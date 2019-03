Know your IPL Team: Delhi Capitals

March 23, 2019 12:45 IST

Rajneesh Gupta presents statistical summary of Delhi Capitals formerly known as Delhi Daredevils and much more.

IMAGE: Ganguly (left), advisor of the rechristened Delhi Capitals with Ricky Ponting (right) coach of Delhi Capitals. Photograph: Delhi Capitals/Twitter

Captain and coach: Shreyas Iyer and Ricky Ponting

Total players: 24

Number of overseas players: 8

Openers: Colin Munro, Prithvi Shaw, Manjot Kalra, Shikhar Dhawan

Middle-order batsmen: Shreyas Iyer, Hanuma Vihari, Colin Ingram

Wicketkeepers: Rishabh Pant, Ankush Bains

Allrounders: Chris Morris, Jalaj Saxena, Axar Patel, Bandaru Ayyappa, Sherfane Rutherford

Wrist spinners: Amit Mishra, Rahul Tewatia, Sandeep Lamichhane

Fast Bowlers: Harshal Patel, Kagiso Rabada, Avesh Khan, Trent Boult, Ishant Sharma, Keemo Paul, Nathu Singh

Result Summary In Each Edition

Year Played Won Lost Tied NR Win% W/L Ratio Position 2008 15 7 7 0 1 50.00 1.00 4th 2009 15 10 5 0 0 66.66 2.00 3rd 2010 14 7 7 0 0 50.00 1.00 10th 2011 14 4 9 0 1 30.76 0.44 5th 2012 18 11 7 0 0 61.11 1.57 3rd 2013 16 3 12 1 0 18.75 0.25 9th 2014 14 2 12 0 0 14.28 0.16 8th 2015 14 5 8 0 1 38.46 0.62 7th 2016 14 7 7 0 0 50.00 1.00 6th 2017 14 6 8 0 0 42.85 0.75 6th 2018 14 5 9 0 0 35.71 0.55 8th

Result Summary vs Each Opponent

Vs Played Won Lost Tied NR Win% >W/L Ratio Chennai Super Kings 18 6 12 0 0 33.33 0.50 Deccan Chargers 11 7 4 0 0 63.63 1.75 Gujarat Lions 4 3 1 0 0 75.00 3.00 Kings XI Punjab 22 9 13 0 0 40.90 0.69 Kochi Tuskers Kerala 2 1 1 0 0 50.00 1.00 Kolkata Knight Riders 22 8 13 0 1 38.09 0.61 Mumbai Indians 22 11 11 0 0 50.00 1.00 Pune Warriors 6 3 2 0 1 60.00 1.50 Rajasthan Royals 18 7 11 0 0 38.88 0.63 Rising Pune Supergiant 4 2 2 0 0 50.00 1.00 Royal Challengers Bangalore 21 6 13 1 1 30.00 0.46 Sunrisers Hyderabad 12 4 8 0 0 33.33 0.50

Note: In 2008 Delhi Daredevils’ match against Kolkata Knight Riders was abandoned without toss (included in the above tally for reference purpose)

In 2013 Delhi Daredevils lost to Royal Challengers Bangalore in Super Over

Highest Totals

Score Overs Vs Venue Year Result 231-4 20 Kings XI Punjab Delhi 2011 Won 219-4 20 Kolkata Knight Riders Delhi 2018 Won 214-3 17.3 Gujarat Lions Delhi 2017 Won 207-5 20 Mumbai Indians Delhi 2012 Won 205-4 20 Rising Pune Supergiant Pune 2017 Won 198-5 20 Chennai Super Kings Pune 2018 Lost 197-8 19.4 Gujarat Lions Kanpur 2017 Won 196-6 17.1 Rajasthan Royals Delhi 2018 Won 195-3 20 Mumbai Indians Mumbai 2018 Won 194-4 20 Deccan Chargers Delhi 2008 Won

Lowest Totals

Score Overs Vs Venue Year Result 66 13.4 Mumbai Indians Delhi 2017 Lost 67 17.1 Kings XI Punjab Mohali 2017 Lost 80 19.1 Sunrisers Hyderabad Hyderabad 2013 Lost 83 17.3 Chennai Super Kings Delhi 2013 Lost 84 15.4 Chennai Super Kings Abu Dhabi 2014 Lost 87 16.1 Rajasthan Royals Mumbai 2008 Lost 95 17.4 Mumbai Indians Delhi 2011 Lost 95 18.2 Royal Challengers Bangalore Delhi 2015 Lost 98 17.4 Kolkata Knight Riders Kolkata 2016 Lost

Highest Individual Innings

Score Player Vs Venue Year 128* RR Pant Sunrisers Hyderabad Delhi 2018 119 V Sehwag Deccan Chargers Hyderabad 2011 109* DA Warner Deccan Chargers Hyderabad 2012 108 Q de Kock Royal Challengers Bangalore Bengaluru 2016 107* DA Warner Kolkata Knight Riders Delhi 2010 105* AB de Villiers Chennai Super Kings Durban 2009 103* KP Pietersen Deccan Chargers Delhi 2012 102 SV Samson Rising Pune Supergiant Pune 2017 97 RR Pant Gujarat Lions Delhi 2017 96 SS Iyer Gujarat Lions Kanpur 2017

Leading Batsmen

Player Mts Runs Ave SR 100 50 V Sehwag 79 2174 29.37 160.32 1 15 DA Warner 55 1435 28.70 133.11 2 10 RR Pant 38 1248 35.65 162.71 1 8 SS Iyer 46 1218 30.45 129.85 0 10 G Gambhir 46 1182 29.55 122.86 0 9 KD Karthik 56 1036 25.26 126.49 0 6 JP Duminy 38 1015 44.13 130.79 0 6 Q de Kock 23 720 32.72 134.83 1 5 SV Samson 28 677 27.08 127.25 1 3 AB de Villiers 28 671 31.95 117.30 1 3

Best Bowling

Bowling Player Vs Venue Year 5-17 A Mishra Deccan Chargers Delhi 2008 4-11 A Mishra Kings XI Punjab Delhi 2016 4-15 R Bhatia Deccan Chargers Durban 2009 4-17 JP Duminy Sunrisers Hyderabad Visakhapatnam 2015 4-18 P Negi Rajasthan Royals Jaipur 2012 4-20 M Morkel Kings XI Punjab Dharamsala 2012 4-20 NM Coulter-Nile Kings XI Punjab Delhi 2015 4-24 UT Yadav Rajasthan Royals Delhi 2013 4-26 CH Morris Sunrisers Hyderabad Hyderabad 2017

Leading Bowlers

Player Mts Wkts Avg RPO 4W A Mishra 81 86 23.90 7.42 2 M Morkel 37 45 24.73 7.62 1 UT Yadav 47 43 30.55 8.16 1 S Nadeem 61 40 37.00 7.36 0 A Nehra 27 36 21.05 7.50 0 Imran Tahir 20 29 21.48 8.61 1 PJ Sangwan 28 29 28.72 8.19 0 IK Pathan 46 29 41.06 7.57 0 CH Morris 25 28 24.67 7.76 1

Captains

Player Mts Won Lost Tied NR Win% V Sehwag 52 28 24 0 0 53.84 Zaheer Khan 23 10 13 0 0 43.47 G Gambhir 21 10 11 0 0 47.61 JP Duminy 16 6 9 0 1 40.00 DPMD Jayawardene 16 4 11 1 0 28.12 KP Pietersen 11 1 10 0 0 9.09 SS Iyer 8 4 4 0 0 50.00 KD Karthik 6 2 4 0 0 33.33 JR Hopes 3 0 2 0 1 0.00 KK Nair 3 2 1 0 0 66.66 DA Warner 2 0 2 0 0 0.00

Most Appearances