IPL 12 Week 6: All the important numbers

May 06, 2019 09:37 IST

Rajneesh Gupta brings you all the numbers from the 52 games in IPL-12.

All numbers are updated up to and including match #52: Kolkata Knight Riders vs Kings XI Punjab

Standings

IMAGE: Chennai Super Kings players celebrating fall of a wicket. Photograph: BCCI

Rank Team Played Won Lost No esultR Net Run Rate Points 1 Chennai Super Kings (1) 13 9 4 0 +0.209 18 2 Mumbai Indians (2) 13 8 5 0 +0.321 16 3 Delhi Capitals (3) 13 8 5 0 -0.096 16 4 Sunrisers Hyderabad (4) 13 6 7 0 +0.653 12 5 Kolkata Knight Riders (6) 13 6 7 0 +0.173 12 6 Rajasthan Royals (7) 13 5 7 1 -0.321 11 7 Kings XI Punjab (5) 13 5 8 0 -0.351 10 8 Royal Challengers Bangalore (8) 13 4 8 1 -0.694 9

Note: The positions after the fourth week are in the parenthesis.

Total Matches: 52

Won by batting first: 21 (40%)

Won by batting second: 28 (54%)

Won in Super Over: 2 (4%)

No Result: 1 (2%)

Teams' batting

IMAGE: Ambati Rayudu of the Chennai Super Kings plays a shot. Photograph: BCCI

Team Games Runs scored Wickets lost Runs/Wicket Runs/Over Chennai Super Kings 13 1,873 68 27.54 7.43 Delhi Capitals 13 2,086 85 24.54 8.26 Kings XI Punjab 13 2,256 70 32.22 8.72 Kolkata Knight Riders 13 2,333 71 32.85 9.30 Mumbai Indians 13 2,246 79 28.43 8.69 Rajasthan Royals 13 2,079 67 31.02 8.65 Royal Challengers Bangalore 13 2,030 78 26.02 8.41 Sunrisers Hyderabad 13 2,113 67 31.53 8.59

Teams's bowling

IMAGE: Chennai Super Kings's Imran Tahir celebrates Sunrisers Hyderabad Captain Kane Williamson's wicket. Photograph: BCCI

Team Games Runs scored Wickets lost Runs/Wicket Runs/Over Chennai Super Kings 13 1,839 86 21.38 7.34 Delhi Capitals 13 2,123 89 23.85 8.28 Kings XI Punjab 13 2,333 71 32.85 9.10 Kolkata Knight Riders 13 2,285 55 41.54 9.13 Mumbai Indians 13 2,149 80 26.86 8.50 Rajasthan Royals 13 2,133 67 31.83 8.99 Royal Challengers Bangalore 13 2,132 62 34.38 8.96 Sunrisers Hyderabad 13 2,022 75 26.96 7.82

Run-scoring in different phases

Overs Overs Runs Dismissals Average Runs Per Over 1 to 6 620.2 5,073 121 38.72 8.17 7 to 15 916.5 7,216 212 34.03 7.87 16 to 20 462 4,727 242 19.53 10.23 Total 1999.1 17,016 585 29.08 8.51

Highest totals

IMAGE: Jonny Bairstow, a class act for the Sunrisers Hyderabad. Photograph: BCCI

Total Overs For Vs Venue 231/2 20 Sunrisers Hyderabad Royal Challengers Bangalore Hyderabad 218/4 20 Kolkata Knight Riders Kings XI Punjab Kolkata 213/6 20 Delhi Capitals Mumbai Indians Mumbai 213/4 20 Royal Challengers Bangalore Kolkata Knight Riders Kolkata 212/6 20 Sunrisers Hyderabad Kings XI Punjab Hyderabad 206/5+ 19.1 Kolkata Knight Riders Royal Challengers Bangalore Bengaluru 205/3 20 Royal Challengers Bangalore Kolkata Knight Riders Bengaluru 203/5+ 20 Kolkata Knight Riders Royal Challengers Bangalore Kolkata 202/4 20 Royal Challengers Bangalore Kings XI Punjab Bengaluru 201/5+ 19 Sunrisers Hyderabad Rajasthan Royals Hyderabad

+ batting second

Lowest totals

Total Overs For Vs Venue 70 17.1 Royal Challengers Bangalore Chennai Super Kings Chennai 96 17.4 Sunrisers Hyderabad Mumbai Indians Hyderabad 99 16.2 Delhi Capitals Chennai Super Kings Chennai 108/9 20 Kolkata Knight Riders Chennai Super Kings Chennai 109 17.4 Chennai Super Kings Mumbai Indians Chennai 113 19.5 Royal Challengers Bangalore Sunrisers Hyderabad Hyderabad 116 18.5 Sunrisers Hyderabad Delhi Capitals Hyderabad

Highest Powerplay scores

Total For Vs Venue 77/0 Sunrisers Hyderabad Kings XI Punjab Bengaluru 72/0 Sunrisers Hyderabad Kolkata Knight Riders Hyderabad 70/1 Royal Challengers Bangalore Kings XI Punjab Bengaluru 69/0 Sunrisers Hyderabad Rajasthan Royals Hyderabad 68/1 Sunrisers Hyderabad Chennai Super Kings Hyderabad 68/1 Kings XI Punjab Royal Challengers Bangalore Bengaluru 67/0 Mumbai Indians Royal Challengers Bangalore Mumbai 65/0 Kolkata Knight Riders Rajasthan Royals Jaipur

Lowest 6-over Powerplay scores

Total For Vs Venue 16/1 Chennai Super Kings Royal Challengers Bangalore Chennai 24/4 Chennai Super Kings Rajasthan Royals Jaipur 27/1 Sunrisers Hyderabad Kings XI Punjab Mohali 27/1 Chennai Super Kings Delhi Capitals Chennai 28/1 Rajasthan Royals Kolkata Knight Riders Jaipur

Total sixes hit: 680

Team For Vs Kolkata Knight Riders 133 91 Kings XI Punjab 100 86 Mumbai Indians 100 94 Royal Challengers Bangalore 85 103 Chennai Super Kings 68 57 Delhi Capitals 66 77 Sunrisers Hyderabad 65 81 Rajasthan Royals 63 91

Highest individual scores

IMAGE: Jonny Bairstow, a stellar performer for the Sunrisers Hyderabad. Photograph: BCCI

Score Balls Player For Vs Venue 114 56 Jonny Bairstow SRH RCB Hyderabad 105* 63 Ajinkya Rahane RR DC Jaipur 102* 55 Sanju Samson RR SRH Hyderabad 100* 55 David Warner SRH RCB Hyderabad 100* 64 K L Rahul KXIP MI Mumbai 100 58 Virat Kohli RCB KKR Kolkata 99* 64 Chris Gayle KXIP RCB Mohali 99 55 Prithvi Shaw DC KKR Delhi

Leading run-scorers

IMAGE: David Warner of the Sunrisers Hyderabad. Photograph: BCCI

For Games Runs Highest Score Average Strike Rate 100 50 David Warner SRH 12 692 100* 69.20 143.86 1 8 K L Rahul KXIP 13 522 100* 52.20 129.85 1 5 Andre Russell KKR 13 510 80* 63.75 205.64 0 4 Shikhar Dhawan DC 13 470 97* 39.16 137.42 0 5 Chris Gayle KXIP 12 462 99* 42.00 158.76 0 4 Quinton de Kock MI 13 462 81 38.50 133.52 0 4 Virat Kohli RCB 13 448 100 34.46 139.56 1 2 Jonny Bairstow SRH 10 445 114 55.62 157.24 1 2 A B de Villiers RCB 12 441 82* 49.00 154.73 0 5 Shreyas Iyer DC 13 427 67 35.58 122.34 0 3

Highest Strike Rate (Minimum 100 runs)

Player Team Games Runs Highest Score Average Strike Rate 100 50 Andre Russell KKR 13 510 80* 63.75 205.64 0 4 Hardik Pandya MI 13 373 91 46.62 197.35 0 1 Sunil Narine KKR 11 143 47 17.87 166.27 0 0 Moeen Ali RCB 11 220 66 27.50 165.41 0 2 Rishabh Pant DC 13 348 78* 31.63 161.11 0 2 Chris Gayle KXIP 12 462 99* 42.00 158.76 0 4 Jonny Bairstow SRH 10 445 114 55.62 157.24 1 2 Kieran Pollard MI 13 238 83 29.75 155.55 0 1 Nicholas Pooran KXIP 6 132 48 26.40 155.29 0 0

Fastest 50s

IMAGE: Hardik Pandya, who has been consistent this IPL season. Photographs: BCCI

Balls Player Score For Vs Venue 17 Hardik Pandya 91 MI KKR Kolkata 18 Rishabh Pant 78* DC MI Mumbai 21 Andre Russell 65 KKR RCB Kolkata 22 Kieron Pollard 83 MI KXIP Mumbai 23 Andre Russell 62 KKR DC Delhi 23 Sam Curran 55* KXIP KKR Mohali

Slowest 50: 49 balls, David Warner, SRH v KXIP, Mohali

Fastest 100s

Balls Player Score For Vs Venue 52 Jonny Bairstow 114 SRH RCB Hyderabad 54 Sanju Samson 102* RR SRH Hyderabad 54 David Warner 100* SRH RCB Hyderabad

Slowest 100: 63 balls, K L Rahul, KXIP v MI, Mumbai

Most sixes

IMAGE: Andre Russell of the Kolkata Knight Riders. Photograph: BCCI

Six Balls faced Balls / Six Andre Russell 52 248 4.77 Chris Gayle 32 291 9.09 Hardik Pandya 28 189 6.75 A B de Villiers 26 285 10.96 David Warner 21 480 22.86 M S Dhoni 20 251 12.55 K L Rahul 20 402 20.10 Kieron Pollard 19 153 8.05 Nitish Rana 18 221 12.28 Chris Lynn 18 261 14.50 Jonny Bairstow 18 283 15.72 Quinton de Kock 18 346 19.22

Best bowling in a match

Figures Overs Player For Vs Venue 6/12 3.4 Alzarri Joseph MI SRH Hyderabad 4/11 4 Mohammad Nabi SRH RCB Hyderabad 4/11 2.2 SM Curran KXIP DC Mohali 4/12 3.2 Imran Tahir CSK DC Chennai 4/21 4 Kagiso Rabada DC RCB Bengaluru 4/22 3.5 Kagiso Rabada DC SRH Hyderabad 4/27 4 Imran Tahir CSK KKR Kolkata 4/31 4 Lasith Malinga MI RCB Mumbai 4/37 4 Lasith Malinga MI CSK Chennai 4/38 4 Yuzvendra Chahal RCB MI Bengaluru

Hat-tricks: 2

IMAGE: Sam Curran of the Kings XI Punjab. Photograph: BCCI

Sam Curran (4/11) KXIP DC Mohali R Shreyas Gopal (3/12) RR RCB Bengaluru

Leading wicket-takers

IMAGE: Delh Capital's Kagiso Rabada. Photograph: BCCI

For Games Wickets Average Runs Per Over Best 4I Kagiso Rabada DC 12 25 14.72 7.82 4/21 2 Imran Tahir CSK 13 21 14.80 6.30 4/12 2 R Shreyas Gopal RR 13 18 18.11 7.40 3/12 0 Yuzvendra Chahal RCB 13 17 21.29 7.98 4/38 1 Mohammed Shami KXIP 13 17 26.58 8.86 3/21 0 Deepak Chahar CSK 13 16 23.12 7.55 3/20 0 Jasprit Bumrah MI 13 15 22.20 6.70 3/20 0 Ravichandran Ashwin KXIP 13 15 25.13 7.39 3/23 0 Khafeel Ahmed SRH 7 14 16.14 8.07 3/30 0 Rashid Khan SRH 13 14 22.71 6.11 3/21 0

Best economy (Minimum 10 overs)

Runs Per Over Player For Games Wickets Average Best 4W 6.08 Mohammad Nabi SRH 6 8 17.37 4/11 1 6.11 Rashid Khan SRH 13 14 22.71 3/21 0 6.14 Harbhajan Singh CSK 7 10 17.20 3/20 0 6.30 Imran Tahir CSK 13 21 14.80 4/12 2 6.37 Ravindra Jadeja CSK 12 12 22.83 3/9 0 6.70 Jasprit Bumrah MI 13 15 22.20 3/20 0 6.71 Mitchell Santner CSK 4 4 23.50 2/13 0 6.76 Jofra Archer RR 11 11 26.45 3/15 0 6.76 Moeen Ali RCB 11 6 28.16 2/18 0

Bowlers conceding most sixes