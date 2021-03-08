Check out IPL-14 schedule

The 14th edition of the Indian Premier League will kick off in Chennai on April 9 and will be staged across six venues in India.
The world's most popular T20 league was shifted to the United Arab Emirates last year due to the COVID-19 outbreak in the country.
Defending champions Mumbai Indians will take on Royal Challengers Bangalore in the opening match in Chennai, with all the eight teams scheduled to play all their matches at neutral venues.
The world's largest cricket stadium -- the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad -- will host the play-off matches as well as the May 30 final, with Bengaluru, Delhi, Mumbai and Kolkata being the other venues.
Each team is set to play at four venues during the league stage. Out of the 56 league matches, Chennai, Mumbai, Kolkata and Bengaluru will host 10 matches each while Ahmedabad and Delhi will host eight matches each.
The T20 league will be played without fans in the stadiums at least in the initial phase of the tournament.
Check out the complete IPL schedule:
|Match Day
|Match No
|Day and Date
|Time
|Venue
|Home
|Away
|1
|1
|FRI 9-APR-21
|7:30 PM
|CHENNAI
|MUMBAI INDIANS
|ROYAL CHALLENGERS BANGALORE
|2
|2
|SAT 10-APR-21
|7:30 PM
|MUMBAI
|CHENNAI SUPER KINGS
|DELHI CAPITALS
|3
|3
|SUN 11-APR-21
|7:30 PM
|CHENNAI
|SUNRISERS HYDERABAD
|KOLKATA KNIGHT RIDERS
|4
|4
|MON 12-APR-21
|7:30 PM
|MUMBAI
|RAJASTHAN ROYALS
|PUNJAB KINGS
|5
|5
|TUE 13-APR-21
|7:30 PM
|CHENNAI
|KOLKATA KNIGHT RIDERS
|MUMBAI INDIANS
|6
|6
|WED 14-APR-21
|7:30 PM
|CHENNAI
|SUNRISERS HYDERABAD
|ROYAL CHALLENGERS BANGALORE
|7
|7
|THU 15-APR-21
|7:30 PM
|MUMBAi
|RAJASTHAN ROYALS
|DELHI CAPITALS
|8
|8
|FRI 16-APR-21
|7:30 PM
|MUMBAi
|PUNJAB KINGS
|CHENNAI SUPER KINGS
|9
|9
|SAT 17-APR-21
|7:30 PM
|CHENNAI
|MUMBAI INDIANS
|SUNRISERS HYDERABAD
|10
|10
|SUN 18-APR-21
|3:30 PM
|CHENNAI
|ROYAL CHALLENGERS BANGALORE
|KOLKATA KNIGHT RIDERS
|10
|11
|SUN 18-APR-21
|7:30 PM
|MUMBAI
|DELHI CAPITALS
|PUNJAB KINGS
|11
|12
|MON 19-APR-21
|7:30 PM
|MUMBAI
|CHENNAI SUPER KINGS
|RAJASTHAN ROYALS
|12
|13
|TUE 20-APR-21
|7:30 PM
|CHENNAI
|DELHI CAPITALS
|MUMBAI INDIANS
|13
|14
|WED 21-APR-21
|3:30 PM
|CHENNAI
|PUNJAB KINGS
|SUNRISERS HYDERABAD
|13
|15
|WED 21-APR-21
|7:30 PM
|MUMBAI
|KOLKATA KNIGHT RIDERS
|CHENNAI SUPER KINGS
|14
|16
|THU 22-APR-21
|7:30 PM
|MUMBAI
|ROYAL CHALLENGERS BANGALORE
|RAJASTHAN ROYALS
|15
|17
|FRI 23-APR-21
|7:30 PM
|CHENNAI
|PUNJAB KINGS
|MUMBAI INDIANS
|16
|18
|SAT 24-APR-21
|7:30 PM
|MUMBAI
|RAJASTHAN ROYALS
|KOLKATA KNIGHT RIDERS
|17
|19
|SUN 25-APR-21
|3:30 PM
|MUMBAI
|CHENNAI SUPER KINGS
|ROYAL CHALLENGERS BANGALORE
|17
|20
|SUN 25-APR-21
|7:30 PM
|CHENNAI
|SUNRISERS HYDERABAD
|DELHI CAPITALS
|18
|21
|MON 26-APR-21
|7:30 PM
|AHMEDABAD
|PUNJAB KINGS
|KOLKATA KNIGHT RIDERS
|19
|22
|TUE 27-APR-21
|7:30 PM
|AHMEDABAD
|DELHI CAPITALS
|ROYAL CHALLENGERS BANGALORE
|20
|23
|WED 28-APR-21
|7:30 PM
|DELHI
|CHENNAI SUPER KINGS
|SUNRISERS HYDERABAD
|21
|24
|THU 29-APR-21
|3:30 PM
|DELHI
|MUMBAI INDIANS
|RAJASTHAN ROYALS
|21
|25
|THU 29-APR-21
|7:30 PM
|AHMEDABAD
|DELHI CAPITALS
|KOLKATA KNIGHT RIDERS
|22
|26
|FRI 30-APR-21
|7:30 PM
|AHMEDABAD
|PUNJAB KINGS
|ROYAL CHALLENGERS BANGALORE
|23
|27
|SAT 1-MAY-21
|7:30 PM
|DELHI
|MUMBAI INDIANS
|CHENNAI SUPER KINGS
|24
|28
|SUN 2-MAY-21
|3:30 PM
|DELHI
|RAJASTHAN ROYALS
|SUNRISERS HYDERABAD
|24
|29
|SUN 2-MAY-21
|7:30 PM
|AHMEDABAD
|PUNJAB KINGS
|DELHI CAPITALS
|25
|30
|MON 3-MAY-21
|7:30 PM
|AHMEDABAD
|KOLKATA KNIGHT RIDERS
|ROYAL CHALLENGERS BANGALORE
|26
|31
|TUE 4-MAY-21
|7:30 PM
|DELHI
|SUNRISERS HYDERABAD
|MUMBAI INDIANS
|27
|32
|WED 5-MAY-21
|7:30 PM
|DELHI
|RAJASTHAN ROYALS
|CHENNAI SUPER KINGS
|28
|33
|THU 6-MAY-21
|7:30 PM
|AHMEDABAD
|ROYAL CHALLENGERS BANGALORE
|PUNJAB KINGS
|29
|34
|FRI 7-MAY-21
|7:30 PM
|DELHI
|SUNRISERS HYDERABAD
|CHENNAI SUPER KINGS
|30
|35
|SAT 8-MAY-21
|3:30 PM
|AHMEDABAD
|KOLKATA KNIGHT RIDERS
|DELHI CAPITALS
|30
|36
|SAT 8-MAY-21
|7:30 PM
|DELHI
|RAJASTHAN ROYALS
|MUMBAI INDIANS
|31
|37
|SUN 9-MAY-21
|3:30 PM
|BANGALORE
|CHENNAI SUPER KINGS
|PUNJAB KINGS
|31
|38
|SUN 9-MAY-21
|7:30 PM
|KOLKATA
|ROYAL CHALLENGERS BANGALORE
|SUNRISERS HYDERABAD
|32
|39
|MON 10-MAY-21
|7:30 PM
|BANGALORE
|MUMBAI INDIANS
|KOLKATA KNIGHT RIDERS
|33
|40
|TUE 11-MAY-21
|7:30 PM
|KOLKATA
|DELHI CAPITALS
|RAJASTHAN ROYALS
|34
|41
|WED 12-MAY-21
|7:30 PM
|BANGALORE
|CHENNAI SUPER KINGS
|KOLKATA KNIGHT RIDERS
|35
|42
|THU 13-MAY-21
|3:30 PM
|BANGALORE
|MUMBAI INDIANS
|PUNJAB KINGS
|35
|43
|THU 13-MAY-21
|7:30 PM
|KOLKATA
|SUNRIERS HYDERABAD
|RAJASTHAN ROYALS
|36
|44
|FRI 14-MAY-21
|7:30 PM
|KOLKATA
|ROYAL CHALLENGERS BANGALORE
|DELHI CAPITALS
|37
|45
|SAT 15-MAY-21
|7:30 PM
|BANGALORE
|KOLKATA KNIGHT RIDERS
|PUNJAB KINGS
|38
|46
|SUN 16-MAY-21
|3:30 PM
|KOLKATA
|RAJASTHAN ROYALS
|ROYAL CHALLENGERS BANGALORE
|38
|47
|SUN 16-MAY-21
|7:30 PM
|BANGALORE
|CHENNAI SUPER KINGS
|MUMBAI INDIANS
|39
|48
|MON 17-MAY-21
|7:30 PM
|KOLKATA
|DELHI CAPITALS
|SUNRISERS HYDERABAD
|40
|49
|TUE 18-MAY-21
|7:30 PM
|BANGALORE
|KOLKATA KNIGHT RIDERS
|RAJASTHAN ROYALS
|41
|50
|WED 19-MAY-21
|7:30 PM
|BANGALORE
|SUNRISERS HYDERABAD
|PUNJAB KINGS
|42
|51
|THU 20-MAY-21
|7:30 PM
|KOLKATA
|ROYAL CHALLENGERS BANGALORE
|MUMBAI INDIANS
|43
|52
|FRI 21-MAY-21
|3:30 PM
|BANGALORE
|KOLKATA KNIGHT RIDERS
|SUNRISERS HYDERABAD
|43
|53
|FRI 21-MAY-21
|7:30 PM
|KOLKATA
|DELHI CAPITALS
|CHENNAI SUPER KINGS
|44
|54
|SAT 22-MAY-21
|7:30 PM
|BANGALORE
|PUNJAB KINGS
|RAJASTHAN ROYALS
|45
|55
|SUN 23-MAY-21
|3:30 PM
|KOLKATA
|MUMBAI INDIANS
|DELHI CAPITALS
|45
|56
|SUN 23-MAY-21
|7:30 PM
|KOLKATA
|ROYAL CHALLENGERS BANGALORE
|CHENNAI SUPER KINGS
|47
|57
|TUE 25-MAY-21
|7:30 PM
|AHMEDABAD
|QUALIFIER 1
|48
|58
|WED 26-MAY-21
|7:30 PM
|AHMEDABAD
|ELIMINATOR
|50
|59
|FRI 28-MAY-21
|7:30 PM
|AHMEDABAD
|QUALIFIER 2
|52
|60
|SUN 30-MAY-21
|7:30 PM
|AHMEDABAD
|FINAL