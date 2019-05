MUST READ: All the IPL 2019 numbers

May 14, 2019 11:22 IST

Champions: Mumbai Indians

Runners-up: Chennai Super Kings

Final standing

IMAGE: Mumbai Indians players celebrate with the trophy. Photograph: BCCI

Rank Team Played Won Lost NR Win% 1 Mumbai Indians 16 11 5 0 68.75 2 Chennai Super Kings 17 10 7 0 58.82 3 Delhi Capitals 16 10 6 0 62.50 4 Sunrisers Hyderabad 15 6 9 0 40.00 5 Kolkata Knight Riders 14 6 8 0 42.86 6 Kings XI Punjab 14 6 8 0 42.86 7 Royal Challengers Bangalore 14 5 8 1 35.71 8 Rajasthan Royals 14 5 8 1 35.71

Batting first / second

Total Matches: 60

Won by batting first: 22 (36.7%)

Won by batting second: 35 (58.3%)

Won in Super Over: 2 (3.3%)

No Result: 1 (1.7%)

Teams batting

IMAGE: Shane Watson hits out. Photograph: BCCI

Team Games Runs scored Wickets lost Runs/Wicket Runs/ Over 100s Chennai Super Kings 17 2,473 88 28.10 7.47 0 Delhi Capitals 16 2,519 107 23.54 8.16 0 Kings XI Punjab 14 2,429 74 32.82 8.78 1 Kolkata Knight Riders 14 2,466 78 31.61 9.11 0 Mumbai Indians 16 2,661 92 28.92 8.50 0 Rajasthan Royals 14 2,194 76 28.86 8.42 2 Royal Challengers Bangalore 14 2,208 84 26.28 8.47 1 Sunrisers Hyderabad 15 2,450 82 29.87 8.57 2

Teams bowling

IMAGE: Chennai Super Kings's Imran Tahir celebrates Sunrisers Hyderabad Captain Kane Williamson's wicket. Photograph: BCCI

Team Games Runs conceeded Wicketstaken Runs/Wicket Runs/ Over 4W Chennai Super Kings 17 2,440 111 21.98 7.46 2 Delhi Capitals 16 2,551 110 23.19 8.08 2 Kings XI Punjab 14 2,503 76 32.93 9.05 1 Kolkata Knight Riders 14 2,419 56 43.19 9.08 0 Mumbai Indians 16 2,561 98 26.13 8.19 3 Rajasthan Royals 14 2,254 72 31.30 8.89 0 Royal Challengers Bangalore 14 2,307 69 33.43 8.94 1 Sunrisers Hyderabad 15 2,365 89 26.57 7.94 1

Run-scoring in different phases

Overs Overs Runs Dismissals Avg RPO 1 to 6 716.2 5,821 153 38.04 8.12 7 to 15 1060.5 8,201 249 32.93 7.73 16 to 20 529 5,378 279 19.27 10.16 Total 2306.1 19,400 681 28.48 8.41

Runs scored and wickets lost in each over

Over Runs Wickets Runs Per Wicket Runs Per Over 1 762 16 47.62 6.35 2 895 25 35.80 7.45 3 1,098 23 47.73 9.15 4 1,048 43 24.37 8.78 5 1,045 22 47.50 8.78 6 973 24 40.54 8.24 7 779 25 31.16 6.60 8 837 33 25.36 7.09 9 879 23 38.21 7.44 10 886 19 46.63 7.50 11 941 32 29.40 7.97 12 937 25 37.48 7.94 13 898 33 27.21 7.61 14 1,005 34 29.55 8.52 15 1,039 25 41.56 8.88 16 1,051 49 21.44 9.06 17 995 45 22.11 8.76 18 1,072 62 17.29 9.79 19 1,127 54 20.87 10.92 20 1,133 69 16.42 13.04

Teams scoring pattern: Batting

Team Total Dots Ones Twos Threes Fours Sixes Chennai Super Kings 1,998 799 783 115 1 211 89 Delhi Capitals 1,858 662 762 102 3 242 87 Kings XI Punjab 1,662 571 666 112 1 202 110 Kolkata Knight Riders 1,631 639 580 66 4 199 143 Mumbai Indians 1,885 688 738 106 5 233 115 Rajasthan Royals 1,568 534 620 137 3 208 66 Royal Challengers Bangalore 1,571 532 661 95 3 187 93 Sunrisers Hyderabad 1,717 530 736 157 11 202 81

Teams scoring pattern: Bowling

Team Total Dots Ones Twos Threes Fours Sixes Chennai Super Kings 1,966 770 771 129 6 209 81 Delhi Capitals 1,900 681 800 93 2 232 92 Kings XI Punjab 1,666 504 714 130 8 218 92 Kolkata Knight Riders 1,603 517 644 119 3 224 96 Mumbai Indians 1,885 716 738 99 2 216 114 Rajasthan Royals 1,526 503 613 120 7 184 99 Royal Challengers Bangalore 1,553 591 554 89 1 206 112 Sunrisers Hyderabad 1,791 673 712 111 2 195 98

includes byes and leg-byes

Highest totals

IMAGE: Chris Lynn of the Kolkata Knight Riders. Photograph: BCCI

Total Overs For Vs Venue 232/2 20 Kolkata Knight Riders Mumbai Indians Kolkata 231/2 20 Sunrisers Hyderabad Royal Challengers Bangalore Hyderabad 218/4 20 Kolkata Knight Riders Kings XI Punjab Kolkata 213/6 20 Delhi Capitals Mumbai Indians Mumbai 213/4 20 Royal Challengers Bangalore Kolkata Knight Riders Kolkata 212/6 20 Sunrisers Hyderabad Kings XI Punjab Hyderabad 206/5+ 19.1 Kolkata Knight Riders Royal Challengers Bangalore Bengaluru 205/3 20 Royal Challengers Bangalore Kolkata Knight Riders Bengaluru 203/5+ 20 Kolkata Knight Riders Royal Challengers Bangalore Kolkata 202/4 20 Royal Challengers Bangalore Kings XI Punjab Bengaluru 201/5+ 19 Sunrisers Hyderabad Rajasthan Royals Hyderabad

+ batting second

Lowest totals

Total Overs For Vs Venue 70 17.1 Royal Challengers Bangalore Chennai Super Kings Chennai 96 17.4 Sunrisers Hyderabad Mumbai Indians Hyderabad 99 16.2 Delhi Capitals Chennai Super Kings Chennai 108/9 20 Kolkata Knight Riders Chennai Super Kings Chennai 109 17.4 Chennai Super Kings Mumbai Indians Chennai 113 19.5 Royal Challengers Bangalore Sunrisers Hyderabad Hyderabad 115/9 20 Rajasthan Royals Delhi Capitals Delhi 116 18.5 Sunrisers Hyderabad Delhi Capitals Hyderabad

Highest Powerplay scores

Total For Vs Venue 77/0 Sunrisers Hyderabad Kings XI Punjab Bengaluru 72/0 Sunrisers Hyderabad Kolkata Knight Riders Hyderabad 70/1 Royal Challengers Bangalore Kings XI Punjab Bengaluru 69/0 Sunrisers Hyderabad Rajasthan Royals Hyderabad 68/1 Sunrisers Hyderabad Chennai Super Kings Hyderabad 68/1 Kings XI Punjab Royal Challengers Bangalore Bengaluru 68/0 Kings XI Punjab Chennai Super Kings Mohali 67/0 Mumbai Indians Royal Challengers Bangalore Mumbai 65/0 Kolkata Knight Riders Rajasthan Royals Jaipur

Lowest 6-over Powerplay scores

Total For Vs Venue 16/1 Chennai Super Kings Royal Challengers Bangalore Chennai 24/4 Chennai Super Kings Rajasthan Royals Jaipur 27/1 Sunrisers Hyderabad Kings XI Punjab Mohali 27/1 Chennai Super Kings Delhi Capitals Chennai 28/1 Rajasthan Royals Kolkata Knight Riders Jaipur

Total sixes hit: 784

IMAGE: Andre Russell of the Kolkata Knight Riders hits a six against the Chennai Super Kings in IPL 2019. Photograph: BCCI

Team For Vs Kolkata Knight Riders 143 96 Mumbai Indians 115 114 Kings XI Punjab 110 92 Royal Challengers Bangalore 93 112 Chennai Super Kings 89 81 Delhi Capitals 87 92 Sunrisers Hyderabad 81 98 Rajasthan Royals 66 99

Highest individual scores

IMAGE: Jonny Bairstow, a stellar performer for the Sunrisers Hyderabad. Photograph: BCCI

Score Balls Player For Vs Venue 114 56 Jonny Bairstow SRH RCB Hyderabad 105* 63 Ajinkya Rahane RR DC Jaipur 102* 55 Sanju Samson RR SRH Hyderabad 100* 55 David Warner SRH RCB Hyderabad 100* 64 K L Rahul KXIP MI Mumbai WS 100 58 Virat Kohli RCB KKR Kolkata 99* 64 Chris Gayle KXIP RCB Mohali 99 55 Prithvi Shaw DC KKR Delhi

Fastest 50s

IMAGE: Hardik Pandya of the Mumbai Indians had a great IPL season. Photographs: BCCI

Balls Player Score For Vs Venue 17 Hardik Pandya 91 MI KKR Kolkata 18 Rishabh Pant 78* DC MI Mumbai 19 K L Rahul 71 KXIP CSK Mohali 21 Andre Russell 65 KKR RCB Kolkata 22 Kieron Pollard 83 MI KXIP Mumbai 23 Andre Russell 62 KKR DC Delhi 23 Sam Curran 55* KXIP KKR Mohali

Slowest 50: 49 balls, David Warner, SRH v KXIP, Mohali

Fastest 100s

Balls Player Score For Vs Venue 52 Jonny Bairstow 114 SRH RCB Hyderabad 54 Sanju Samson 102* RR SRH Hyderabad 54 David Warner 100* SRH RCB Hyderabad

Slowest 100: 63 balls, K L Rahul, KXIP v MI, Mumbai WS

Leading run-scorers

IMAGE: David Warner of the Sunrisers Hyderabad. Photograph: BCCI

Player Games Runs Highest Score Average Strike Rate 100 50 David Warner 12 692 100* 69.20 143.86 1 8 K L Rahul 14 593 100* 53.90 135.38 1 6 Quinton de Kock 16 529 81 35.26 132.91 0 4 Shikhar Dhawan 16 521 97* 34.73 135.67 0 5 Andre Russell 14 510 80* 56.66 204.81 0 4 Chris Gayle 13 490 99* 40.83 153.60 0 4 Rishabh Pant 16 488 78* 37.53 162.66 0 3 Virat Kohli 14 464 100 33.14 141.46 1 2 Shreyas Iyer 16 463 67 30.86 119.94 0 3 Jonny Bairstow 10 445 114 55.62 157.24 1 2 A B de Villiers 13 442 82* 44.20 154.00 0 5 Suryakant Yadav 16 424 71* 32.61 130.86 0 2 M S Dhoni 15 416 84* 83.20 134.62 0 3 Chris Lynn 13 405 82 31.15 139.65 0 4 Rohit Sharma 15 405 67 28.92 128.57 0 2 Hardik Pandya 16 402 91 44.66 191.42 0 1

Highest strike-rate (Minimum: 100 runs)

Player Games Runs Highest Score Average Strike Rate 100 50 Andre Russell 14 510 80* 56.66 204.81 0 4 Hardik Pandya 16 402 91 44.66 191.42 0 1 Sunil Narine 12 143 47 17.87 166.27 0 0 Moeen Ali 11 220 66 27.50 165.41 0 2 Rishabh Pant 16 488 78* 37.53 162.66 0 3 Jonny Bairstow 10 445 114 55.62 157.24 1 2 Nicholas Pooran 7 168 48 28.00 157.00 0 0 Kieron Pollard 16 279 83 34.87 156.74 0 1 A B de Villiers 13 442 82* 44.20 154.00 0 5 Chris Gayle 13 490 99* 40.83 153.60 0 4 Jos Buttler 8 311 89 38.87 151.70 0 3 Mohammad Nabi 8 115 31 19.16 151.31 0 0

Worst strike-rate (Minimum: 100 runs)

Player Games Runs Highest Score Average Strike Rate 100 50 Ambati Rayudu 17 282 57 23.50 93.06 0 1 Kedar Jadhav 14 162 58 18.00 95.85 0 1 Ishant Kishan 7 101 28 16.83 101.00 0 0 Robin Uthappa 12 282 67* 31.33 115.10 0 1 Steve Smith 12 319 73* 39.87 116.00 0 3 Colin Ingram 12 184 47 18.40 119.48 0 0 Rahul Tripathi 8 141 50 23.50 119.49 0 1 Shreyas Iyer 16 463 67 30.86 119.94 0 3 Kane Williamson 9 156 70* 22.28 120.00 0 1

Most sixes

IMAGE: Andre Russell of the Kolkata Knight Riders. Photograph: BCCI

Player Balls Sixes Six% Andre Russell 249 52 20.88 Chris Gayle 319 34 10.65 Hardik Pandya 210 29 13.80 Rishabh Pant 300 27 9.00 A B de Villiers 287 26 9.05 Quinton de Kock 398 25 6.28 K L Rahul 438 25 5.70 M S Dhoni 309 23 7.44 Kieron Pollard 178 22 12.35 Chris Lynn 290 22 7.58 Nitish Rana 234 21 8.97 David Warner 480 21 4.37 Shane Watson 312 20 6.41

Highest frequency of sixes

(Minimum: 5 sixes)

Player Balls Sixes Six% Andre Russell 249 52 20.88 Hardik Pandya 210 29 13.80 Martin Guptill 52 7 13.46 Nicholas Pooran 107 14 13.08 Sherfane Rutherford 54 7 12.96 Moeen Ali 133 17 12.78 Kieron Pollard 178 22 12.35 Chris Gayle 319 34 10.65 Sunil Narine 85 9 10.58 Liam Livingstone 48 5 10.41

Lowest frequency of sixes

(Minimum: 25 balls faced)

Player Balls Sixes Six% Steve Smith 275 4 1.45 Deepak Hooda 63 1 1.58 Murali Vijay 61 1 1.63 Rahul Tripathi 118 2 1.69 Kedar Jadhav 169 3 1.77 Wriddhiman Saha 53 1 1.88 R Shreyas Gopal 46 1 2.17 Yusuf Pathan 45 1 2.22 Manish Pandey 263 6 2.28 Ambati Rayudu 303 7 2.31

Lowest frequency of dots (Minimum: 50 balls faced)

Player Balls Dots Dot% Mandeep Singh 120 20 16.66 Gurkeerat Singh 70 19 27.14 Hardik Pandya 210 58 27.61 Sanju Samson 230 64 27.82 Manish Pandey 263 74 28.13 Wriddhiman Saha 53 15 28.30 Rishabh Pant 300 85 28.33 Virat Kohli 328 93 28.35 David Warner 480 140 29.16

Highest frequency of dots (minimum: 50 balls faced)

Balls Dots Dot% Sunil Narine 85 46 54.11 Evin Lewis 52 28 53.84 Kedar Jadhav 169 84 49.70 Shane Watson 312 153 49.03 Colin Munro 70 34 48.57 Sherfane Rutherford 54 25 46.29 Martin Guptill 52 24 46.15 Ishant Kishan 100 46 46.00

Best bowling in a match