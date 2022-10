Afghanistan T20 World Cup Records

Afghanistan can never be underestimated in the T20 format.

At the Asia Cup 2022, they stunned Sri Lanka in the opener and nearly knocked out Pakistan and armed with the lethal spin of Rashid Khan, who can turn a match on any day, the Afghans will fancy their chances at the mega event Down Under.

Team: Mohammad Nabi (captain), Najibullah Zadran, Rahmanullah Gurbaz, Azmatullah Omarzai, Darwish Rasooli, Farid Ahmad Malik, Fazal Haq Farooqi, Hazratullah Zazai, Ibrahim Zadran, Mujeeb ur Rahman, Naveen ul Haq, Qais Ahmad, Rashid Khan, Salim Safi, Usman Ghani.

Afghanistan's schedule at the T20 WC: vs Eng (Oct 22, 1630 IST), vs New Zealand (Oct 26, 1330 IST), vs B2 (Oct 28, 0930 IST), vs AI (Nov 1, 0930 IST), vs Australia (Nov 4, 1330 IST).

Twenty20 Internationals Career Records

Batting and Fielding

GAMES INNINGS NOT OUT RUNS HIGHEST SCORE AVERAGE STRIKE RATE 100 50 CAUGHT STUMPED Azmatullah Omarzai 14 8 2 83 20 13.83 95.40 0 0 4 0 Darwish Rasooli 4 4 2 34 12* 17.00 79.06 0 0 0 0 Fareed Ahmad 20 2 2 25 24* 125.00 0 0 3 0 Fazalhaq Farooqi 14 1 1 0 0* 0 0 2 0 Hazratullah Zazai 33 33 3 960 162* 32.00 138.92 1 3 5 0 Ibrahim Zadran 13 13 3 301 64* 30.10 108.27 0 1 5 0 Mohammad Nabi 101 93 16 1669 89 21.67 140.37 0 4 53 0 Mujeeb ur Rahman 33 7 5 31 18 15.50 110.71 0 0 5 0 Najibullah Zadran 83 73 25 1559 73 32.47 142.89 0 8 42 0 Naveen-ul-Haq 21 4 3 18 10* 18.00 85.71 0 0 4 0 Qais Ahmad 2 2 1 8 8 8.00 88.88 0 0 0 0 Rahmanullah Gurbaz 32 32 0 828 87 25.87 138.46 0 5 15 2 Rashid Khan 70 37 17 262 33 13.10 120.18 0 0 24 0 Usman Ghani 30 29 3 705 73 27.11 109.64 0 4 13 0

Standby players:

GAMES INNINGS NOT OUT RUNS HIGHEST SCORE AVERAGE STRIKE RATE 100 50 CAUGHT STUMPED Sharafuddin Ashraf 13 8 3 35 18 7.00 87.50 0 0 3 0 Gulbadin Naib 53 43 13 564 56* 18.80 119.49 0 1 20 0 Rahmat Shah 0 Afsar Zazai 2 2 0 33 24 16.50 73.33 0 0 0 2

Bowling

GAMES BALLS RUNS WICKETS AVERAGE RUNS PER OVER BEST 4W Azmatullah Omarzai 14 168 242 6 40.33 8.64 3-22 0 Darwish Rasooli 4 0 0 0 - 0 Fareed Ahmad 20 399 573 29 19.75 8.61 3-14 0 Fazalhaq Farooqi 14 313 356 18 19.77 6.82 3-11 0 Hazratullah Zazai 33 0 0 0 - 0 Ibrahim Zadran 13 0 0 0 - 0 Mohammad Nabi 101 1912 2329 83 28.06 7.30 4-10 3 Mujeeb ur Rahman 33 732 746 45 16.57 6.11 5-20 2 Najibullah Zadran 83 0 0 0 - 0 Naveen-ul-Haq 21 407 545 28 19.46 8.03 3-21 0 Qais Ahmad 2 36 46 4 11.50 7.66 3-25 0 Rahmanullah Gurbaz 32 0 0 0 - 0 Rashid Khan 70 1586 1629 116 14.04 6.16 5-3 6 Usman Ghani 30 0 0 0 - 0

