Know your IPL Team: Chennai Super Kings

March 23, 2019 12:55 IST

Rajneesh Gupta presents statistical summary of Chennai Super Kings and much more.

IMAGE: Chennai Super Kings celebrate winning the 11th edition of IPL earlier this year. Photograph: BCCI

Captain and coach: MS Dhoni and Stephen Fleming

Total players: 25

Number of overseas players: 8

Openers: Faf du Plessis, Shane Watson, M Vijay

Middle-order batsmen: Suresh Raina, Kedar Jadhav, Ambati Rayudu, Chaitanya Bishnoi, Sam Billings, Dhruv Shorey, Ruturaj Gaikwad

Wicketkeepers: MS Dhoni, N Jagadeesan

Allrounders: Ravindra Jadeja, Dwayne Bravo, Monu Kumar, David Willey

Wrist spinners: Karn Sharma, Imran Tahir

Finger spinners: Harbhajan Singh, Mitchell Santner

Fast bowlers: Shardul Thakur, Deepak Chahar, KM Asif, Lungi Ngidi, Mohit Sharma

Result Summary In Each Edition

Year Played Won Lost Tied NR Win% W/L Ratio Position 2008 16 9 7 0 0 56.25 1.28 2nd 2009 15 8 6 0 1 57.14 1.33 4th 2010 16 9 6 1 0 56.25 1.50 1st 2011 16 11 5 0 0 68.75 2.20 1st 2012 19 10 8 0 1 55.55 1.25 2nd 2013 18 12 6 0 0 66.66 2.00 2nd 2014 16 10 6 0 0 62.50 1.66 3rd 2015 17 10 7 0 0 58.82 1.42 2nd 2016 Suspended 2017 Suspended 2018 16 11 5 0 0 68.75 2.20 1st

Result Summary vs Each Oponent

Vs Played Won Lost Tied NR Win% W/L Ratio Deccan Chargers 10 6 4 0 0 60.00 1.50 Delhi Daredevils 18 12 6 0 0 66.66 2.00 Kings XI Punjab 19 11 7 1 0 57.89 1.57 Kochi Tuskers Kerala 2 1 1 0 0 50.00 1.00 Kolkata Knight Riders 19 11 7 0 1 61.11 1.57 Mumbai Indians 24 11 13 0 0 45.83 0.84 Pune Warriors 6 4 2 0 0 66.66 2.00 Rajasthan Royals 19 12 7 0 0 63.15 1.71 Royal Challengers Bangalore 22 14 7 0 1 66.66 2.00 Sunrisers Hyderabad 10 8 2 0 0 80.00 4.00

Note: In 2009 Chennai Super Kings’ match against Kolkata Knight Riders was abandoned without toss (included in above tally for reference purpose)

In 2010 Chennai Super Kings lost to Kings XI Punjab in the Super Over after a tie

Highest Totals

Score Overs Vs Venue Year Result 246-5 20 Rajasthan Royals Chennai 2010 Won 240-5 20 Kings XI Punjab Mohali 2008 Won 223-3 20 Sunrisers Hyderabad Hyderabad 2013 Won 222-5 20 Delhi Daredevils Chennai 2012 Won 211-4 20 Delhi Daredevils Pune 2018 Won 209-4 20 Sunrisers Hyderabad Chennai 2015 Won 208-5 20 Mumbai Indians Chennai 2008 Won 208-5 20 Royal Challengers Bangalore Chennai 2012 Won 207-5 19.4 Royal Challengers Bangalore Bengaluru 2018 Won 205-5 20 Royal Challengers Bangalore Chennai 2011 Won 205-4 20 Kings XI Punjab Abu Dhabi 2014 Lost 205-5 19.5 Kolkata Knight Riders Chennai 2018 Won

Lowest Totals

Score Overs Vs Venue Year Result 79 15.2 Mumbai Indians Mumbai WS 2013 Lost 109 19 Rajasthan Royals Jaipur 2008 Lost 112 19.5 Mumbai Indians Chennai 2012 Lost 110-8 20 Delhi Daredevils Delhi 2012 Lost 112-8 20 Royal Challengers Bangalore Chennai 2008 Lost 112-9 20 Delhi Daredevils Chennai 2010 Lost 114-4 20 Kolkata Knight Riders Kolkata 2011 Lost 116-9 20 Kings XI Punjab Durban 2009 Won 119-6 20 Delhi Daredevils Raipur 2015 Lost 120-7 20 Kings XI Punjab Dharamsala 2012 Lost

Highest Individual Innings

Score Player Vs Venue Year 127 M Vijay Rajasthan Royals Chennai 2010 117* SR Watson Sunrisers Hyderabad Mumbai 2018 116* MEK Hussey Kings XI Punjab Mohali 2008 113 M Vijay Delhi Daredevils Chennai 2012 106 SR Watson Rajasthan Royals Pune 2018 100* SK Raina Kings XI Punjab Chennai 2013 100* BB McCullum Sunrisers Hyderabad Chennai 2015 100* AT Rayudu Sunrisers Hyderabad Pune 2018

Leading Batsmen

Player Mat Runs Hs Ave SR 100 50 SK Raina 147 4144 100* 34.53 138.96 1 29 MS Dhoni 145 3442 79* 41.97 140.71 0 18 MEK Hussey 50 1768 116* 42.09 123.63 1 13 M Vijay 65 1612 127 26.42 127.83 2 7 S Badrinath 95 1441 71* 30.65 118.89 0 11 F du Plessis 51 1243 73 30.31 127.88 0 7 ML Hayden 32 1107 93 36.90 137.51 0 8

Best Bowling

Bowling Player Vs Venue Year 5-16 RA Jadeja Deccan Chargers Visakhapatnam 2012 5-24 L Balaji Kings XI Punjab Chennai 2008 4-10 A Nehra Royal Challengers Bangalore Bengaluru 2015 4-10 LT Ngidi Kings XI Punjab Pune 2018 4-11 RA Jadeja Rajasthan Royals Chennai 2015 4-12 RA Jadeja Kolkata Knight Riders Ranchi 2014 4-13 DE Bollinger Deccan Chargers Mumbai DYP 2010 4-14 MM Sharma Mumbai Indians Dubai 2014 4-21 M Ntini Kolkata Knight Riders Kolkata 2008 4-21 L Balaji Rajasthan Royals Centurion 2009

Leading Bowlers

Player Mts Wkts Avg RPO 4W DJ Bravo 77 93 22.31 8.43 1 R Ashwin 97 90 24.22 6.45 0 JA Morkel 78 76 27.07 8.09 1 RA Jadeja 86 66 25.33 7.73 4 MM Sharma 47 57 22.08 7.79 1 SB Jakati 50 45 26.22 7.75 2 M Muralitharan 40 40 24.85 6.37 0 DE Bollinger 27 37 18.72 7.21 1 L Balaji 29 31 26.09 8.63 2 A Nehra 20 30 19.70 7.67 1

Captains

Player Mts Won Lost Tied NR Win% MS Dhoni 145 89 55 0 1 61.80 SK Raina 3 1 1 1 0 50.00

Most Appearances