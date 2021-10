Meet Sri Lanka's T20 World Cup squad

IMAGE: Sri Lanka's Lahiru Kumara celebrates Ireland's Paul Stirling's wicket at the Sheikh Zayed cricket stadium in Abu Dhabi, October 20, 2021. Photograph: Hamad I Mohammed/Reuters

Rajneesh Gupta lists the Sri Lankan players's T20 Internationals records:

Please click on the individual player's names to reveal his overall record in T20 Internationals.

Team Sri Lanka X CLOSE Dasun Shanaka (captain) Dasun Shanaka (captain) Batting M R Avg S/R Hs 100s 50s 6s 4s 49 611 15.66 106.07 54 0 2 30 39 Bowling M Wkts Eco S/R Best 4WI 5WI 49 15 7.24 16.07 3/16 0 0 *Overall record in T20 Internationals X CLOSE Dhananjaya de Silva (vice captain) Dhananjaya de Silva (vice captain) Batting M R Avg S/R Hs 100s 50s 6s 4s 23 412 20.60 108.42 62 0 2 6 32 Bowling M Wkts Eco S/R Best 4WI 5WI 23 5 7.12 28.80 2/22 0 0 *Overall record in T20 Internationals X CLOSE Charith Asalanka Charith Asalanka Batting M R Avg S/R Hs 100s 50s 6s 4s 3 64 21.33 98.46 44 0 0 3 3 Bowling M Wkts Eco S/R Best 4WI 5WI 3 - - - - - - *Overall record in T20 Internationals X CLOSE Dushmantha Chameera Dushmantha Chameera Batting M R Avg S/R Hs 100s 50s 6s 4s 31 38 4.75 70.37 12 0 0 0 3 Bowling M Wkts Eco S/R Best 4WI 5WI 31 31 7.77 20.97 4/17 1 0 *Overall record in T20 Internationals X CLOSE Dinesh Chandimal (wk) Dinesh Chandimal (wk) Batting M R Avg S/R Hs 100s 50s 6s 4s 59 939 20.41 105.38 66* 0 6 19 81 Bowling M Wkts Eco S/R Best 4WI 5WI 59 - - - - - - *Overall record in T20 Internationals X CLOSE Akila Dananjaya Akila Dananjaya Batting M R Avg S/R Hs 100s 50s 6s 4s 31 61 7.62 85.91 11* 0 0 0 6 Bowling M Wkts Eco S/R Best 4WI 5WI 31 28 8.20 23.75 3/36 0 0 *Overall record in T20 Internationals X CLOSE Avishka Fernando Avishka Fernando Batting M R Avg S/R Hs 100s 50s 6s 4s 22 273 13.00 96.12 37 0 0 4 24 Bowling M Wkts Eco S/R Best 4WI 5WI 22 - - - - - - *Overall record in T20 Internationals X CLOSE Binura Fernando Binura Fernando Batting M R Avg S/R Hs 100s 50s 6s 4s 4 28 28.00 107.69 20 0 0 1 2 Bowling M Wkts Eco S/R Best 4WI 5WI 4 5 7.95 17.20 2/33 0 0 *Overall record in T20 Internationals X CLOSE Wanindu Hasaranga Wanindu Hasaranga Batting M R Avg S/R Hs 100s 50s 6s 4s 25 200 12.50 107.52 44 0 0 0 17 Bowling M Wkts Eco S/R Best 4WI 5WI 25 36 6.57 14.11 4/9 1 0 *Overall record in T20 Internationals X CLOSE Chamika Karunaratne Chamika Karunaratne Batting M R Avg S/R Hs 100s 50s 6s 4s 6 69 34.50 125.45 24* 0 0 5 1 Bowling M Wkts Eco S/R Best 4WI 5WI 6 1 8.34 64.00 1/34 0 0 *Overall record in T20 Internationals X CLOSE Lahiru Kumara Lahiru Kumara Batting M R Avg S/R Hs 100s 50s 6s 4s 7 5 5.00 166.66 4 0 0 0 1 Bowling M Wkts Eco S/R Best 4WI 5WI 7 6 8.93 22.50 2/24 0 0 *Overall record in T20 Internationals X CLOSE Pathum Nissanka Pathum Nissanka Batting M R Avg S/R Hs 100s 50s 6s 4s 4 81 27.00 115.71 39 0 0 2 8 Bowling M Wkts Eco S/R Best 4WI 5WI 4 - - - - - - *Overall record in T20 Internationals X CLOSE Kusal Perera (wk) Kusal Perera (wk) Batting M R Avg S/R Hs 100s 50s 6s 4s 52 1416 27.76 132.21 84 0 12 49 129 Bowling M Wkts Eco S/R Best 4WI 5WI 52 - - - - - - *Overall record in T20 Internationals X CLOSE Bhanuka Rajapaksa Bhanuka Rajapaksa Batting M R Avg S/R Hs 100s 50s 6s 4s 10 165 20.62 129.92 77 0 1 10 12 Bowling M Wkts Eco S/R Best 4WI 5WI 10 - - - - - - *Overall record in T20 Internationals X CLOSE Maheesh Theekshana Maheesh Theekshana Batting M R Avg S/R Hs 100s 50s 6s 4s 3 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 Bowling M Wkts Eco S/R Best 4WI 5WI 3 1 7.75 72.00 1/35 0 0 *Overall record in T20 Internationals

