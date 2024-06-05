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Rediff.com  » News » Who Won By The Highest/Lowest Margins?

Who Won By The Highest/Lowest Margins?

By HEMANT V SHIVSARAN
Last updated on: June 05, 2024 18:18 IST
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Hemant V Shivsaran/Rediff.com does a deep dive and lists the winners with the highest and lowest margins in the 2024 Lok Sabha elections.

IMAGE: All India United Democratic Front candidate from Attingal, Adoor Prakash, celebrates outside the counting centre after his victory in the Lok Sabha elections, June 4, 2024. Photograph: ANI Photo

WINNING CANDIDATES WITH BIGGEST MARGINS

Winning CandidatePartyConstituencyTotal VotesMarginLosing Candidate
SHANKAR LALWANI BJP INDORE 1,226,751 1,175,092 SANJAY SOLANKI (BSP)
RAKIBUL HUSSAIN INC DHUBRI 1,471,885 1,012,476 MOHAMMED BADRUDDIN AJMAL (AIUDF)
SHIVRAJ SINGH CHOUHAN BJP VIDISHA 116460 821408 PRATAPBHANU SHARMA (INC)
C R PAATIL BJP NAVSARI 1,031,065 773.551 NAISHADHBHAI DESAI (INC)
AMIT A SHAH BJP GANDHINAGAR 1,010,972 744,716 SONAL PATEL (INC)
ABHISHEK BANERJEE AITC DIAMOND HARBOUR 1,048,230 710.930 ABHIJIT DAS (BOBBY) (BJP)
DR HEMANG JOSHI BJP VADODARA 873,189 582,126 PADHIYAR MAHENDRASINH (BAPU) (INC)
BRIJMOHAN AGRAWAL BJP RAIPUR 1,050,351 575,285 VIKAS UPADHYAY (INC)
SASIKANTH SENTHIL INC TIRUVALLUR 796,956 572,155 BALAGANAPATHY V PON (BJP)
KUNDURU RAGHUVEER INC NALGONDA 784,337 559,905 SAIDI REDDY SHANAMPUDI (BJP)

 

WINNING CANDIDATES WITH LOWEST MARGINS

Winning CandidatePartyConstituencyTotal VotesMarginLosing Candidate
RAVINDRA DATTARAM WAIKAR Shiv Sena MUMBAI NORTH WEST 452,644 48 AMOL KIRTIKAR (Shiv Sena [UBT])
ADOOR PRAKASH INC ATTINGAL 328,051 684 V JOY (CPI-M)
RABINDRA NARAYAN BEHERA BJP JAJPUR 534,239 1,587 SARMISTHA SETHI (BJD)
RAO RAJENDRA SINGH BJP JAIPUR RURAL 617,877 1,615 ANIL CHOPRA (INC)
BHOJRAJ NAG BJP KANKER 597,624 1,884 BIRESH THAKUR (INC)
MANISH TEWARI INC CHANDIGARH 216,657 2,504 SANJAY TANDON (BJP)
AJENDRA SINGH LODHI SP HAMIRPUR 490,683 2,629 KUNWAR PUSHPENDRA SINGH CHANDEL (BJP)
MUHAMMED HAMDULLAH SAYEED INC LAKSHADWEEP 257,26 2,647 MOHAMMED FAIZAL PP (NCP)
MUKESH RAJPUT BJP FARRUKHABAD 487,963 2,678 DR NAVAL SHAKYA (SP)
KAMLESH PASWAN BJP BANSGAON 428,693 3,150 SADAL PRASAD (INC)
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