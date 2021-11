India's Only T20 WC Records Were...

Rajneesh Gupta presents us all the numbers that matter in T20 World Cup 2021.

Champion: Australia

Runner-up: New Zealand

Losing semifinalists: England, Pakistan

IMAGE: The Australian players celebrate after winning the Twenty20 World Cup final against New Zealand, at the Dubai international cricket stadium in Dubai. Photograph: ANI

Toss impact

Games Won Lost Win% Won the toss & batted first 13 7 6 54% Won the toss & bowled first 32 23 9 72% Won the toss 45 30 15 67%

Result summary at each ground (all matches)

Games Won by side batting 1st Won by side batting 2nd Win% for sides batting 2nd Dubai 13 1 12 92% Abu Dhabi 15 5 10 67% Sharjah 11 6 5 45% Al Amerat 6 4 2 33% Total 45 16 29 64%

Result summary at each ground (night matches)

Games Won by side batting 1st Won by side batting 2nd Win% for sides batting 2nd Dubai 10 0 10 100% Abu Dhabi 7 4 3 43% Sharjah 6 4 2 33% Al Amerat 3 2 1 33% Total 26 10 16 62%

IMAGE: Australia's David Warner and New Zealand's Kane Williamson -- team-mates at the Sunrisers Hyderabad -- greet each other after the final. Photograph: ANI

Runs scored and wickets lost in each over

Over Runs Wkts RPW RPO 1 473 19 24.89 5.25 2 569 18 31.61 6.32 3 585 31 18.87 6.50 4 677 24 28.20 7.52 5 668 28 23.85 7.42 6 650 39 16.66 7.22 7 511 17 30.05 5.75 8 526 19 27.68 6.03 9 603 18 33.50 6.98 10 574 28 20.50 6.67 11 593 22 26.95 7.03 12 636 18 35.33 7.60 13 630 26 24.23 7.59 14 668 17 39.29 8.17 15 598 27 22.14 7.66 16 626 22 28.45 8.40 17 696 24 29.00 9.49 18 657 38 17.28 9.31 19 629 48 13.10 9.65 20 593 43 13.79 11.15

Runs scored and wickets lost

Venue Mts Runs Wkts RPW RPO Abu Dhabi 15 4097 173 23.68 7.26 Dubai 13 3396 130 26.12 7.72 Sharjah 11 3019 131 23.04 7.50 Al Amerat 6 1650 92 17.93 7.18 Total 45 12162 526 23.12 7.43

Teams batting...

Games Runs Wkts RPW RPO England 6 816 24 34.00 8.66 Pakistan 6 989 20 49.45 8.56 India 5 696 19 36.63 8.50 Australia 7 990 29 34.13 8.44 Sri Lanka 8 1110 46 24.13 8.01 New Zealand 7 1044 30 34.80 7.92 Afghanistan 5 765 30 25.50 7.65 South Africa 5 683 23 29.69 7.45 Oman 3 380 19 20.00 7.08 West Indies 5 666 40 16.65 7.06 Bangladesh 8 1059 62 17.08 6.90 Scotland 8 955 59 16.18 6.58 PNG 3 374 29 12.89 6.33 Namibia 8 988 51 19.37 6.32 Netherlands 3 314 24 13.08 6.28 Ireland 3 333 21 15.85 6.20

Teams bowling...

Games Runs Wkts RPW RPO South Africa 5 669 41 16.31 6.82 Ireland 3 403 19 21.21 6.88 India 5 624 27 23.11 6.93 England 6 797 46 17.32 7.09 New Zealand 7 975 38 25.65 7.09 Oman 3 405 21 19.28 7.10 Sri Lanka 8 1045 55 19.00 7.21 Pakistan 6 870 37 23.51 7.31 Bangladesh 8 968 48 20.16 7.31 Afghanistan 5 641 28 22.89 7.32 Namibia 8 1146 35 32.74 7.69 Netherlands 3 318 9 35.33 7.69 Australia 7 976 42 23.23 7.70 Scotland 8 1159 48 24.14 7.98 West Indies 5 689 16 43.06 8.30 PNG 3 477 16 29.81 8.88

Mode of dismissals

Dismissals % Dismissals Caught in the field 265 50.38 Bowled 114 21.67 LBW 55 10.45 Caught by keeper 51 9.69 Run-out 35 6.65 Stumped 5 0.95 Hit Wicket 1 0.19 Total 526 100%

IMAGE: K L Rahul plays a shot as Afghanistan's wicket-keeper Mohammad Shahzad looks on. Photograph: Francois Nel/Getty Images

Highest totals

Total Overs For Vs Venue Date Result 210-2 20 India Afghanistan Abu Dhabi 03 Nov 2021 Won 190-4 20 Afghanistan Scotland Sharjah 25 Oct 2021 Won 189-2 20 Pakistan Namibia Abu Dhabi 02 Nov 2021 Won 189-3 20 Sri Lanka West Indies Abu Dhabi 04 Nov 2021 Won 189-2 20 South Africa England Sharjah 06 Nov 2021 Won 189-4 20 Pakistan Scotland Sharjah 07 Nov 2021 Won 181-7 20 Bangladesh PNG Al Amerat 21 Oct 2021 Won 179-8 20 England South Africa Sharjah 06 Nov 2021 Lost 177-5 19 Australia Pakistan Dubai 11 Nov 2021 Won 176-4 20 Pakistan Australia Dubai 11 Nov 2021 Lost

IMAGE: Matthew Wade and Marcus Stoinis celebrate after Australia defeated Pakistan in the T20 World Cup semi-final at the Dubai international cricket stadium. Photograph: Alex Davidson/Getty Images

Highest successful chases

Total Overs For Vs Venue Date 177-5 19 Australia Pakistan Dubai 11 Nov 2021 173-2 18.5 Australia New Zealand Dubai 14 Nov 2021 172-5 18.5 Sri Lanka Bangladesh Sharjah 24 Oct 2021 167-5 19 New Zealand England Abu Dhabi 10 Nov 2021 166-4 19 Namibia Netherlands Abu Dhabi 20 Oct 2021 161-2 16.2 Australia West Indies Abu Dhabi 06 Nov 2021

IMAGE: Wanindu Hasaranga, second from right, picked up 3/9 to dismiss The Netherlands to 44. Photograph: BCCI

Lowest totals

Total Overs For Vs Venue Date Result 44 10 Netherlands Sri Lanka Sharjah 22 Oct 2021 Lost 55 14.2 West Indies England Dubai 23 Oct 2021 Lost 60 10.2 Scotland Afghanistan Sharjah 25 Oct 2021 Lost 73 15 Bangladesh Australia Dubai 04 Nov 2021 Lost 84 18.2 Bangladesh South Africa Abu Dhabi 02 Nov 2021 Lost 85 17.4 Scotland India Dubai 05 Nov 2021 Lost 96 19.3 Namibia Sri Lanka Abu Dhabi 18 Oct 2021 Lost 97 19.3 PNG Bangladesh Al Amerat 21 Oct 2021 Lost 98-9 20 Namibia Afghanistan Abu Dhabi 31 Oct 2021 Lost

Lowest totals successfully defended

Total For Vs Venue Date 140-9 Scotland Bangladesh Al Amerat 17 Oct 2021 142-7 West Indies Bangladesh Sharjah 29 Oct 2021 153 Bangladesh Oman Al Amerat 19 Oct 2021 160-5 Afghanistan Namibia Abu Dhabi 31 Oct 2021 163-4 England Sri Lanka Sharjah 01 Nov 2021 163-4 New Zealand Namibia Sharjah 05 Nov 2021 165-9 Scotland PNG Al Amerat 19 Oct 2021

IMAGE: Jos Buttler hits out during his century. Photograph: Alex Davidson/Getty Images

Highest individual innings

Score Balls Player For Vs Venue Date 101* 67 J C Buttler England Sri Lanka Sharjah 01 Nov 2021 94* 60 H E van der Dussen South Africa England Sharjah 06 Nov 2021 93 56 M J Guptill New Zealand Scotland Dubai 03 Nov 2021 89* 56 D A Warner Australia West Indies Abu Dhabi 06 Nov 2021 85 48 K S Williamson New Zealand Australia Dubai 14 Nov 2021 81* 54 S O Hetmyer West Indies Sri Lanka Abu Dhabi 04 Nov 2021 80* 49 K I C Asalanka Sri Lanka Bangladesh Sharjah 24 Oct 2021 79* 55 Mohammad Rizwan Pakistan India Dubai 24 Oct 2021 79* 50 Mohammad Rizwan Pakistan Namibia Abu Dhabi 02 Nov 2021 77* 50 M R Marsh Australia New Zealand Dubai 14 Nov 2021

IMAGE: Australia's wicket-keeper Matthew Wade watches as Pakistan opener Babar Azam fires the ball to the boundary during the second T20 World Cup semi-final in Dubai. Photograph: Alex Davidson/Getty Images

Leading run-scorers

For Games Runs Hs Avg SR 100 50 Babar Azam Pak 6 303 70 60.60 126.25 0 4 D A Warner Aus 7 289 89* 48.16 146.70 0 3 Mohammad Rizwan Pak 6 281 79* 70.25 127.72 0 3 J C Buttler Eng 6 269 101* 89.66 151.12 1 1 K I C Asalanka SL 6 231 80* 46.20 147.13 0 2 D Wiese Nam 8 227 66* 45.40 127.52 0 1 P Nissanka SL 8 221 72 27.62 117.55 0 3 K S Williamson NZ 7 216 85 43.20 115.50 0 1 D J Mitchell NZ 7 208 72* 34.66 140.54 0 1 M J Guptill NZ 7 208 93 29.71 120.93 0 1

Highest strike-rate (Minimum 50 runs)

For Games Runs Hs Avg SR 100 50 Asif Ali Pak 6 57 27* 57.00 237.50 0 0 Shoaib Malik Pak 6 100 54* 50.00 181.81 0 1 J D S Neesham NZ 7 86 35* 43.00 175.51 0 0 M S Wade Aus 7 74 41* 74.00 164.44 0 0 Mohammad Hafeez Pak 6 85 32* 28.33 163.46 0 0 M A Leask Scot 8 130 44 21.66 154.76 0 0 H H Pandya Ind 5 69 35* 34.50 153.33 0 0 K L Rahul Ind 5 194 69 48.50 152.75 0 3 R G Sharma Ind 5 174 74 34.80 151.30 0 2 J C Buttler Eng 6 269 101* 89.66 151.12 1 1

IMAGE: K L Rahul. Photograph: Getty Images

Fastest fifties

Balls Player Score Team Against Venue Date 18 K L Rahul 50 India Scotland Dubai 05 Nov 2021 18 Shoaib Malik 54* Pakistan Scotland Sharjah 07 Nov 2021 24 A K Markram 52* South Africa England Sharjah 06 Nov 2021 25 A K Markram 51* South Africa West Indies Dubai 26 Oct 2021 25 J C Buttler 71* England Australia Dubai 30 Oct 2021 27 Mahmudullah 50 Bangladesh P.N.G. Al Amerat 21 Oct 2021 28 PBB Rajapaksa 53 Sri Lanka Bangladesh Sharjah 24 Oct 2021 28 M R Marsh 53 Australia West Indies Abu Dhabi 06 Nov 2021 29 D Wiese 66* Namibia Netherlands Abu Dhabi 20 Oct 2021 29 D A Warner 89* Australia West Indies Abu Dhabi 06 Nov 2021 30 Najibullah Zadran 59 Afghanistan Scotland Sharjah 25 Oct 2021

Leading six-hitters

Sixes Balls / Six J C Buttler (Eng) 13 13.69 Mohammad Rizwan (Pak) 12 18.33 D Wiese (Nam) 11 16.18 D J Mitchell (NZ) 10 14.80 D A Warner (Aus) 10 19.70 A K Markram (SA) 9 12.33 K I C Asalanka (SL) 9 17.44 Shoaib Malik (Pak) 8 6.88 P B B Rajapaksa (SL) 8 13.50 M R Marsh (Aus) 8 15.75 Najibullah Zadran (Afg) 8 15.88 R D Berrington (Scot) 8 17.25 M J Guptill (NZ) 8 21.50

Most frequent six-hitters (Minimum 5 sixes)

Sixes Balls / Six Asif Ali (Pak) 7 3.43 Shoaib Malik (Pak) 8 6.88 J D S Neesham (NZ) 6 8.17 Rahmanullah Gurbaz (Afg) 7 10.14 E Lewis (WI) 7 11.57 M A Leask (Scot) 7 12.00

Highest partnership for each wicket

Wkt Runs Bat1 Bat2 Teams Venue Date 1 152* Mohammad Rizwan Babar Azam Pak v Ind Dubai 24 Oct 2021 2 124 D A Warner M R Marsh Aus v WI Abu Dhabi 06 Nov 2021 3 103* H E van der Dussen A K Markram SA v Eng Sharjah 06 Nov 2021 4 123 P Nissanka P W H de Silva SL v Ire Abu Dhabi 20 Oct 2021 5 86 K I C Asalanka P B B Rajapaksa SL v Ban Sharjah 24 Oct 2021 6 81* M P Stoinis M S Wade Aus v Pak Dubai 11 Nov 2021 7 71* Mohammad Nabi Gulbadeen Naib Afg v Pak Dubai 29 Oct 2021 8 27 C N Greaves J H Davey Scot v Ban Al Amerat 17 Oct 2021 9 38* S O Hetmyer A J Hosein WI v SL Abu Dhabi 04 Nov 2021 10 18* R C Trumpelmann B M Scholtz Nam v Afg Abu Dhabi 31 Oct 2021

IMAGE: Australia's Adam Zampa. Photograph: Hamad I Mohammed/Reuters

Best bowling

Figures Player For Vs Venue Date 5-19 A Zampa Australia Bangladesh Dubai 04 Nov 2021 5-20 Mujeeb ur Rahman Afghanistan Scotland Sharjah 25 Oct 2021 4-2 A U Rashid England West Indies Dubai 23 Oct 2021 4-9 Shakib Al Hasan Bangladesh PNG Al Amerat 21 Oct 2021 4-9 Rashid Khan Afghanistan Scotland Sharjah 25 Oct 2021 4-18 J H Davey Scotland PNG Al Amerat 19 Oct 2021 4-20 Zeeshan Maqsood Oman PNG Al Amerat 17 Oct 2021 4-22 Haris Rauf Pakistan New Zealand Sharjah 26 Oct 2021 4-23 J B Little Ireland Sri Lanka Abu Dhabi 20 Oct 2021

Hat-tricks

Bowler For Vs Venue Date C Campher Ireland Netherlands Abu Dhabi 18 Oct 2021 P W H de Silva Sri Lanka South Africa Sharjah 30 Oct 2021 K Rabada South Africa England Sharjah 06 Nov 2021

Campher took 4 wickets in 4 balls

Leading wicket-takers

Games Wkts Avg RPO Best 4W P W H de Silva SL 8 16 9.75 5.20 3-9 0 A Zampa Aus 7 13 12.07 5.81 5-19 1 T A Boult NZ 7 13 13.30 6.25 3-17 0 Shakib Al Hasan Ban 6 11 11.18 5.59 4-9 1 J R Hazlewood Aus 7 11 15.90 7.29 4-39 1 D Pretorius SA 5 9 11.22 6.88 3-17 0 A A Nortje SA 5 9 11.55 5.37 3-8 0 J H Davey Scot 5 9 13.66 7.02 4-18 1 Shadab Khan Pak 6 9 15.33 6.00 4-26 1 A U Rashid Eng 6 9 16.22 6.53 4-2 1 J N Frylinck Nam 7 9 18.66 7.46 3-21 0 I S Sodhi NZ 7 9 21.55 8.08 2-17 0 M A Starc Aus 7 9 27.55 9.18 2-21 0

Best economy (Minimum 8 overs)

For Games Balls Runs Wkts Avg RPO Best 4W Bilal Khan Oman 3 66 49 5 9.80 4.45 3-18 0 F J Klaassen Neth 3 55 44 2 22.00 4.80 1-14 0 J B Little Ire 3 72 59 5 11.80 4.91 4-23 1 J J Bumrah Ind 5 112 95 7 13.57 5.08 2-10 0 Hamid Hassan Afg 3 66 57 3 19.00 5.18 3-9 0 P W H de Silva SL 8 180 156 16 9.75 5.20 3-9 0 R Ashwin Ind 3 72 63 6 10.50 5.25 3-20 0 A A Nortje SA 5 116 104 9 11.55 5.37 3-8 0 Mujeeb ur Rahman Afg 3 72 65 7 9.28 5.41 5-20 1 M M Theekshana SL 7 150 137 8 17.12 5.48 3-17 0 M M Ali Eng 6 84 77 7 11.00 5.50 2-15 0

Leading fielders

For Games Catches Ct/M C S MacLeod Scot 7 8 1.14 S P D Smith Aus 7 8 1.14 Mohammad Naim Ban 7 6 0.85 H G Munsey Scot 8 6 0.75 Jatinder Singh Oman 3 5 1.66 J J Roy Eng 5 5 1.00 Fakhar Zaman Pak 6 5 0.83

Leading wicket-keepers

For Games Dismissals Cts Sts Dis/M MS Wade Aus 7 9 9 0 1.28 M H Cross Scot 8 8 6 2 1.00 Nurul Hasan Ban 5 5 5 0 1.00 J C Buttler Eng 6 5 4 1 0.83 D P Conway NZ 6 5 5 0 0.83 Z E Green Nam 8 5 5 0 0.62

IMAGE: Ravindra Jadeja. Photograph: Alex Davidson/Getty Images

Most Player of the Match awards

For Awards Matches R A Jadeja Ind 2 5 K I C Asalanka SL 2 6 Shakib Al Hasan Ban 2 6 A Zampa Aus 2 7 D Wiese Nam 2 8

