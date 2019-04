IPL 12 Week 5: All the important numbers

April 29, 2019 09:09 IST

Rajneesh Gupta brings you all the numbers from the first 44 games in IPL-12.

Standings

IMAGE: Chennai Super Kings players entering fop during IPL-12. Photograph: BCCI

Rank Team Played Won Lost NRR Points 1 Chennai Super Kings (1) 12 8 4 -0.113 16 2 Mumbai Indians (2) 11 7 4 +0.537 14 3 Delhi Capitals (3) 11 7 4 +0.181 14 4 Sunrisers Hyderabad (5) 10 5 5 +0.654 10 5 Kings XI Punjab (4) 11 5 6 -0.117 10 6 Kolkata Knight Riders (6) 11 4 7 -0.050 8 7 Rajasthan Royals (7) 11 4 7 -0.390 8 8 Royal Challengers Bangalore (8) 11 4 7 -0.683 8

Note: The positions after the fourth week are in the parenthesis.

Total Matches: 44

Won by batting first: 17 (39%)

Won by batting second: 26 (59%)

Won in Super Over: 1 (2%)

Teams batting

IMAGE: Chennai Super Kings Openers Shane Watson and Faf du Plessis. Photograph: BCCI

Team Games Runs scored Wickets lost Runs/Wicket Runs/Over Chennai Super Kings 12 1694 64 26.46 7.30 Delhi Capitals 11 1800 70 25.71 8.33 Kings XI Punjab 11 1906 56 34.03 8.72 Kolkata Knight Riders 11 1916 66 29.03 9.00 Mumbai Indians 11 1886 67 28.14 8.63 Rajasthan Royals 11 1877 63 29.79 8.61 Royal Challengers Bangalore 11 1797 64 28.07 8.30 Sunrisers Hyderabad 10 1579 47 33.59 8.49

Teams bowling

IMAGE: Imran Tahir of the Chennai Super Kings celebrates a wicket in inmitable style. Photograph: BCCI

Team Games Runs conceded Wickets taken Runs/Wicket Runs/Over Chennai Super Kings 12 1740 76 22.89 7.43 Delhi Capitals 11 1773 78 22.73 8.19 Kings XI Punjab 11 1936 62 31.22 8.86 Kolkata Knight Riders 11 1904 42 45.33 9.05 Mumbai Indians 11 1755 72 24.37 8.25 Rajasthan Royals 11 1911 52 36.75 9.00 Royal Challengers Bangalore 11 1904 56 34.00 8.87 Sunrisers Hyderabad 10 1532 59 25.96 7.69

Run-scoring in different phases

Overs Overs Runs Dismissals Average Runs Per Over 1 to 6 528 4232 108 39.18 8.01 7 to 15 790.5 6180 176 35.11 7.81 16 to 20 398.3 4043 213 18.98 10.14 Total 1717.2 14455 497 29.08 8.41

Highest totals

IMAGE: Sunrisers Hyderabad's Kane Williamson and Jonny Bairstow. Photograph: BCCI

Total Overs For Vs Venue 231/2 20 Sunrisers Hyderabad Royal Challengers Bangalore Hyderabad 218/4 20 Kolkata Knight Riders Kings XI Punjab Kolkata 213/6 20 Delhi Capitals Mumbai Indians Mumbai 213/4 20 Royal Challengers Bangalore Kolkata Knight Riders Kolkata 206/5+ 19.1 Kolkata Knight Riders Royal Challengers Bangalore Bengaluru 205/3 20 Royal Challengers Bangalore Kolkata Knight Riders Bengaluru 203/5+ 20 Kolkata Knight Riders Royal Challengers Bangalore Kolkata 202/4 20 Royal Challengers Bangalore Kings XI Punjab Bengaluru 201/5+ 19 Sunrisers Hyderabad Rajasthan Royals Hyderabad

+ batting second

Lowest totals

Total Overs For Vs Venue 70 17.1 Royal Challengers Bangalore Chennai Super Kings Chennai 96 17.4 Sunrisers Hyderabad Mumbai Indians Hyderabad 108/9 20 Kolkata Knight Riders Chennai Super Kings Chennai 109 17.4 Chennai Super Kings Mumbai Indians Chennai 113 19.5 Royal Challengers Bangalore Sunrisers Hyderabad Hyderabad 116 18.5 Sunrisers Hyderabad Delhi Capitals Hyderabad

Highest Powerplay scores

Total For Vs Venue 72/0 Sunrisers Hyderabad Kolkata Knight Riders Hyderabad 70/1 Royal Challengers Bangalore Kings XI Punjab Bengaluru 69/0 Sunrisers Hyderabad Rajasthan Royals Hyderabad 68/1 Sunrisers Hyderabad Chennai Super Kings Hyderabad 68/1 Kings XI Punjab Royal Challengers Bangalore Bengaluru 67/0 Mumbai Indians Royal Challengers Bangalore Mumbai 65/0 Kolkata Knight Riders Rajasthan Royals Jaipur

Lowest Powerplay scores

Total For Vs Venue 16/1 Chennai Super Kings Royal Challengers Bangalore Chennai 24/4 Chennai Super Kings Rajasthan Royals Jaipur 27/1 Sunrisers Hyderabad Kings XI Punjab Mohali 28/1 Rajasthan Royals Kolkata Knight Riders Jaipur

Total sixes hit: 567

For Vs Kolkata Knight Riders 109 69 Kings XI Punjab 83 70 Mumbai Indians 80 74 Royal Challengers Bangalore 74 90 Chennai Super Kings 60 55 Delhi Capitals 55 61 Rajasthan Royals 54 87 Sunrisers Hyderabad 52 61

Highest individual scores

IMAGE: Jonny Bairstow of the Sunrisers Hyderabad. Photograph: BCCI

Score Balls Player For Vs Venue 114 56 Jonny Bairstow SRH RCB Hyderabad 105* 63 Ajinkya Rahane RR DC Jaipur 102* 55 Sanju Samson RR SRH Hyderabad 100* 55 David Warner SRH RCB Hyderabad 100* 64 K L Rahul KXIP MI Mumbai WS 100 58 Virat Kohli RCB KKR Kolkata 99* 64 Chris Gayle KXIP RCB Mohali 99 55 Prithvi Shaw DC KKR Delhi

Leading run-scorers

IMAGE: David Warner of the Sunrisers Hyderabad. Photograph: BCCI

For Games Runs Highest Score Average Strike Rate 100 50 David Warner SRH 10 574 100* 71.75 146.05 1 7 Jonny Bairstow SRH 10 445 114 55.62 157.24 1 2 Chris Gayle KXIP 10 444 99* 49.33 162.04 0 4 K L Rahul KXIP 11 441 100* 55.12 130.08 1 4 A B de Villiers RCB 10 414 82* 59.14 158.01 0 5 Andre Russell KKR 11 406 65 58.00 209.27 0 3 Shikhar Dhawan DC 11 401 97* 40.10 137.32 0 4 Virat Kohli RCB 11 400 100 36.36 134.68 1 2 Quinton de Kock MI 11 393 81 35.72 138.38 0 3 Ajinkya Rahane RR 11 352 105* 35.20 142.51 1 1

Highest strike-rate (Minimum 50 runs)

Strike Rate Player For Games Runs Highest Score Average 100 50 209.27 Andre Russell KKR 11 406 65 58.00 0 3 182.14 R Shreyas Gopal RR 11 51 19* 17.00 0 0 182.06 Hardik Pandya MI 11 264 37* 44.00 0 0 179.48 Stuart Binny RR 5 70 33* 35.00 0 0 169.10 Kieron Pollard MI 11 208 83 34.66 0 1 167.50 Jofra Archer RR 11 67 27* 33.50 0 0 166.27 Sunil Narine KKR 9 143 47 17.87 0 0 165.41 Moeen Ali RCB 11 220 66 27.50 0 2 163.10 Rishabh Pant DC 11 336 78* 37.33 0 2 162.04 Chris Gayle KXIP 10 444 99* 49.33 0 4

Fastest 50s

Balls Player Score For Vs Venue 18 Rishabh Pant 78* DC MI Mumbai 21 Andre Russell 65 KKR RCB Kolkata 22 Kieron Pollard 83 MI KXIP Mumbai 23 Andre Russell 62 KKR DC Delhi 24 David Warner 50 SRH CSK Hyderabad 24 Moeen Ali 66 RCB KKR Kolkata

Slowest 50: 49 balls, David Warner, SRH v KXIP, Mohali

Fastest 100s

Balls Player Score For Vs Venue 52 Jonny Bairstow 114 SRH RCB Hyderabad 54 Sanju Samson 102* RR SRH Hyderabad 54 David Warner 100* SRH RCB Hyderabad

Slowest 100: 63 balls, K L Rahul, KXIP v MI, Mumbai

Most runs in one over

Runs Batsmen Bowler For Vs Venue 29 Kieron Pollard/Hardik Pandya Dwayne Bravo MI CSK Mumbai 29 Shubman Gill/Andre Russell Tim Southee KKR RCB Bengaluru 28 M S Dhoni/Ravindra Jadeja Jaydev Unadkat CSK RR Chennai 28 Jos Buttler Azzuri Joseph RR MI Mumbai 27 Moeen Ali Kuldeep Yadav RCB KKR Kolkata 27 A B de Villiers/Marcus Stoinis Hardus Viljoen RCB KXIP Bengaluru

Most sixes

IMAGE: Andre Russell of the Kolkata Knight Riders hits a six against the Chennai Super Kings in IPL-12. Photograph: BCCI

For Sixes Balls Balls/Six Andre Russell KKR 42 194 4.62 Chris Gayle KXIP 32 274 8.56 A B de Villiers RCB 25 262 10.48 David Warner SRH 19 393 20.68 Jonny Bairstow SRH 18 283 15.72 Nitish Rana KKR 18 222 12.33 Kieron Pollard MI 18 123 6.83 Hardik Pandya MI 18 145 8.06 M S Dhoni CSK 17 229 13.47 Moeen Ali RCB 17 133 7.82

Best bowling in a match

Figures Overs Player For Vs Venue 6/12 3.4 Azzuri Joseph MI SRH Hyderabad 4/11 4 Mohammad Nabi SRH RCB Hyderabad 4-11 2.2 SM Curran KXIP DC Mohali 4-21 4 K Rabada DC RCB Bengaluru 4-22 3.5 K Rabada DC SRH Hyderabad 4-27 4 Imran Tahir CSK KKR Kolkata 4/31 4 Lasith Malinga MI RCB Mumbai 4/37 4 Lasith Malinga MI CSK Chennai 4/38 4 Yuzvendra Chahal RCB MI Bengaluru

Leading wicket-takers

IMAGE: Kagiso Rabada of the Delhi Capitals has been a stellar performer in IPL-12. Photograph: BCCI

For M Balls Maidens Runs Wickets Average Runs Per Over Best 4W Kagiso Rabada DC 11 258 0 337 23 14.65 7.83 4/21 2 Imran Tahir CSK 12 276 1 299 17 17.58 6.50 4/27 1 Deepak Chahar CSK 12 276 1 338 15 22.53 7.34 3/20 0 Yuzvendra Chahal RCB 11 246 1 321 14 22.92 7.82 4/38 1 Mohammed Shami KXIP 11 264 0 401 14 28.64 9.11 3/21 0 Jasprit Bumrah MI 11 250 1 258 13 19.84 6.19 3/20 0 R Shreyas Gopal RR 11 234 1 284 13 21.84 7.28 3/12 0 Lasith Malinga MI 7 155 0 237 12 19.75 9.17 4/31 2 Chris Morris DC 8 174 0 259 12 21.58 8.93 3/22 0 Ravichandran Ashwin KXIP 11 258 0 309 12 25.75 7.18 3/23 0

Best economy (Minimum 4 overs)

Runs Per Over Player For Games Balls Maidens Runs Wickets Average Best 4W 5.49 Mohammad Nabi SRH 4 95 0 87 7 12.42 4/11 1 5.60 Stuart Binny RR 5 30 0 28 1 28.00 1/19 0 6.00 Harbhajan Singh CSK 6 144 1 144 9 16.00 3/20 0 6.15 Rashid Khan SRH 10 240 0 246 10 24.60 2/17 0 6.19 Jasprit Bumrah MI 11 250 1 258 13 19.84 3/20 0 6.25 Jayant Yadav MI 1 24 0 25 0 - 0 6.43 Rahul Chahar MI 8 180 0 193 9 21.44 3/19 0 6.50 Imran Tahir CSK 12 276 1 299 17 17.58 4/27 1

Bowlers conceding most sixes

For Sixes Balls Balls/ Six Jaydev Unadkat RR 22 194 8.82 Yuzvendra Chahal RCB 18 246 13.67 Mohammed Shami KXIP 18 265 14.72 Hardik Pandya MI 16 190 11.88 R Shreyas Gopal RR 14 235 16.79 Jofra Archer RR 14 260 18.57 Mohammad Siraj RCB 13 171 13.15 Umesh Yadav RCB 13 173 13.31 Kuldeep Yadav KKR 13 198 15.23 Dhawal Kulkarni RR 13 211 16.23

All statistics are updated up to and including Match #44: Chennai Super Kings vs Mumbai Indians