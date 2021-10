Meet Namibia's T20 World Cup squad

IMAGE: Namibia's Gerhard Erasmus celebrates with team-mates after winning the match against Ireland at the Sharjah cricket stadium, October 22, 2021. Photograph: Hamad I Mohammd/Reuters

Rajneesh Gupta lists the Namibia players's T20 Internationals records:

Team Namibia X CLOSE Gerhard Erasmus (captain) Gerhard Erasmus (captain) Batting M R Avg S/R Hs 100s 50s 6s 4s 25 627 36.88 136.00 72 0 6 26 52 Bowling M Wkts Eco S/R Best 4WI 5WI 25 12 5.30 16.58 3/12 0 0 *Overall record in T20 Internationals X CLOSE JJ Smit (vice captain) JJ Smit (vice captain) Batting M R Avg S/R Hs 100s 50s 6s 4s 21 389 35.36 151.95 59 0 1 22 21 Bowling M Wkts Eco S/R Best 4WI 5WI 21 21 6.39 16.62 3/19 0 0 *Overall record in T20 Internationals X CLOSE Stephan Baard Stephan Baard Batting M R Avg S/R Hs 100s 50s 6s 4s 19 522 30.70 119.17 92 0 4 15 45 Bowling M Wkts Eco S/R Best 4WI 5WI 19 - - - - - - *Overall record in T20 Internationals X CLOSE Karl Birkenstock Karl Birkenstock Batting M R Avg S/R Hs 100s 50s 6s 4s 8 81 27.00 180.00 59 0 1 4 9 Bowling M Wkts Eco S/R Best 4WI 5WI 8 0 11.66 - - 0 0 *Overall record in T20 Internationals X CLOSE Michiel du Preez (wk) Michiel du Preez (wk) Batting M R Avg S/R Hs 100s 50s 6s 4s 3 62 - 106.89 33* 0 0 1 5 Bowling M Wkts Eco S/R Best 4WI 5WI 3 - - - - - - *Overall record in T20 Internationals X CLOSE Jan Frylinck Jan Frylinck Batting M R Avg S/R Hs 100s 50s 6s 4s 23 75 15.00 113.63 19* 0 0 2 4 Bowling M Wkts Eco S/R Best 4WI 5WI 23 40 6.13 11.05 6/24 1 1 *Overall record in T20 Internationals X CLOSE Zane Green (wk) Zane Green (wk) Batting M R Avg S/R Hs 100s 50s 6s 4s 22 153 10.92 93.29 26 0 0 3 11 Bowling M Wkts Eco S/R Best 4WI 5WI 22 - - - - - - *Overall record in T20 Internationals X CLOSE Jan Nicol Loftie-Eaton Jan Nicol Loftie-Eaton Batting M R Avg S/R Hs 100s 50s 6s 4s 6 27 9.00 84.37 18 0 0 0 3 Bowling M Wkts Eco S/R Best 4WI 5WI 6 1 6.37 48.00 1/20 0 0 *Overall record in T20 Internationals X CLOSE Bernard Scholtz Bernard Scholtz Batting M R Avg S/R Hs 100s 50s 6s 4s 23 5 2.50 41.66 3* 0 0 0 0 Bowling M Wkts Eco S/R Best 4WI 5WI 23 30 5.81 15.93 4/12 1 0 *Overall record in T20 Internationals X CLOSE Ben Shikongo Ben Shikongo Batting M R Avg S/R Hs 100s 50s 6s 4s 15 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 Bowling M Wkts Eco S/R Best 4WI 5WI 15 13 5.62 16.15 2/4 0 0 *Overall record in T20 Internationals X CLOSE Ruben Trumpelmann Ruben Trumpelmann Batting M R Avg S/R Hs 100s 50s 6s 4s 5 2 1.00 40.00 1 0 0 0 0 Bowling M Wkts Eco S/R Best 4WI 5WI 5 5 6.77 21.60 2/22 0 0 *Overall record in T20 Internationals X CLOSE Michael van Lingen Michael van Lingen Batting M R Avg S/R Hs 100s 50s 6s 4s 3 - - - - - - - - Bowling M Wkts Eco S/R Best 4WI 5WI 3 0 10.00 - - 0 0 *Overall record in T20 Internationals X CLOSE David Wiese David Wiese Batting M R Avg S/R Hs 100s 50s 6s 4s 6 120 30.00 153.84 66* 0 1 7 8 Bowling M Wkts Eco S/R Best 4WI 5WI 6 6 7.36 22.00 2/22 0 0 *Overall record in T20 Internationals X CLOSE Craig Williams Craig Williams Batting M R Avg S/R Hs 100s 50s 6s 4s 22 563 31.27 122.92 81 0 5 19 50 Bowling M Wkts Eco S/R Best 4WI 5WI 22 9 6.24 19.33 3/9 0 0 *Overall record in T20 Internationals X CLOSE Pikky Ya France Pikky Ya France Batting M R Avg S/R Hs 100s 50s 6s 4s 11 28 7.00 107.69 13 0 0 1 2 Bowling M Wkts Eco S/R Best 4WI 5WI 11 3 6.60 40.00 1/3 0 0 *Overall record in T20 Internationals

Photographs curated by Manisha Kotian/ Rediff.com

Feature Production: Ashish Narsale/Rediff.com