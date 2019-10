India-SA Tests: How both teams fare

October 01, 2019 13:44 IST

Rajneesh Gupta throws up all the numbers from Test encounters between India and South Africa.

IMAGE: Ravindra Jadeja celebrates Faf du Plessis's wicket with his team mates, day 2, fourth Test, India versus South Africa, December 4, 2015. Photograph: BCCI

Summary of results

Tests India South Africa Drawn in India 16 8 5 3 in South Africa 20 3 10 7 Overall 36 11 15 10

Series summary

Series India South Africa Drawn in India 6 3 1 2 in South Africa 7 0 6 1 Total 13 3 7 3

India-South Africa Test Series in India

Captains

Season India South Africa Tests India South Africa Drawn 1996-1997 Sachin Tendulkar Hansie Cronje 3 2 1 0 1999-2000 Sachin Tendulkar Hansie Cronje 2 0 2 0 2004-2005 Sourav Ganguly Graeme Smith 2 1 0 1 2007-2008 Anil Kumble# Graeme Smith 3 1 1 1 2009-2010 M S Dhoni Graeme Smith 2 1 1 0 2015-2016 Virat Kohli Hashim Amla 4 3 0 1

# M S Dhoni captained India in the third Test of the series.

India-South Africa Test Series in South Africa

Captains

Season India South Africa Tests India South Africa Drawn 1992-1993 Mohammad Azharuddin Kepler Wessels 4 0 1 3 1996-1997 Rahul Dravid Hansie Cronje 3 0 2 1 2001-2002 Sourav Ganguly Shaun Pollock 2 0 1 1 2006-2007 Sachin Tendulkar Graeme Smith 3 1 2 0 2010-2011 M S Dhoni Graeme Smith 3 1 1 1 2013-2014 M S Dhoni Graeme Smith 2 0 1 1 2017-2018 Virat Kohli Faf du Plessis 3 1 2 0

Highest Innings Totals

India:

Score Venue Season 643/6d Kolkata 2009-2010 627 Chennai 2007-2008 466 Kanpur 2004-2005 459 Centurion 2010-2011

South Africa:

Score Venue Season 620/4d Centurion 2010-2011 563 Bloemfontein 2001-2002 558/6d Nagpur 2009-2010 540 Chennai 2007-2008 529/7d Cape Town 1996-1997 510/9d Kanpur 2004-2005 500 Durban 2013-2014

Lowest Innings Totals

India:

Score Venue Season 66 Durban 1996-1997 76 Ahmedabad 2007-2008 100 Durban 1996-1997

South Africa:

Score Venue Season 79 Nagpur 2015-2016 84 Johannesburg 2006-2007 105 Ahmedabad 1996-1997

Highest Match Aggregate: 1,498 for 25 wickets Chennai, 2007-2008

Lowest Match Aggregate: 652 for 40 wickets, Nagpur, 2015-2016

Individual hundreds

India: 28 (14 in India, 14 in South Africa) (Most: 7 by Sachin Tendulkar)

South Africa: 33 (15 in India, 18 in South Africa) (Most: 7 by Jacques Kallis)

Highest Individual Innings

India:

IMAGE: Virender Sehwag hit his second triple hundred against the South Africans. Photograph: Robert Cianflone/Getty Images

Runs Venue Season Virender Sehwag 319 Chennai 2007-2008 Sachin Tendulkar 169 Cape Town 1996-1997 Virender Sehwag 165 Kolkata 2009-2010 Virender Sehwag 164 Kanpur 2004-2005 Mohammad Azharuddin 163* Kanpur 1996-1997 Sachin Tendulkar 155 Bloemfontein 2001-2002 Cheteshwar Pujara 153 Johannesburg 2013-2014 Virat Kohli 153 Centurion 2017-2018

South Africa:

IMAGE: Hashim Amla, the elegant classicist. Photograph: Siphiwe Sibeko/Reuters

Runs Venue Season Hashim Amla 253* Nagpur 2009-2010 A B de Villiers 217* Ahmedabad 2007-2008 Jacques Kallis 201* Centurion 2010-2011 Herschelle Gibbs 196 Port Elizabeth 2001-2002 Jacques Kallis 173 Nagpur 2009-2010 Andrew Hall 163 Kanpur 2004-2005 Jacques Kallis 161 Cape Town 2010-2011 Hashim Amla 159 Chennai 2007-2008 Neil McKenzie 155* Chennai 2007-2008 Darryl Cullinan 153* Kolkata 1996-1997

Most Runs in India-South Africa Tests

IMAGE: Sachin Tendulkar celebrates after India win the second Test against South Africa in Durban, December 31, 2010. Photograph: BCCI

Tests Runs Highest Score Average 100 50 0 Sachin Tendulkar 25 1,741 169 42.46 7 5 3 Jacques Kallis 18 1,734 201* 69.36 7 5 1 Hashim Amla 21 1,528 253* 43.65 5 7 4 A B de Villiers 20 1,334 217* 39.23 3 6 2 Virender Sehwag 15 1,306 319 50.23 5 2 2 Rahul Dravid 21 1,252 148 33.83 2 5 0 Graeme Smith 15 987 94 37.96 0 8 1 V V S Laxman 19 976 143* 37.53 1 6 1 Sourav Ganguly 17 947 87 33.82 0 7 4 Mohammad Azharuddin 11 779 163* 41.00 4 2 0

Record Wicket Partnerships: India

Wicket Runs Players Venue Season 1st 218 Virender Sehwag (164), Gautam Gambhir (96) Kanpur 2004-2005 2nd 268 Virender Sehwag (319), Rahul Dravid (111) Chennai 2007-2008 3rd 249 Virender Sehwag (165), Sachin Tendulkar (106) Kolkata 2009-2010 4th 145 Rahul Dravid (148), Sourav Ganguly (73) Johannesburg 1996-1997 5th 220 Sachin Tendulkar (155), Virender Sehwag (105) Bloemfontein 2001-2002 6th 222 Sachin Tendulkar (169), Mohammad Azharuddin (115) Cape Town 1996-1997 7th 259* V V S Laxman (143*), M S Dhoni (132*) Kolkata 2009-2010 8th 161 Mohammad Azharuddin (109), Anil Kumble (88) Kolkata 1996-1997 9th 80 V V S Laxman (89), A Kumble (28) Port Elizabeth 2001-2002 10th 52 Ajit Agarkar (41*), Murali Kartik (14) Mumbai 1999-2000

Record Wicket Partnerships: South Africa

Wicket Runs Players Venue Season 1st 236 Andrew Hudson (146), Gary Kirsten (102) Kolkata 1996-1997 2nd 212 Gary Kirsten (133), Daryl Cullinan (153*) Kolkata 1996-1997 3rd 340 Hashim Amla (253*), Jacques Kallis (173) Nagpur 2009-2010 4th 224 Jacques Kallis (201*), A B de Villiers (129) Centurion 2009-2010 5th 256 Jacques Kallis (132), A B de Villiers (217*) Ahmedabad 2007-2008 6th 144 Andrew Hall (163), Zander de Bruyn (83) Kanpur 2004-2005 7th 121 Lance Klusener (108), Mark Boucher (47) Bloemfontein 2001-2002 8th 147* Brian McMillan (103*), Lance Klusener (102*) Cape Town 1996-1997 9th 60 Fanie de Villiers (67*), Allan Donald (17) Ahmedabad 1996-1997 10th 74 Brian McMillan (51*), Allan Donald (26) Durban 1996-1997

5 wicket innings hauls

India: 25 (13 in India, 12 in South Africa) (Most: 4 each by Javagal Srinath, Harbhajan Singh, Ravichandran Ashwin)

South Africa: 19 (7 in India, 12 in South Africa) (Most: 5 by Dale Steyn)

Best Bowling in an Innings

India:

IMAGE: Virat Kohli, right, confers with star spinner Ravichandran Ashwin. Photograph: BCCI

Figuress Venue Season Ravichandran Ashwin 7/66 Nagpur 2015-2016 Harbhajan Singh 7/87 Kolkata 2004-2005 Harbhajan Singh 7/120 Cape Town 2010-2011 Javagal Srinath 6/21 Ahmedabad 1996-1097 Anil Kumble 6/53 Johannesburg 1992-1993 Javagal Srinath 6/76 Port Elizabeth 2001-2002 Venkatesh Prasad 6/104 Kolkata 1996-1997 Anil Kumble 6/131 Kanpur 2004-2005 Ravindra Jadeja 6/138 Durban 2013-2014 Anil Kumble 6/143 Bengaluru 1999-2000

South Africa:

Figs Venue Season Lance Klusener 8/64 Kolkata 1996-1997 Dale Steyn 7/51 Nagpur 2009-2010 Allan Donald 7/84 Port Elizabeth 1992-1993 Lungi Ngidi 6/39 Centurion 2017-2018 Vernon Philander 6/42 Cape Town 2017-2018 Dale Steyn 6/50 Durban 2010-2011 Paul Adams 6/55 Kanpur 1996-1997 Shaun Pollock 6/56 Bloemfontein 2001-2002 Dale Steyn 6/100 Durban 2013-2014

Best Bowling in a Match

India:

Figures Venue Season Ravichandran Ashwin 12/98 Nagpur 2015-2016 Venkatesh Prasad 10/153 Durban 1996-1997 Harbhajan Singh 9/141 Kolkata 2004-2005

South Africa:

IMAGE: Allan Donald, the great fast bowler. Photograph: Hamish Blair/Getty Images

Figures Venue Season Allan Donald 12/139 Port Elizabeth 1992-1993 Dale Steyn 10/108 Nagpur 2009-10 Shaun Pollock 10/147 Bloemfontein 2001-2002 Allan Donald 9/54 Durban 1996-1997 Vernon Philander 9/75 Cape Town 2017-2018 Dale Steyn 9/147 Durban 2013-2014

Most wickets

IMAGE: Anil Kumble celebrates taking a wicket. Photograph: Reuters

Tests Wickets Best Average Strike Rate 5I 10M Anil Kumble 21 84 6/53 31.79 81.31 3 0 Dale Steyn 14 65 7/51 21.53 41.86 5 1 Javagal Srinath 13 64 6/21 24.48 51.79 4 0 Harbhajan Singh 11 60 7/87 28.40 59.48 4 0 Morne Morkel 17 58 5/20 26.41 53.78 1 0 Allan Donald 11 57 7/84 17.31 43.75 3 1 Shaun Pollock 12 52 6/56 19.63 52.12 2 1 Zaheer Khan 12 40 4/62 36.42 66.28 0 0 Ravichandran Ashwin 7 38 7/66 17.57 44.71 4 1 Makhaya Ntini 10 36 5/48 28.97 51.94 1 0

Captains