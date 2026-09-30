Indian Athletes Eye Medals Across Multiple Sports At Asian Games

Indian athletes are poised for a crucial day at the Asian Games on October 1, with significant medal opportunities in archery, cricket, hockey, wrestling, and squash, as they compete across various disciplines.
Key Points
- India's men's cricket team faces Sri Lanka in the semi-finals, aiming for a spot in the gold medal match.
- The men's hockey team will compete against Pakistan in a highly anticipated semi-final clash.
- Indian archers, including Chikitha Taniparthi and Ganesh Mani Ratnam, are set to compete in individual compound quarter-finals and potential medal rounds.
- Wrestlers like Aman, Sumit, Nitesh, and Mansi will begin their Greco-Roman and freestyle campaigns with qualification rounds and potential medal bouts.
- Squash teams, both men's and women's, are in semi-final action against Hong Kong and Malaysia respectively.
Following is the Asian Games schedule of Indian athletes on October 1. All timings are in IST.
Key Team Events: Cricket, Hockey, Squash, Volleyball
CRICKET:
Men's: India vs Sri Lanka in SF from 10:00am.
HOCKEY:
Men's Team: India vs Pakistan in SF at 1:00pm.
SQUASH:
Women's Team: India (Anahat Singh, Joshna Chinappa, Tanvi Khanna, and Shameena Riaz) vs Hong Kong in SF at 7:00am.
Men's Team: India (Abhay Singh, Veer Chotrani, Velavan Senthilkumar, and Suraj Kumar Chand) in SF vs Malaysia at 1:00pm.
VOLLEYBALL:
Men's Team: India vs Pakistan in QF at 6:30am.
Individual Medal Prospects: Archery, Shooting, Wrestling, Judo, Tennis
ARCHERY:
Women's Compound Individual: Chikitha Taniparthi vs Nurisa Dian Ashrifah in QF at 5:30am; in SF (subject to qualification) at 6:38am; in bronze medal match (subject to qualification) at 7:14am; in gold medal match (subject to qualification) at 7:31am.
Men's Compound Individual: Ganesh Mani Ratnam vs Chieh-lun Chen in QF at 9:47am; in SF (subject to qualification) at 10:55am; in gold medal match (subject to qualification) at 11:31am; in bronze medal match (subject to qualification) at 11:55am.
JUDO:
Women's 57kg: Yamini Mourya vs Fatena Bu-Qahoss in round of 16 elimination at 7:30am; in QF (subject to qualification); in repechage round (subject to qualification); in SF (subject to qualification) at 7:30am.
Women's 70kg: Ininganbi Thakellambam vs Shreshtha Puran in round of 16 elimination at 7:30am; in QF (subject to qualification); in repechage round (subject to qualification); in SF (subject to qualification) at 7:30am.
Women's 57kg: Yamini Mourya in bronze medal match (subject to qualification) at 1:30pm; in finals (subject to qualification) at 1:30pm.
Women's 70kg: Ininganbi Thakellambam in bronze medal match (subject to qualification); in finals (subject to qualification) at 1:30pm.
SHOOTING:
25m Rapid Fire Pistol Men Individual: Anish in qualification round stage 2 at 6:10am; in final (subject to qualification) at 12:00pm.
TENNIS:
Men's Singles: Sumit Nagal vs Yibing Wu in QF at 6:30am.
WRESTLING:
Men's 77kg Greco-Roman: Aman vs Borgil Tuvshinbaatar in qualification round at 7:22am; in QF (STQ) at 8:04am; in SF (STQ) at 8:42am.
Women's 62kg: Mansi vs Irina Kuznetsova in qualification round at 7:30am; vs Subeen Jo in QF (subject to qualification) at 8:12am; in SF (subject to qualification) at 8:50am; in repechage (if loses to a finalist) at 9:10am.
Men's 60kg Greco-Roman: Sumit in QF at 7:55am; in SF (STQ) at 8:29am; in repechage (if loses to a finalist) at 9:16am.
Men's 97kg Greco-Roman: Nitesh vs Amanberdi Agamammedov in qualification round at 8:19am; in SF (STQ) at 8:44am; in repechage (if loses to a finalist) at 8:57am.
Men's 60kg Greco-Roman: Sumit in bronze medal match (STQ); or in gold medal match (subject to qualification) at 2:30pm.
Men's 77kg Greco-Roman: Aman in bronze medal match (STQ); or in gold medal match (subject to qualification) at 2:30pm.
Men's 97kg Greco-Roman: Nitesh in bronze medal match (STQ); or in gold medal match (subject to qualification) at 2:30pm.
Women's 62kg Greco-Roman: Mansi in bronze medal match (STQ); or in gold medal match (STQ) at 2:30pm.
Other Events: Cycling, Golf, Sailing, Sepaktakraw, Sports Climbing, Taekwondo
CANOE SLALOM:
Women's Kayak Single: Shikha Chouhan in SF at 7:36am; in final (subject to qualification) at 10:30am.
CYCLING TRACK:
Men's Omnium: Harshveer Singh Sekhon in Scratch Race 1/4 at 6:30am.
Women's Sprint: Keerthi Rangaswamy Chikka, Celestina in qualification round at 7:00am.
Women's Sprint: Keerthi, Celestina in 1/16 Finals (subject to qualification) at 7:32am.
Men's Omnium: Harshveer Singh Sekhon in Tempo Race 2/4 at 7:56am.
Women's Sprint: Keerthi, Celestina in 1/16 Finals Repechages (subject to qualification) at 11:39am.
Men's Omnium: HS Sekhon in Elimination Race 3/4 at 11:57am.
Women's Madison: Harshita Jakhar, Swasti Singh in final at 12:18pm.
Women's Sprint: Keerthi, Celestina in 1/8 Finals (subject to qualification) at 1:09pm.
Men's Omnium: HS Sekhon in Points Race 4/4 at 1:33pm.
Women's Sprint: Keerthi, Celestina in 1/8 Finals Repechages (subject to qualification) at 2:18pm.
GOLF:
Women's Team: Aditi Ashok, Diksha Dagar, and Pranavi Urs in round 2 from 3:00am onwards.
Women's Individual Stroke Play: Aditi Ashok (4:06am), Diksha Dagar (3:55am), and Pranavi Urs (3:44am) in round 2.
Men's Team: Yuvraj Sandhu, Veer Ahlawat, and Saptak Talwar in round 2 from 7:10am onwards.
Men's Individual Stroke Play: Veer Ahlawat (8:10am), Saptak Talwar (8:21am), Yuvraj Sandhu (8:32am) in round 2.
RUGBY SEVENS:
Women's Team: India vs Hong Kong at 8:50am; vs China at 3:30pm.
SAILING:
Men's Dinghy/ILCA 7: Vishnu Sarvanan in qualification series race 6, 7, 8&9 from 6:30am onwards.
Men's Skiff/49er: Prince Noble, Manu Francis in race 6, 7, 8&9 from 6:30am onwards.
Women's Skiff/49er: Harshita Tomar, Shital Verma in race 6, 7, 8&9 from 6:35am onwards.
Women's Dinghy/ILCA 6: Nethra Kumanan in qualification series race 6, 7, 8&9 from 6:40am onwards.
Mixed Dinghy/470: Shraddha Verma, Ravindra Kumar in opening series race 6, 7, 8 from 7:30am onwards.
Women's Windsurfing/IQFOIL: Katya Coelho in race 1, 2, 3, 4&5 from 9:35am onwards.
Girls Dinghy/ILCA 4: Mahi Verma in opening series race 4, 5, 6&7 from 9:40am onwards.
SEPAKTAKRAW:
Men's Quadrant Preliminary Group A: India vs Vietnam at 5:30am; vs Myanmar at 10:30am.
SPORTS CLIMBING:
Men's Speed 4: Deepu Mallesh in QF Heat 4 at 4:42pm; in SF (STQ) at 4:49pm; in final (STQ) at 4:58pm.
TAEKWONDO:
Women's Individual Poomsae: Rupa Bayor in SF at 5:30am; in gold medal match (STQ) at 12:00pm.