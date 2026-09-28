Indian Athletes Gear Up For Action-Packed Day At Asian Games

Get the complete Asian Games schedule for Indian athletes on September 29, featuring crucial medal events in athletics, intense boxing semifinals, and competitive action across archery, shooting, tennis, and more.
Key Points
- Indian athletes will compete across multiple disciplines including Archery, Athletics, Boxing, Shooting, and Tennis on September 29.
- A significant number of medal events are scheduled for the day, particularly in Athletics, featuring finals in Pole Vault, High Jump, Hammer Throw, 800m, 5000m, and various relays.
- Key boxing semifinals will see Parveen, Ankush Panghal, and Narender vying for spots in the finals.
- Shooting events include Men's and Women's Trap Individual Qualification and Team Finals, with potential individual finals.
- Tennis features several second-round matches for Indian singles and doubles players, alongside a mixed doubles first-round match.
Following is the Asian Games schedule of Indian athletes on Tuesday, September 29. All timings are IST.
Key Medal Events and Track & Field Action
ARCHERY:
Men's Recurve Individual, Elimination Round: Dhiraj Bommadevara and Neeraj Chauhan at 5.30AM.
Women's Recurve Individual: Kirti and Kumkum Mohod at 9.45AM.
ATHLETICS:
Men's Pole Vault Final: Dev Kumar Meena and Kuldeep Kumar at 2.50PM. (Medal Event)
Women's High Jump Final: Pooja and Supriya Basavaraju at 3.35PM. (Medal Event)
Women's Hammer Throw Final: Anushka Yadav and Tanya Chaudhary at 4.05PM. (Medal Event)
Women's 800m Final: Gowthami Jayaraman and Pooja at 4.20PM. (Medal Event)
Men's 800m Final: Mohammed Afsal at 4.35PM. (Medal Event)
Men's 5000m Final: Gulveer Singh and Avinash Sable at 4.45PM. (Medal Event)
Mixed 4x100m Relay Final: India at 5.18PM. (Medal Event)
Women's 4x400m Relay Final: India at 5.35PM. (Medal Event)
Men's 4x400m Relay Final: India at 5.47PM. (Medal Event)
BOXING:
Women's 65kg Semifinal: Parveen vs Li Shu (China) at 10.15AM. (Medal Event)
Men's 80kg Semifinal: Ankush Panghal vs Fazliddin Erkinboev (Uzbekistan) at 11AM. (Medal Event)
Men's +90kg Semifinal: Narender vs Aibek Oralbay (Kazakhstan) at 11.30AM. (Medal Event)
Diverse Sports Action: From Water to Court
CANOE SLALOM:
Men's Kayak Single Heats: Hitesh Kewat and Pradhyumna Singh Rathod at 7AM onwards.
Women's Canoe Single Heats: Pallavi Jagtap and Rina Sen at 7AM onwards.
Women's Kayak Single Heats: Shikha Chouhan at 7AM onwards.
KURASH:
Men's 66kg, Round of 16: Vipin Kumar at 6.24AM (advancing to quarterfinal, semifinal and medal bouts if he continues winning).
SAILING:
Men's Dinghy, Qualification Series Race 3: Vishnu Saravanan at 10AM.
SHOOTING:
Men's Trap Individual Qualification and Team Final: Shapath Bharadwaj, Kynan Chenai and Ahvar Rizvi at 6.30AM. (Medal Event)
Women's Trap Individual Qualification and Team Final, Day 3: Neeru, Manisha Keer and Aashima Ahlawat at 6.30AM. (Medal Event)
Women's Trap Individual Final (if qualified): Neeru, Manisha Keer and Aashima Ahlawat at 10.30AM. (Medal Event)
Men's Trap Individual Final (if qualified): Shapath Bharadwaj, Kynan Chenai and Ahvar Rizvi at 12PM. (Medal Event)
SQUASH:
Women's Team, Group Game: India vs Iran at 6.30AM.
SURFING:
Men's Shortboard Quarterfinal: Kishore Kumar Anbarasu vs Toby Espejon (Philippines) at 4.54AM.
TENNIS:
Men's Singles, Second Round: Dhakshineswar Suresh vs Gunawan Trismuwantara (Indonesia) at 10AM.
Men's Singles, Second Round: Sumit Nagal vs Hong Seongchan (South Korea), not before 12.30PM.
Men's Doubles, Second Round: Yuki Bhambri/Dhakshineswar Suresh vs Denis Yevseyev/Beibit Zhukayev (Kazakhstan), not before 12.30PM.
Men's Doubles, Second Round: Anirudh Chandrasekar/N Sriram Balaji vs Abhishek Bastola/Pradip Khadka (Nepal), not before 12.30PM.
Mixed Doubles, First Round: Ankita Raina/N Sriram Balaji vs Eudice Chong/Kairan Thompson (Hong Kong), not before 3.30PM.
TRACK CYCLING:
Women's Team Sprint, Qualification, Heats and Medal Races: Celestina, Sarita Kumari, Keerthi Rangaswamy Chikka and Triyasha Paul at 6.30AM onwards.
Men's Team Sprint, Qualification, Heats and Medal Races: Rojit Singh, David Beckham, Ronaldo Singh and Jemsh Singh at 6.38AM onwards.
Women's Team Pursuit: Harshita Jakhar, Pooja Danole, Meenakshi and Swosti Singh at 7.12AM onwards.
VOLLEYBALL:
Men's Pool C: India vs Qatar at 12.30PM.