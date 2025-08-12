HOME NEWS BUSINESS MOVIES CRICKET SPORTS GET AHEAD REDIFF-TV
Home  » Movies » What Bhumi Does On Holiday

What Bhumi Does On Holiday

By REDIFF MOVIES
August 12, 2025 12:04 IST

Photograph: Kind courtesy Bhumi Pednekar/Instagram

Bhumi Pednekar has been holidaying with sister Samiksha and friends in Goa, and she keeps us updated with her travel diaries.

 

Photograph: Kind courtesy Bhumi Pednekar/Instagram

A dip in the pool.

 

Photograph: Kind courtesy Bhumi Pednekar/Instagram

What's Bhumi drinking?

 

Photograph: Kind courtesy Bhumi Pednekar/Instagram

Enjoying nature.

 

Photograph: Kind courtesy Bhumi Pednekar/Instagram

Everyone's monsoon favourite: Pakodas.

 

Photograph: Kind courtesy Bhumi Pednekar/Instagram

Catching up on some reading.

 

Photograph: Kind courtesy Bhumi Pednekar/Instagram

Lunching with friends.

 

Photograph: Kind courtesy Bhumi Pednekar/Instagram

Enjoying a drink too.

 

Photograph: Kind courtesy Bhumi Pednekar/Instagram

A peek into Bhumi's holiday bedroom.

 

Photograph: Kind courtesy Bhumi Pednekar/Instagram

The menu: Katre pao, poie and vatanyachi bhaji.

Photographs curated by Satish Bodas/Rediff

REDIFF MOVIES
