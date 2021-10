Meet England's T20 World Cup squad

IMAGE: England Captain Eoin Morgan looks on during an English team fielding drill at the ICC Academy in Dubai, October 22, 2021, a day before the ICC Men's T20 World Cup game against the West Indies. Photograph: Alex Davidson/Getty Images

Rajneesh Gupta lists the England players's T20 Internationals records:

Team England X CLOSE Eoin Morgan (captain) Eoin Morgan (captain) Batting M R Avg S/R Hs 100s 50s 6s 4s 107 2360 28.78 138.25 91 0 14 116 179 Bowling M Wkts Eco S/R Best 4WI 5WI 107 - - - - - - *Overall record in T20 Internationals X CLOSE Jos Buttler (vice captain, wk) Jos Buttler (vice captain, wk) Batting M R Avg S/R Hs 100s 50s 6s 4s 82 1871 31.71 139.83 83* 0 14 77 162 Bowling M Wkts Eco S/R Best 4WI 5WI 82 - - - - - - *Overall record in T20 Internationals X CLOSE Moeen Ali Moeen Ali Batting M R Avg S/R Hs 100s 50s 6s 4s 38 437 16.18 136.13 72* 0 2 20 40 Bowling M Wkts Eco S/R Best 4WI 5WI 38 21 8.42 23.19 2/21 0 0 *Overall record in T20 Internationals X CLOSE Jonny Bairstow (wk) Jonny Bairstow (wk) Batting M R Avg S/R Hs 100s 50s 6s 4s 57 1143 27.87 137.05 86* 0 7 47 106 Bowling M Wkts Eco S/R Best 4WI 5WI 57 - - - - - - *Overall record in T20 Internationals X CLOSE Sam Billings (wk) Sam Billings (wk) Batting M R Avg S/R Hs 100s 50s 6s 4s 31 413 17.20 129.46 87 0 2 12 38 Bowling M Wkts Eco S/R Best 4WI 5WI 31 - - - - - - *Overall record in T20 Internationals X CLOSE Tom Curran Tom Curran Batting M R Avg S/R Hs 100s 50s 6s 4s 30 64 10.66 114.28 14* 0 0 4 1 Bowling M Wkts Eco S/R Best 4WI 5WI 30 29 9.25 20.28 4/36 1 0 *Overall record in T20 Internationals X CLOSE Chris Jordan Chris Jordan Batting M R Avg S/R Hs 100s 50s 6s 4s 65 296 14.80 133.33 36 0 0 14 21 Bowling M Wkts Eco S/R Best 4WI 5WI 65 73 8.70 18.73 4/6 2 0 *Overall record in T20 Internationals X CLOSE Liam Livingstone Liam Livingstone Batting M R Avg S/R Hs 100s 50s 6s 4s 8 206 34.33 167.47 103 1 0 14 11 Bowling M Wkts Eco S/R Best 4WI 5WI 8 2 7.20 30.00 1/8 0 0 *Overall record in T20 Internationals X CLOSE Dawid Malan Dawid Malan Batting M R Avg S/R Hs 100s 50s 6s 4s 30 1123 43.19 139.33 103* 1 11 39 116 Bowling M Wkts Eco S/R Best 4WI 5WI 30 1 13.50 12.00 1/27 0 0 *Overall record in T20 Internationals X CLOSE Tymal Mills Tymal Mills Batting M R Avg S/R Hs 100s 50s 6s 4s 4 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 Bowling M Wkts Eco S/R Best 4WI 5WI 4 3 7.25 32.00 1/27 0 0 *Overall record in T20 Internationals X CLOSE Adil Rashid Adil Rashid Batting M R Avg S/R Hs 100s 50s 6s 4s 62 58 6.44 79.45 9* 0 0 0 4 Bowling M Wkts Eco S/R Best 4WI 5WI 62 65 7.48 19.48 4/35 1 0 *Overall record in T20 Internationals X CLOSE Jason Roy Jason Roy Batting M R Avg S/R Hs 100s 50s 6s 4s 48 1193 24.85 145.66 78 0 6 54 125 Bowling M Wkts Eco S/R Best 4WI 5WI 48 - - - - - - *Overall record in T20 Internationals X CLOSE David Willey David Willey Batting M R Avg S/R Hs 100s 50s 6s 4s 32 182 14.00 132.84 29* 0 0 11 10 Bowling M Wkts Eco S/R Best 4WI 5WI 32 38 7.99 16.87 4/7 1 0 *Overall record in T20 Internationals X CLOSE Chris Woakes Chris Woakes Batting M R Avg S/R Hs 100s 50s 6s 4s 10 91 30.33 144.44 37 0 0 5 4 Bowling M Wkts Eco S/R Best 4WI 5WI 10 8 8.11 25.50 2/40 0 0 *Overall record in T20 Internationals X CLOSE Mark Wood Mark Wood Batting M R Avg S/R Hs 100s 50s 6s 4s 17 10 - 83.33 5* 0 0 0 1 Bowling M Wkts Eco S/R Best 4WI 5WI 17 26 8.50 14.65 3/9 0 0 *Overall record in T20 Internationals

