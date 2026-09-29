Indian Athletes Gear Up For Crucial Asian Games Contests

Get ready for an action-packed day as Indian athletes compete across numerous disciplines, including archery, boxing, and wrestling, at the Asian Games on September 30, with several medal opportunities on the line.
Key Points
- Indian archers will compete in women's, mixed, and men's compound team semifinals, with potential for bronze and gold medal matches.
- Boxers Priya, Lovlina Borgohain, and Kapil Pokhariya are scheduled for their respective semifinal bouts.
- Multiple Indian athletes are participating in cycling, golf, judo, and sailing qualification and preliminary rounds.
- Sepaktakraw, shooting, sports climbing, squash, and tennis teams and individuals have important matches throughout the day.
- Wrestlers Nisha Dahiya and Sunil Kumar will begin their campaigns with qualification and quarterfinal rounds.
Following is the Asian Games schedule of Indian athletes on September 30. All timings are in IST.
Indian Archery Teams Eye Medals
ARCHERY:
Women's Compound Team: Jyothi Surekha Vennam, Prithika Pradeep, Chikitha Taniparthi in semifinal against South Korea at 5:55am; in bronze medal match (subject to qualification) at 6:25am; in gold medal match (subject to qualification) at 6:50am.
Mixed Compound Team: Chikitha Taniparthi, Sahil Jadhav in semifinal at 7:55am; in bronze medal match (subject to qualification) at 8:50am; in gold medal match (subject to qualification) at 9:15am.
Men's Compound Team: Sahil Jadhav, Ganesh Mani Ratnam, Kushal Dalal in semifinal against South Korea at 10:55am; in bronze medal match (subject to qualification) at 11:25am; in gold medal match (subject to qualification) at 11:50am.
Key Boxing and Canoe Semifinals
BOXING:
Women's 60kg: Priya in Semifinal vs Yang Chengyu at 10:15am.
Women's 75kg: Lovlina Borgohain in Semifinal vs Natalya Bogdanova at 10:45am.
Men's 90kg: Kapil Pokhariya in Semifinal vs Turabek Khabibullaev at 12:00pm.
CANOE (SLALOM):
Men's Kayak Single: Hitesh Kewat, Pradhyuman Singh in semifinal at 7:00am.
Women's Canoe Single: Rina Sen, Pallai Jagpat in semifinal at 8:00am.
Women's Canoe Single: Rina Sen, Pallai Jagpat in final (subject to qualification) at 10:36am.
Men's Kayak Single: Hitesh Kewat, Pradhyuman Singh Rathod in final (subject to qualification) at 10:00am.
Cycling and Esports Battles Ahead
CYCLING (TRACK):
Men's Sprint: Ronaldo Singh Laitonjam, David Beckham Elkatohchoongo in qualifying at 6:30am.
Women's Keirin: Keerthi Rangaswamy Chikka, Sarita Kumari in first round at 7:05am.
Men's Sprint: Ronaldo Singh Laitonjam, David Beckham Elkatohchoongo in 1/16 finals (subject to qualification) from 7:10am onwards; in 1/16 finals repechage (subject to qualification) from 7:44am onwards.
Women's Keirin: Keerthi Rangaswamy Chikka, Sarita Kumari in repechages (subject to qualification) from 11:30am onwards; in semifinals (subject to qualification) from 11:30am onwards.
Men's Sprint: Ronaldo Singh Laitonjam, David Beckham Elkatohchoongo in 1/8 finals (subject to qualification) from 11:40am onwards.
Women's Keirin: Keerthi Rangaswamy Chikka, Sarita Kumari in finals for places 7-12 (subject to qualification) at 12:32pm; in finals for gold medal (subject to qualification) at 12:37pm.
Men's Sprint: Ronaldo Singh Laitonjam, David Beckham Elkatohchoongo in 1/8 finals repechage (subject to qualification) from 12:26pm onwards.
ESPORTS:
League of Legends (Group B): India vs Hong Kong at 5:30am; vs South Korea at 8:00am; vs Chinese Taipei team at 10:30am.
Golf, Judo, and Sailing Competitions
GOLF:
Men's Individual Stroke Play: Veer Ahlawat, Saptak Talwar, and Yuvraj Sandhu in round 1 at 3:00am.
Women's Individual Stroke Play: Pranavi Urs, Diksha Dagar, and Aditi Ashok in round 1 at 7:50am.
JUDO:
Women's -48kg: Asmita Dey vs Ha Ngoc Chi in round of 16 at 7:30am; in quarterfinals (subject to qualification) at 7:30am; in semifinal (subject to qualification) at 7:30am; in repechage (subject to qualification) at 7:30am.
Women's -48kg: Asmita Dey in bronze medal match (subject to qualification) at 1:30pm; final (subject to qualification) at 1:50pm.
SAILING:
Women's Windsurfing/IQFOIL: Katya Coelho in Race 1, 2, 3&4 from 7:30am onwards.
Men's Skiff/49er: Prince Noble, Manu Francis in Race 3, 4, 5&6 from 7:30am onwards
Men's Dinghy/ILCA 7: Vishnu Sarvanan in qualification series Race 3, 4&5 at 7:30am.
Women's Skiff/49er FX: Harshita Tomar, Shital Verma in Race 3, 4, 5&6 from 7:35am onwards.
Women's Dinghy/ILCA 6: Nethra Kumanan in qualification series Race 3, 4& 5 at 7:40am onwards.
Girls Dinghy/ILCA 4: Mahi Verma in opening series Race 1, 2, 3&4 from 10:30am onwards.
Diverse Sports Action: Sepaktakraw to Wrestling
SEPAKTAKRAW:
Women Quadrant Preliminary Group A: India vs Vietnam at 5:30am; vs Philippines at 10:30am.
Men's Quadrant Preliminary Group A: India vs LAO at 6:30am.
SHOOTING:
25m Rapid Fire Pistol Men (Individual): Anish in qualifying round stage 1 at 6:10am.
Trap Mixed Team: Kynan Chenai, Neeru Dhanda in qualification round at 6:30am; in final round (subject to qualification) at 11:00am.
SPORTS CLIMBING:
Men's Speed 4: Deepu Mallesh in qualification round at 9:00am.
Women's Speed 4: Joga Purty in quarterfinals, semifinals and finals (all subject to qualification) from 4:36pm.
SQUASH:
Women's Team Event: Anahat Singh, Joshna Chinappa, Tanvi Khanna, and Shameena Riaz in quarterfinals vs Singapore at 6:30am.
Men's Team Event: Abhay Singh, Veer Chotrani, Velavan Senthilkumar, and Suraj Kumar Chand in quarterfinals vs Kuwait at 11:00am.
TENNIS:
Men's Singles: Dhakshineswar Suresh in round of 16 vs Chun-hsin Tseng at 8:30am.
Men's Singles: Sumit Nagal in round of 16 vs Sergey Fomin at 9:30am.
Men's Doubles: Anirudh Chandrasekar-N Sriram Balaji in quarterfinals vs Fumin Jiang-Tianhui Zhang at 9:30am.
Men's Doubles: Yuki Bhambri-Dhakshineswar Suresh in quarterfinals vs Chenjui Ho - Yu-Hsiou Hsu at 10:00am.
Mixed Doubles: Yuki Bhambri-Rutuja Bhosale vs Su-wei Hsieh/Chun-hsin Tseng in round of 16 at 1:00pm.
Mixed Doubles: N Sriram Balaji-Ankita Raina vs TBC in round of 16 (subject to qualification) at 1:00pm.
WRESTLING:
Women's 68kg: Nisha Dahiya in qualification round at 7:00am; in quarterfinals (subject to qualification) at 8:17am; in semifinals (subject to qualification) at 8:45am; in medal match (subject to qualification) at 3:48pm.
Men's 87kg Greco-Roman: Sunil Kumar in quarterfinal at 7:47am; in semifinal (subject to qualification) at 8:27am; in medal match (subject to qualification) at 2:51pm.