IMAGE: Kevin Pietersen's Hindi post on his Instagram page. Photograph: BCCI

Kevin Pietersen is coming to India.

The former England captain revealed on his Instagram page that he is set to join the IPL commentary team and he broke the news in shuddh Hindi.

'आईपीएल पर कमेंट्री करने के लिए भारत लौटने को लेकर बेहद उत्साहित हूं। दुनिया में सबसे अच्छे आतिथ्य का अनुभव करना कुछ ऐसा है जिसे मैं कभी भी हल्के में नहीं लूंगा! कुछ घंटों में मिलते हैं, भारत!' KP wrote.

The IPL commentary is about to get louder!