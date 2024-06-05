Who Won By The Highest/Lowest Margins?

Hemant V Shivsaran/Rediff.com does a deep dive and lists the winners with the highest and lowest margins in the 2024 Lok Sabha elections.
IMAGE: All India United Democratic Front candidate from Attingal, Adoor Prakash, celebrates outside the counting centre after his victory in the Lok Sabha elections, June 4, 2024. Photograph: ANI Photo
WINNING CANDIDATES WITH BIGGEST MARGINS
|Winning Candidate
|Party
|Constituency
|Total Votes
|Margin
|Losing Candidate
|SHANKAR LALWANI
|BJP
|INDORE
|1,226,751
|1,175,092
|SANJAY SOLANKI (BSP)
|RAKIBUL HUSSAIN
|INC
|DHUBRI
|1,471,885
|1,012,476
|MOHAMMED BADRUDDIN AJMAL (AIUDF)
|SHIVRAJ SINGH CHOUHAN
|BJP
|VIDISHA
|116460
|821408
|PRATAPBHANU SHARMA (INC)
|C R PAATIL
|BJP
|NAVSARI
|1,031,065
|773.551
|NAISHADHBHAI DESAI (INC)
|AMIT A SHAH
|BJP
|GANDHINAGAR
|1,010,972
|744,716
|SONAL PATEL (INC)
|ABHISHEK BANERJEE
|AITC
|DIAMOND HARBOUR
|1,048,230
|710.930
|ABHIJIT DAS (BOBBY) (BJP)
|DR HEMANG JOSHI
|BJP
|VADODARA
|873,189
|582,126
|PADHIYAR MAHENDRASINH (BAPU) (INC)
|BRIJMOHAN AGRAWAL
|BJP
|RAIPUR
|1,050,351
|575,285
|VIKAS UPADHYAY (INC)
|SASIKANTH SENTHIL
|INC
|TIRUVALLUR
|796,956
|572,155
|BALAGANAPATHY V PON (BJP)
|KUNDURU RAGHUVEER
|INC
|NALGONDA
|784,337
|559,905
|SAIDI REDDY SHANAMPUDI (BJP)
WINNING CANDIDATES WITH LOWEST MARGINS
|Winning Candidate
|Party
|Constituency
|Total Votes
|Margin
|Losing Candidate
|RAVINDRA DATTARAM WAIKAR
|Shiv Sena
|MUMBAI NORTH WEST
|452,644
|48
|AMOL KIRTIKAR (Shiv Sena [UBT])
|ADOOR PRAKASH
|INC
|ATTINGAL
|328,051
|684
|V JOY (CPI-M)
|RABINDRA NARAYAN BEHERA
|BJP
|JAJPUR
|534,239
|1,587
|SARMISTHA SETHI (BJD)
|RAO RAJENDRA SINGH
|BJP
|JAIPUR RURAL
|617,877
|1,615
|ANIL CHOPRA (INC)
|BHOJRAJ NAG
|BJP
|KANKER
|597,624
|1,884
|BIRESH THAKUR (INC)
|MANISH TEWARI
|INC
|CHANDIGARH
|216,657
|2,504
|SANJAY TANDON (BJP)
|AJENDRA SINGH LODHI
|SP
|HAMIRPUR
|490,683
|2,629
|KUNWAR PUSHPENDRA SINGH CHANDEL (BJP)
|MUHAMMED HAMDULLAH SAYEED
|INC
|LAKSHADWEEP
|257,26
|2,647
|MOHAMMED FAIZAL PP (NCP)
|MUKESH RAJPUT
|BJP
|FARRUKHABAD
|487,963
|2,678
|DR NAVAL SHAKYA (SP)
|KAMLESH PASWAN
|BJP
|BANSGAON
|428,693
|3,150
|SADAL PRASAD (INC)