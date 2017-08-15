2 army men, among 5, selected for Kirti Chakra

Two armymen, who sacrificed their lives during anti-terror operations, were among five security force personnel selected for the prestigious Kirti Chakra, the second highest gallantry award.
President Ram Nath Kovind on Monday approved a total of 112 gallantry awards for defence and paramilitary personnel for their sacrifices to the nation, the defence ministry said.
Havildar Giris Gurung of Gorkha Rifles, Major David Manlun from the Naga Regiment and Pramod Kumar, Commandant of 49 BN, Central Reserve Police Force were chosen for the Kirti Chakra posthumously.
Major Preetam Singh Kunnwar of the Garwal Rifle and Chetan Kumar Cheetah, a senior official in the CRPF, have also been selected for the award.
No names for the Ashok Chakra, the highest gallantry award, were announced by the government.
The gallantry awards approved by the President, who is also the Supreme Commander of the Armed Forces, include five Kirti Chakra, 17 Shaurya Chakras, 85 Sena Medals (Gallantry), three Nao Sena Medals and two Vayu Sena Medals.
On May 20, Havilder Gurung had sacrificed his life during an anti-terror operation in Kupwara district of Jammu and Kashmir. Despite being grievously injured, he charged at a terrorist and fired at him displaying extreme courage and dedication towards call of duty.
Major Manlun was killed during an encounter with militants in Mon district of Nagaland on June 6. He was a role model for his colleagues as he always led from the front, the army said in a release.
Major Kunnwar has also been conferred the Kirti Chakra for showing grit and determination during an anti-terror operation in Jammu and Kashmir on May 25 during which he had killed three dreaded terrorists.
CRPF commandant Cheetah had slipped into deep coma after being hit by bullets during a gun fight with terrorists in Jammu and Kashmir earlier this year.
Kovind also approved a President’s Tatrakshak medal, four Tatrakshak gallantry medals and two Tatrakshak meritorious service medals to Indian Coast Guard personnel.
Navy personnel who have been selected for Nau Sena medal are Pushpendra Tyagi, Jaskaran Singh and Azhar Azharuddin.
The Vayu Sena medals will be conferred on Wing Commander Subhash Singh Rao and Wing Commander Ravinder Ahlawat.
READ THE NAMES OF ALL THE WINNERS BELOW:
|Sl. No.
|RANK AND NAME
|Service
|KIRTI CHAKRA
|1.
|IC-73531A MAJOR PREETAM SINGH KUNWAR, 4TH BATTALION THE GARHWAL RIFLE
|ARMY
|2.
|5047602N HAVILDAR GIRIS GURUNG, FOURTH BATTALION THE FIRST GORKHA RIFLES (POSTHUMOUS)
|ARMY
|3.
|SS-43887Y MAJOR DAVID MANLUN, THE NAGA REGIMENT, 164 INFANTRY BATTALION (TERRITORIAL ARMY) (HOME & HEARTH), NAGA (POSTHUMOUS)
|ARMY
|4.
|SHRI PRAMOD KUMAR, COMMANDANT, 49 BN, CRPF (POSTHUMOUS)
|MHA
|5.
|CHETAN KUMAR CHEETA, COMMANDANT, CRPF
|MHA
|SHAURYA CHAKRA
|1.
|IC-71967M MAJ SATISH DAHIYA, ASC, 30 RR(POSTHUMOUS)
|ARMY
|2.
|SS-42717H MAJ GOSAVI KUNAL MUNNAGIR, ARTY, 166 MED REGT (POSTHUMOUS)
|ARMY
|3.
|JC-580725N SUB SHABIR AHMED, 17 JAK RIF
|ARMY
|4.
|JC-414170P NB SUB SURENDRA SINGH, 4 PARA (SF)
|ARMY
|5.
|4188533W NK CHANDRA SINGH, KUMAON SCOUTS, 13 RR(POSTHUMOUS)
|ARMY
|6.
|4578033Y L/NK RAGHUBEER SINGH, MAHAR, 1 RR(POSTHUMOUS)
|ARMY
|7.
|13767992A L/NK KASHMIR SINGH, JAK RIF
|ARMY
|8.
|15687392W L/NK BHANDORIYA GOPALSINH MUNIMSINH, SIGS, 1 RR (POSTHUMOUS)
|ARMY
|9.
|2616368W SEP VENKATARAO ABOTULA, 8 MADRAS
|ARMY
|10.
|2708834A SEP ARIF KHAN, GREN, 55 RR
|ARMY
|11.
|PID-036364 CONST MANZOOR AHMAD NAIK, J&K POLICE, 42 RR(POSTHUMOUS)
|ARMY
|12.
|5250886X LANCE NAIK DEEPAK ALE, FIRST BATTALION THE THIRD GORKHA RIFLES
|ARMY
|13.
|15225911X GUNNER RISHI KUMAR RAY, REGIMENT OF ARTILLERY/155 FIELD REGIMENT
|ARMY
|14.
|SHRI CHANDAN KUMAR, ASSISTANT COMMANDANT (IRLA : 9056), CRPF
|MHA
|15.
|SHRI AMAR NATH MISHRA, CONSTABLE
|MHA
|16.
|SHRI P. TRINADHA RAO, ASSISTANT ASSAULT COMMANDER, ANDHRA PRADESH
|MHA
|17.
|CH. G.V. RAMACHANDRA RAO, SENIOR COMMANDO (5966), ANDHRA PRADESH
|MHA
|SENA MEDAL (GALLANTRY)
|1.
|IC-61402N COLONEL SAMARJIT RAY, 4TH BATTALION THE GARHWAL RIFLE
|ARMY
|2.
|IC-64544W MAJ AMIT CHAMOLI, KUMAON, 50 RR
|ARMY
|3.
|IC-65751P LT COL ARUNKUMAR M, 21 SIKH REGT
|ARMY
|4.
|IC-66326W MAJ, BHRAGU RAJ JANI, GARH RIF, 14 RR
|ARMY
|5.
|IC-68500W MAJ VARUN MAANDI, PUNJAB, 22 RR
|ARMY
|6.
|IC-68757F MAJ SAURABH CHAUDHURY, 2/5 GR
|ARMY
|7.
|IC-69813F MAJ SUNIL SINGH, KUMAON, 13 RR
|ARMY
|8.
|IC-70536N MAJ ABHIJIT DEORI, 20 DOGRA
|ARMY
|9.
|IC-70597L MAJ PARINAY BANSAL, SIKH LI, 19 RR
|ARMY
|10.
|IC-71085L MAJ ANOGH KUMAR CHANDA, ASSAM, 35 RR
|ARMY
|11.
|IC-71390X MAJ SEKHAR KUMAR, EME, 5 RR
|ARMY
|12.
|IC-71459W MAJ MOHIT GREWAL, ASC, 18 RR
|ARMY
|13.
|IC-71508N MAJ ADITYA VIKRAM SINGH, MECH INF, 13 AR
|ARMY
|14.
|IC-71834W MAJ DEEPAK KUMAR UPADHYAY, SC, 9 PARA (SF)
|ARMY
|15.
|IC-72543H MAJ S ARUN, JAK RIF, 3 RR
|ARMY
|16.
|IC-72692W MAJ RISHI R, MECH INF, 42 RR
|ARMY
|17.
|IC-73258W MAJ MALAY BAIDYA, KUMAON, 13 RR
|ARMY
|18.
|IC-73515H MAJ BISHAL SINGH THAPA, KUMAON, 13 RR
|ARMY
|19.
|IC-74906A MAJ PRADEEP KUMAR NIGAM, MAHAR, 1 RR
|ARMY
|20.
|IC-75642W MAJ MANISH KUMAR YADAV, ENGRS, 3 RR
|ARMY
|21.
|IC-75660Y MAJ ANKIT HARJAI, ARMD, 22 RR
|ARMY
|22.
|SC-00640K MAJ JASBIR SINGH, ARMD, 38 AR
|ARMY
|23.
|SS-42867Y MAJ SUMEER SINGH, 9 PARA (SF)
|ARMY
|24.
|SS-45482M MAJ PEEYOOSH PANDEY, ENGRS, 1 RR
|ARMY
|25.
|IC-77334P CAPT PRASOON SHARMA, 9 PARA (SF)
|ARMY
|26.
|IC-78348F CAPT SARANGTHEM SHYAM, 2 PARA (SF)
|ARMY
|27.
|IC-78817Y CAPT MITENDER YADAV, 21 MAHAR
|ARMY
|28.
|IC-79353Y CAPT JAIDEEP RAWAT, 20 DOGRA
|ARMY
|29.
|IC-80787L CAPT JASDEEP SINGH, 1/1 GR
|ARMY
|30.
|SS-44873L CAPT MANOJ MALIK, AAD, 107 AD REGT
|ARMY
|31.
|SS-44990W CAPT RAKESH NAIR, ARMD, 22 RR
|ARMY
|32.
|SS-45306P CAPT UMESH LAMBA, 1 PARA (SF)
|ARMY
|33.
|SS-47626H CAPT AJIT LIMBU, 1/5 GR (FF)
|ARMY
|34.
|JC-603041M SUB SHITAL PRASAD PUNN, 1/1 GR
|ARMY
|35.
|JC-501049L NB SUB BALWINDER SINGH, 22 SIKH
|ARMY
|36.
|JC-608107F NAIB SUBEDAR RAVIN KHANDAL, FIRST BATTALION THE THIRD GORKHA RIFLES
|ARMY
|37.
|2486816L HAV PRADEEP KUMAR, 21 PUNJAB
|ARMY
|38.
|4000066P HAV MADAN LAL, 20 DOGRA (POSTHUMOUS)
|ARMY
|39.
|4076879Y HAVILDAR BRIJENDRA LAL, 4TH BATTALION THE GARHWAL RIFLE
|ARMY
|40.
|4368172L HAV L PONGCHAI KONYAK, ASSAM, 35 RR
|ARMY
|41.
|5046806N HAVILDAR DAMAR BAHADUR PUN , FOURTH BATTALION THE FIRST GORKHA RIFLES (POSTHUMOUS)
|ARMY
|42.
|13760447N HAV MOHD HUSSAIN, 17 JAK RIF
|ARMY
|43.
|13760972K HAV ISHWAR SINGH, JAK RIF, 3 RR
|ARMY
|44.
|13764171A HAV ASHOK KUMAR, 9 PARA (SF)
|ARMY
|45.
|3396369F L/HAV DAVINDER SINGH, 17 SIKH(POSTHUMOUS)
|ARMY
|46.
|13623331L L/HAV RAM KUMAR, 20 DOGRA
|ARMY
|47.
|13764330M L/HAV RAISHAM SINGH, JAK RIF, 52 RR
|ARMY
|48.
|2804152M NK TUPARE RAJENDRA NARAYAN, 22 MLI(POSTHUMOUS)
|ARMY
|49.
|3197436K NK KULDEEP SINGH, 18 JAT
|ARMY
|50.
|3999686L NK RADHA KRISHAN, DOGRA, 62 RR
|ARMY
|51.
|4084852W LANCE NAIK SUKHPAL SINGH, 4TH BATTALION THE GARHWAL RIFLE
|ARMY
|52.
|4192682F NK BHAGWAN SINGH RAUTELA, KUMAON, 50 RR
|ARMY
|53.
|4192720M NK PRAMOD KUMAR KANYAL, KUMAON, 13 RR
|ARMY
|54.
|4195610H NK HARISH SINGH CHUPHAL, KUMAON, 13 RR
|ARMY
|55.
|4573939A NK REVAT SINGH, MAHAR, 1 RR
|ARMY
|56.
|4574373K NK RAMBEER SINGH RAJPUT, MAHAR, 30 RR
|ARMY
|57.
|9108390L NK JAWEED AHMAD BHAT, 9 PARA (SF)
|ARMY
|58.
|12984405N NK NASEER AHMAD MIR, TA, 163 INF BN (TA) (H&H)
|ARMY
|59.
|13625978X NK NANDA PRASAD, 4 PARA (SF)
|ARMY
|60.
|14932294Y NK DILEEP KUMAR SINGH, MECH INF, 5 RR
|ARMY
|61.
|15337560P NK CHITTARANJAN DEBBARMA, 51 ENGR REGT(POSTHUMOUS)
|ARMY
|62.
|2497303W L/NK PANJAB SINGH, 21 PUNJAB
|ARMY
|63.
|3004193L L/NK HANS RAM, 3 RAJPUT
|ARMY
|64.
|4005617Y L/NK RAKESH KUMAR, 20 DOGRA
|ARMY
|65.
|5049793M L/NK LAL BAHADUR THAPA, 4/1 GR (ATT WITH 35 RR)
|ARMY
|66.
|5456130X L/NK RAJU CHETRY, 1/5 GR (FF)
|ARMY
|67.
|15169808X L/NK SAIKHEDE SAGAR ASHOK, ARTY, 13 RR
|ARMY
|68.
|2503753M SEP PARAMJEET, PUNJAB, 54 RR
|ARMY
|69.
|3007786H SEP BHAG SINGH, 3 RAJPUT
|ARMY
|70.
|3010595Y SEP PANKAJ SINGH, RAJPUT, 44 RR
|ARMY
|71.
|3200871M SEP VISHAL CHAUDHARI, 18 JAT(POSTHUMOUS)
|ARMY
|72.
|3202262F SEP BABALOO SINGH, 18 JAT (POSTHUMOUS)
|ARMY
|73.
|3209481L SEP VICKY, 18 JAT
|ARMY
|74.
|14848055Y SEP AJOY SARKAR, ASC, 30 RR
|ARMY
|75.
|14937791M SEP NEERAJ KUMAR, MECH INF, 35 RR
|ARMY
|76.
|5050884H LATE RIFLEMAN RABIN SHARMA, FOURTH BATTALION THE FIRST GORKHA RIFLES (POSTHUMOUS)
|ARMY
|77.
|5251505X RIFLEMAN BED SINGH RANA, FIRST BATTALION THE THIRD GORKHA RIFLES
|ARMY
|78.
|13770563K RFN ANGRAZ SINGH, JAK RIF, 52 RR
|ARMY
|79.
|13770572L RFN RAVI KUMAR, JAK RIF, 31 RR(POSTHUMOUS)
|ARMY
|80.
|13777554L RFN ABHINASH RAI, 17 JAK RIF
|ARMY
|81.
|G/5006436W RFN RUHITESWAR CHANGMAI, 16 ASSAM RIFLE
|ARMY
|82.
|G/5013646Y RFN KHAMPAI WANGSU, 13 ASSAM RIFLE(POSTHUMOUS)
|ARMY
|83.
|G/5016453K RFN AMARNATH S, 28 ASSAM RIFLE
|ARMY
|84.
|13776342N PTR VIKRANT PARIHAR, 1 PARA (SF)
|ARMY
|85.
|4092134P PTR JAYVEER SINGH, 9 PARA (SF)
|ARMY
|NAO SENA MEDAL(GALLANTRY)
|LT PUSHPINDER TYAGI (07452-K)
|NAVY
|JASKARAN SINGH, CH MECH (122343-B)
|NAVY
|AZHAR AZHARUDDIN, SEA II CD III (237737-N)
|NAVY
|VAYU SENA MEDAL(GALLANTRY)
|WING COMMANDER SUBHASH SINGH RAO (25827) FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
|WING COMMANDER RAVINDER AHLAWAT (26300) FLYING (PILOT)
|AIR FORCE
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