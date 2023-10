Asian Games: India's Schedule on October 6

IMAGE: The Indian men’s hockey team will take on Japan in the final on Friday at Hangzhou. Photograph: Hockey India

Following is India’s schedule at the Asian Games in Hangzhou, on Friday, October 7.

1. Archery

Ankita, Bhajan & Simranjeet Vs Japan - Recurve Women’s team Quarter Final – 06:35 IST

Ankita, Bhajan& Simranjeet Vs TBD - Recurve Women’s team Semi Final (If Qualified) – 07:50 IST Onwards

Ankita, Bhajan & Simranjeet Vs TBD - Recurve Women’s team Bronze Medal (If Qualified) – 08:40 IST Onwards

Ankita, Bhajan & Simranjeet Vs TBD - Recurve Women’s team Gold Medal (If Qualified) – 09:05 IST Onwards

Atanu, Dhiraj & Tushar Vs Mongolia - Recurve Men’s team Quarter Final – 11:50 IST

Atanu, Dhiraj & Tushar Vs TBD - Recurve Men’s team Semi Final (If Qualified) – 12:40 IST

Atanu, Dhiraj & Tushar Vs TBD - Recurve Men’s team Bronze Medal (If Qualified) – 13:30 IST Onwards

Atanu, Dhiraj & Tushar Vs TBD - Recurve Men’s team Gold Medal (If Qualified) – 13:55 IST Onwards

2. Badminton

HS Prannoy Vs L S Feng (CHN) - Men's Singles Semi Final – 06:30 IST Onwards

Satwik/Chirag Vs Aaron/Chia (MAS) - Men’s Doubles Semi Final – 06:30 IST Onwards

3. Bridge

Jaggy Shivdasani, Sandeep Thakral, Rajeshwar Tiwari, Sumit Mukherjee, Raju Tolani, Ajay Khare Vs Hong Kong- Men Team Final rounds 4 - 06:30 IST

Jaggy Shivdasani, Sandeep Thakral, Rajeshwar Tiwari, Sumit Mukherjee, Raju Tolani, Ajay Khare Vs Hong Kong- Men Team Final rounds 5 - 11:20 IST

Jaggy Shivdasani, Sandeep Thakral, Rajeshwar Tiwari, Sumit Mukherjee, Raju Tolani, Ajay Khare Vs Hong Kong- Men Team Final rounds 6 – 14:10 IST

4. Chess

Vidit Gujarathi, Gukesh D., Arjun Erigais, R. Praggnanandhaa – Men’s Team Round 8 – 12:30 IST

Koneru Humpy, Vantika Agrawal, Vaishali Rameshbabu, Savitha Sri Baskar – Women’s Team Round 8 – 12:30 IST

5. Cricket

Men’s Team Vs Bangladesh – Men’s Cricket Semi Final – 06:30 IST

6. Equestrian

Yash Nensee – Jumping Individual competition 1 – 06:30 IST

Yash Nensee – Jumping Individual Final competition 2 (If Qualified) – 12:30 IST

7. Hockey

Men's Team Vs Japan – Men’s Hockey - final – 16:00 IST

8. Ju-Jitsu

Anupama Swain Vs Jie (CHN) - W - 52kg Round of 16 - 06:30 IST Onwards

Rohini Kalam Vs Asma (UAE) - W - 52kg Round of 16 - 06:30 IST Onwards

Angitha Shyaju Vs Gaeun (KOR) - W - 57kg Round of 32 - 06:30 IST Onwards

Nikita Chaudhary Vs Udval (MGL) - W - 57kg Round of 32 - 06:30 IST Onwards

Anupama Swain Vs TBD - W - 52kg Qualification to Victory Ceremony - 12:30 IST Onwards

Rohini Kalam Vs TBD - W - 52kg Qualification to Victory Ceremony - 12:30 IST Onwards

Angitha Shyaju Vs TBD - W - 57kg Qualification to Victory Ceremony - 12:30 IST Onwards

Nikita Chaudhary Vs TBD - W - 57kg Qualification to Victory Ceremony - 12:30 IST Onwards

9. Kayaking & Canoeing

Vishal Kewat - M C1 Semi-Final – 06:30 IST

Shikha Chouhan – W K1 Semi Final – 07:16 IST

Vishal Kewat - M C1 Final (If Qualified) – 11:30 IST

Shikha Chouhan – W K1 Final (If Qualified) – 12:01 IST

10. Kabaddi

Women’s Team Vs Nepal - Women’s Kabaddi Semi-Finals - 07:00 IST

Men’s Team Vs Pakistan – Men’s Kabaddi Semi-Finals – 12:30 IST

11. Roller Skating

Greeshma & Samhitha – W Artistic Single Free Skating Short Program Finals - 11:30 IST

11. Sepaktakraw

Arun, Niken Singh Khangembam, John Meitei Laishram, Henary Singh Wahengbam, Akash Yumnam Vs Myanmar - Men's Regu Group Stage (Match 3) – 06:30 IST

Arun, Niken Singh Khangembam, John Meitei Laishram, Henary Singh Wahengbam, Akash Yumnam Vs TBD - Men's Regu Semi Final (If Qualified) – 11:30 IST Onwards

Khushbu, Maipak Devi Ayekam, Leirentonbi Devi Elangbam, Priya Devi Elangbam, Chaoba Devi Oinam Vs Vietnam - Women's Regu Semi Final (If Qualified) – 13:00 IST Onwards

12. Soft Tennis

Aadhya Vs M Lee (KOR) – Women’s Singles Preliminary Round – 07:30 IST

Raga Vs Mengchoung (CAM) - Women’s Singles Preliminary Round – 10:45 IST

Aadhya Vs S T Lo (TPE) – Women’s Singles Preliminary Round - 12:15 IST

Jay Vs M Alibasa (INA) - Men’s Singles Preliminary Round – 12:45 IST

Raga Vs TMH Nguyen (VIE) - Women’s Singles Preliminary Round – 13:00 IST

Aniket Vs A. Moralde (PHI) - Men’s Singles Preliminary Round – 13:45 IST

Jay Vs Y H Chen (TPE) - Men’s Singles Preliminary Round – 14:30 IST

Aniket Vs N Q Nguyen (VIE) - Men’s Singles Preliminary Round – 16:00 IST

13. Sport Climbing

Bharath Stephen Pereira Kamath & Aman Verma – M Individual Boulder Semi-final – 06:30 IST

Bharath Stephen Pereira Kamath & Aman Verma – M Individual Lead Semi Final – 10:50 IST

Bharath Stephen Pereira Kamath & Aman Verma – M Individual Boulder & Lead final (If Qualified) – 16:05 IST Onwards

14. Volleyball

Indian Team Vs Mongolia – Women’s Volleyball 9th to 12th Classification Match – 08:00 IST

15. Wrestling