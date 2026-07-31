Commonwealth Games 2026: India Schedule for Day 9

Following is the schedule of Indian athletes on the ninth day of Commonwealth Games on Friday.
ATHLETICS:
* Men's Decathlon 110m Hurdles: Tejaswin Shankar at 2.35PM.
* Men's Decathlon Discus Throw: Tejaswin Shankar at 3.20PM.
* Mixed 4x400m Relay Round 1 (Heat 2): Vishal TK, Rajesh Ramesh, Rashdeep Kaur, Ansa Babu and Neeru Pathak at 4.05PM.
* Men's Decathlon Pole Vault: Tejaswin Shankar at 5.00PM.
* Men's Decathlon Javelin Throw: Tejaswin Shankar at 11.30PM.
* Men's Javelin Throw Final: Neeraj Chopra, Rohit Yadav and Yash Vir Singh at 12.45AM (August 1).
* Men's Decathlon 1500m (final event): Tejaswin Shankar at 1.05AM (August 1).
* Men's 400m Hurdles Final: Yashas Palaksha and Santhosh Kumar Tamilarasan at 1.30AM (August 1).
BOXING:
* Women's 54kg Semifinal: Preeti Pawar vs Catherine Mwape (Zambia) at 3.15PM.
* Men's 80kg Semifinal: Ankush Panghal vs Joshua Ofori (Canada) at 4.30PM.
* Women's 57kg Semifinal: Jaismine Lamboria vs Rapelang Maselela (Lesotho) at 7.15PM.
* Women's 70kg Semifinal: Arundhati Choudhary vs Rosie Eccles (Wales) at 7.30PM.
* Men's 55kg Semifinal: Jadumani Singh Mandengbam vs Philip Haoseb (Namibia) at 8.15PM.
* Women's 51kg Semifinal: Sakshi Chaudhary vs Amber-Jane Wall (Canada) at 11.30PM.
* Women's 60kg Semifinal: Priya Ghanghas vs Lucy Kings-Wheatley (England) at 12.15AM (August 1).
* Women's 75kg Semifinal: Lovlina Borgohain vs Tarona Taafaki (Tuvalu) at 12.45AM (August 1).
* Men's 60kg Semifinal: Sachin Siwach vs Owain Harris-Allan (Wales) at 1.00AM (August 1).
* Men's +90kg Semifinal: Narender Berwal vs Nigel Paul (Trinidad and Tobago) at 1.30AM (August 1).
JUDO:
* Men's -60kg Round of 16: Harsh Singh vs Chikondi Kathewera (Malawi) at 3.30PM onwards.
* Women's -52kg Round of 16: Shraddha Chopade vs Jane Massaquoi (Sierra Leone) at 3.30PM onwards.
* Men's -66kg Round of 16: Rohit Majgul vs Samuel Ribeiro (Mozambique) at 3.30PM onwards.
* Women's -48kg Quarterfinal: Asmita Dey vs Eva Ewing (Scotland) at 3.30PM onwards.
* Women's -57kg Quarterfinal: Yamini Mourya vs opponent TBD at 3.30PM onwards.
* Women's -48kg Medal Rounds: Asmita Dey at 8.30PM onwards (if qualified).
* Men's -60kg Medal Rounds: Harsh Singh at 8.30PM onwards (if qualified).
* Women's -52kg Medal Rounds: Shraddha Chopade at 8.30PM onwards (if qualified).
* Men's -66kg Medal Rounds: Rohit Majgul at 8.30PM onwards (if qualified).
* Women's -57kg Medal Rounds: Yamini Mourya at 8.30PM onwards (if qualified).
BOWLS:
* Men's Pairs Sectional Play (Section B Round 4): Dinesh Kumar and Navneet Singh vs Falkland Islands (Ian Barnes and Oliver Thompson) at 5.15PM.
* Women's Singles Sectional Play (Section C Round 4): Nayanmoni Saikia vs Mildred Mkandawire (Zambia) at 10.20PM.
TRACK CYCLING:
* Men's 4000m Individual Pursuit Qualification: Dinesh Kumar and Harshveer Singh Sekhon at 4.59PM.
* Men's Keirin First Round: Ronaldo Singh Laitonjam (Heat 1), David Beckham Elkatohchoongo (Heat 3) and Jemsh Keithellakpam (Heat 4) at 8.30PM.
* Men's Keirin First Round Repechages: Ronaldo Singh Laitonjam, David Beckham Elkatohchoongo and Jemsh Keithellakpam at 9.17PM (if qualified).
* Men's 4000m Individual Pursuit Final (Bronze): Dinesh Kumar and Harshveer Singh Sekhon at 10.46PM (if qualified).
* Men's 4000m Individual Pursuit Final (Gold): Dinesh Kumar and Harshveer Singh Sekhon at 10.53PM (if qualified).
* Men's Keirin Second Round: Ronaldo Singh Laitonjam, David Beckham Elkatohchoongo and Jemsh Keithellakpam at 11.01PM (if qualified).
* Men's Keirin Final 7-12: Ronaldo Singh Laitonjam, David Beckham Elkatohchoongo and Jemsh Keithellakpam at 11.43PM (if qualified).
* Men's Keirin Final 1-6: Ronaldo Singh Laitonjam, David Beckham Elkatohchoongo and Jemsh Keithellakpam at 11.48PM (if qualified).
* Men's Elimination Race Final (medal event): Harshveer Singh Sekhon at 11.53PM.