabilities from India for both domestic and international markets," said Baba Kalyani, Chairman and Managing Director of Bharat Forge Limited.

