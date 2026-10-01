Asian Games: India's Full Schedule For October 2

Discover the full schedule for Indian athletes at the Asian Games on October 2, featuring crucial medal events in boxing and women's hockey, alongside intense competitions in archery, wrestling, and more.
Key Points
- Indian athletes will compete across 12 sports on October 2 at the Asian Games, aiming for podium finishes.
- Key medal opportunities include boxing finals featuring Lovlina Borgohain and Parveen Hooda, and the women's hockey final against China.
- Archery, wrestling, and cycling events will see multiple Indian participants vying for progression and potential medals.
- Other sports like canoe slalom, golf, rugby sevens, sailing, sepak takraw, taekwondo, and volleyball also feature Indian representation.
- The comprehensive schedule highlights crucial matchups and potential medal rounds for Indian contingent throughout the day.
Following is the Asian Games schedule of Indian athletes on October 2. All timings are in IST.
Archery And Combat Sports Highlights
ARCHERY:
5:55 a.m. - Recurve Women's Team Semifinals - India (Kumkum Mohod, Ankita Bhakat, Kirti) vs China
6:25 a.m. onwards - Recurve Women's Team Medal Matches - India
8:20 a.m. - Recurve Mixed Team Semifinal - India (Dhiraj Bommadevara and Kumkum Mohod) vs Japan
8:50 a.m. onwards - Recurve Mixed Team Medal Matches - India
10:30 a.m. - Recurve Men's Team Semifinal - India (Dhiraj Bommadevara, Neeraj Chauhan and Yashdeep Bhoge) vs Iran
11:25 a.m. onwards - Recurve Men's Team Medal Matches - India
BOXING:
10 a.m. - Women's 75kg Final - Lovlina Borgohain vs Bao Ziyi (China)
2:15 p.m. - Women's 65kg Final - Parveen Hooda vs Nien-chin Chen (Taipei)
2:45 p.m. - Men's 80kg Final - Ankush Panghal vs Minseong Kim (S Korea)
TAEKWONDO:
6:20 a.m. - Mixed Individual Virtual Taekwondo, Round of 16 - Kashish Malik vs Siu Wai Lam (Hong Kong, China)
6:50 a.m. onwards - Mixed Individual Virtual Taekwondo, Quarterfinals - Kashish Malik (Subject to qualification)
7:30 a.m. onwards - Mixed Individual Virtual Taekwondo, Semifinals - Kashish Malik (Subject to qualification)
8 a.m. - Mixed Individual Virtual Taekwondo, Final - Kashish Malik (STQ)
WRESTLING:
7:08 a.m. - Women's Wrestling 50kg 1/8 Finals - Dipanshi vs Yui Susaki
7:25 a.m. - Men's Freestyle 125kg 1/8 Finals - Rajat Ruhal vs Yedige Kassimbekl
7:32 a.m. - Women's Wrestling 76kg 1/8 Finals - Priya vs Aiperi Medet Kyzy
8:02 a.m. - Men's Freestyle 65kg 1/8 Finals - Sujeet vs Sayed Omar Zazai
8:26 a.m. onwards - Women's Wrestling 50kg 1/4 Finals - Dipanshi (Subject to qualification)
8:31 a.m. - Men's Freestyle 125kg 1/4 Finals - Rajat Ruhal (STQ)
8:41 a.m. onwards - Women's Wrestling 76kg 1/4 Finals - Priya (STQ)
9:10 a.m. - Men's Freestyle 65kg 1/4 Finals - Sujeet (STQ)
9:19 a.m. onwards - Women's Wrestling 50kg semifinal - Dipanshi (STQ)
9:26 a.m. onwards - Men's Freestyle 125kg semifinal - Rajat Ruhal (STQ)
9:26 a.m. onwards - Women's Wrestling 76kg semifinal - Priya (STQ)
9:45 a.m. - Men's Freestyle 65kg semifinal - Sujeet (STQ)
9:52 a.m. onwards - Women's Wrestling 50kg Repechages - Dipanshi (STQ)
9:53 a.m. onwards - Women's Wrestling 76kg Repechages - Priya (STQ)
9:59 a.m. - Men's Freestyle 65kg Repechages - Sujeet (STQ)
10:07 a.m. onwards - Men's Freestyle 125kg Repechages - Rajat Ruhal (STQ)
2:30 p.m. - Men's Freestyle 65kg Bronze medal match- Sujeet (STQ)
2:46 p.m. - Men's Freestyle 65kg Final- Sujeet (STQ)
3:21 p.m. onwards - Men's Freestyle 125kg Bronze match - Rajat Ruhal (STQ)
3:41 p.m. - Men's Freestyle 125kg Final - Rajat Ruhal (STQ)
3:51 p.m. onwards - Women's Wrestling 50kg Bronze match - Dipanshi (STQ)
4:05 p.m. - Women's Wrestling 50kg Final - Dipanshi (Subject to qualification)
4:12 p.m. - Women's Wrestling 76kg Bronze medal match - Priya (Subject to qualification)
4:32 p.m. - Women's Wrestling 76kg Repechages - Priya (Subject to qualification).
Team Sports And Water Events
HOCKEY:
3:30 p.m. - Women's Final - India vs China
RUGBY SEVENS:
8:50 a.m. - Women's Pool E - India vs Malaysia
SEPAKTAKRAW:
5:30 a.m. - Women's Quadrant, Group A - India (Priya Devi Elangbam, Shilpa Elangbam, Malemnganbi Yumnam, Chaoba Devi Oinam, Seyiekhrieno Tepa, Maipak Devi Ayekpam) vs Thailand
10:30 a.m. onwards - Women's Quadran Semifinals - India (STQ)
12 noon onwards - Men's Quadrant Semifinals - India vs To be confirmed
VOLLEYBALL:
6:30 a.m. - Men's Team (5th-8th place classification) - India vs Republic of Korea
CANOE SLALOM:
7:30 a.m. - Women's Kayak Cross Individual - Shikha Chouhan
8 a.m. - Men's Kayak Cross Individual - Hitesh Kewat, Pradhyumna Singh Rathod
10 a.m. onwards - Women's Kayak Cross Quarterfinals - Shikha Chouhan (STQ)
10:16 a.m. onwards - Men's Kayak Cross Quarterfinals - Hitesh Kewat (STQ), Pradhyumna Singh Rathod (Subject to qualification)
10:44 a.m. onwards - Women's Kayak Cross Semifinals - Shikha Chouhan (Subject to qualification)
10:52 a.m. onwards - Men's Kayak Cross Semifinals - Hitesh Kewat (Subject to qualification), Pradhyumna Singh Rathod (Subject to qualification)
11:40 a.m. onwards - Women's Kayak Cross Final - Shikha Chouhan (Subject to qualification)
11:44 a.m. onwards - Men's Kayak Cross Final - Hitesh Kewat (Subject to qualification), Pradhyumna Singh Rathod (Subject to qualification)
SAILING:
9:40 a.m. - Girls' Dinghy Opening Series Race 7 - Mahi Verma
Cycling And Golf Competitions
CYCLING:
6:30 a.m. - Women's Omnium Scratch Race 1/4 - Harshita Jakhar
7 a.m. - Men's Keirin First Round Heats - Ronaldo Singh Laitonjam, David Beckham Elkatohchoongo
7:27 a.m. - Women's Omnium Tempo Race 2/4 - Harshita Jakhar
7:45 a.m. - Men's Keirin Repechage Heats - Ronaldo Singh Laitonjam (STQ), David Beckham Elkatohchoongo (Subject to qualification)
11:39 a.m. - Men's Keirin Semifinals - Ronaldo Singh Laitonjam (STQ), David Beckham Elkatohchoongo (Subject to qualification)
11:55 a.m. - Women's Omnium Elimination Race 3/4 - Harshita Jakhar
12:16 p.m. - Men's Madison Final - India (Harshveer Singh Sekhon and Vishavjeet Singh)
1:27 p.m. - Men's Keirin Final - Ronaldo Singh Laitonjam (STQ), David Beckham Elkatohchoongo (STQ)
11:55 a.m. - Women's Omnium Points Race 4/4 - Harshita Jakhar
GOLF:
3:00 a.m. - Women's Individual Stroke Play Round 3 - Pranavi Urs, Diksha Dagar, Aditi Ashok
3:00 a.m. - Women's Team Round 3 - India
7:10 a.m. - Men's Individual Stroke Play Round 3 - Veer Ahlawat, Saptak Talwar, Yuvraj Sandhu
7:10 a.m. - Men's Team Round 3 - India