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Indian Athletes Eye Medals Across Multiple Sports At Asian Games

Source: PTI   -  Edited By: Rediff Sports Desk September 30, 2026 23:11 IST 6 Minutes Read
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Indian athletes are poised for a crucial day at the Asian Games on October 1, with significant medal opportunities in archery, cricket, hockey, wrestling, and squash, as they compete across various disciplines.

Photograph: SAI Media

Photograph: SAI Media

Key Points

  • India's men's cricket team faces Sri Lanka in the semi-finals, aiming for a spot in the gold medal match.
  • The men's hockey team will compete against Pakistan in a highly anticipated semi-final clash.
  • Indian archers, including Chikitha Taniparthi and Ganesh Mani Ratnam, are set to compete in individual compound quarter-finals and potential medal rounds.
  • Wrestlers like Aman, Sumit, Nitesh, and Mansi will begin their Greco-Roman and freestyle campaigns with qualification rounds and potential medal bouts.
  • Squash teams, both men's and women's, are in semi-final action against Hong Kong and Malaysia respectively.

Following is the Asian Games schedule of Indian athletes on October 1. All timings are in IST.

Key Team Events: Cricket, Hockey, Squash, Volleyball

CRICKET:

 

Men's: India vs Sri Lanka in SF from 10:00am.

HOCKEY:

Men's Team: India vs Pakistan in SF at 1:00pm.

SQUASH:

Women's Team: India (Anahat Singh, Joshna Chinappa, Tanvi Khanna, and Shameena Riaz) vs Hong Kong in SF at 7:00am.

Men's Team: India (Abhay Singh, Veer Chotrani, Velavan Senthilkumar, and Suraj Kumar Chand) in SF vs Malaysia at 1:00pm.

VOLLEYBALL:

Men's Team: India vs Pakistan in QF at 6:30am.

Individual Medal Prospects: Archery, Shooting, Wrestling, Judo, Tennis

ARCHERY:

Women's Compound Individual: Chikitha Taniparthi vs Nurisa Dian Ashrifah in QF at 5:30am; in SF (subject to qualification) at 6:38am; in bronze medal match (subject to qualification) at 7:14am; in gold medal match (subject to qualification) at 7:31am.

Men's Compound Individual: Ganesh Mani Ratnam vs Chieh-lun Chen in QF at 9:47am; in SF (subject to qualification) at 10:55am; in gold medal match (subject to qualification) at 11:31am; in bronze medal match (subject to qualification) at 11:55am.

JUDO:

Women's 57kg: Yamini Mourya vs Fatena Bu-Qahoss in round of 16 elimination at 7:30am; in QF (subject to qualification); in repechage round (subject to qualification); in SF (subject to qualification) at 7:30am.

Women's 70kg: Ininganbi Thakellambam vs Shreshtha Puran in round of 16 elimination at 7:30am; in QF (subject to qualification); in repechage round (subject to qualification); in SF (subject to qualification) at 7:30am.

Women's 57kg: Yamini Mourya in bronze medal match (subject to qualification) at 1:30pm; in finals (subject to qualification) at 1:30pm.

Women's 70kg: Ininganbi Thakellambam in bronze medal match (subject to qualification); in finals (subject to qualification) at 1:30pm.

SHOOTING:

25m Rapid Fire Pistol Men Individual: Anish in qualification round stage 2 at 6:10am; in final (subject to qualification) at 12:00pm.

TENNIS:

Men's Singles: Sumit Nagal vs Yibing Wu in QF at 6:30am.

WRESTLING:

Men's 77kg Greco-Roman: Aman vs Borgil Tuvshinbaatar in qualification round at 7:22am; in QF (STQ) at 8:04am; in SF (STQ) at 8:42am.

Women's 62kg: Mansi vs Irina Kuznetsova in qualification round at 7:30am; vs Subeen Jo in QF (subject to qualification) at 8:12am; in SF (subject to qualification) at 8:50am; in repechage (if loses to a finalist) at 9:10am.

Men's 60kg Greco-Roman: Sumit in QF at 7:55am; in SF (STQ) at 8:29am; in repechage (if loses to a finalist) at 9:16am.

Men's 97kg Greco-Roman: Nitesh vs Amanberdi Agamammedov in qualification round at 8:19am; in SF (STQ) at 8:44am; in repechage (if loses to a finalist) at 8:57am.

Men's 60kg Greco-Roman: Sumit in bronze medal match (STQ); or in gold medal match (subject to qualification) at 2:30pm.

Men's 77kg Greco-Roman: Aman in bronze medal match (STQ); or in gold medal match (subject to qualification) at 2:30pm.

Men's 97kg Greco-Roman: Nitesh in bronze medal match (STQ); or in gold medal match (subject to qualification) at 2:30pm.

Women's 62kg Greco-Roman: Mansi in bronze medal match (STQ); or in gold medal match (STQ) at 2:30pm.

Other Events: Cycling, Golf, Sailing, Sepaktakraw, Sports Climbing, Taekwondo

CANOE SLALOM:

Women's Kayak Single: Shikha Chouhan in SF at 7:36am; in final (subject to qualification) at 10:30am.

CYCLING TRACK:

Men's Omnium: Harshveer Singh Sekhon in Scratch Race 1/4 at 6:30am.

Women's Sprint: Keerthi Rangaswamy Chikka, Celestina in qualification round at 7:00am.

Women's Sprint: Keerthi, Celestina in 1/16 Finals (subject to qualification) at 7:32am.

Men's Omnium: Harshveer Singh Sekhon in Tempo Race 2/4 at 7:56am.

Women's Sprint: Keerthi, Celestina in 1/16 Finals Repechages (subject to qualification) at 11:39am.

Men's Omnium: HS Sekhon in Elimination Race 3/4 at 11:57am.

Women's Madison: Harshita Jakhar, Swasti Singh in final at 12:18pm.

Women's Sprint: Keerthi, Celestina in 1/8 Finals (subject to qualification) at 1:09pm.

Men's Omnium: HS Sekhon in Points Race 4/4 at 1:33pm.

Women's Sprint: Keerthi, Celestina in 1/8 Finals Repechages (subject to qualification) at 2:18pm.

GOLF:

Women's Team: Aditi Ashok, Diksha Dagar, and Pranavi Urs in round 2 from 3:00am onwards.

Women's Individual Stroke Play: Aditi Ashok (4:06am), Diksha Dagar (3:55am), and Pranavi Urs (3:44am) in round 2.

Men's Team: Yuvraj Sandhu, Veer Ahlawat, and Saptak Talwar in round 2 from 7:10am onwards.

Men's Individual Stroke Play: Veer Ahlawat (8:10am), Saptak Talwar (8:21am), Yuvraj Sandhu (8:32am) in round 2.

RUGBY SEVENS:

Women's Team: India vs Hong Kong at 8:50am; vs China at 3:30pm.

SAILING:

Men's Dinghy/ILCA 7: Vishnu Sarvanan in qualification series race 6, 7, 8&9 from 6:30am onwards.

Men's Skiff/49er: Prince Noble, Manu Francis in race 6, 7, 8&9 from 6:30am onwards.

Women's Skiff/49er: Harshita Tomar, Shital Verma in race 6, 7, 8&9 from 6:35am onwards.

Women's Dinghy/ILCA 6: Nethra Kumanan in qualification series race 6, 7, 8&9 from 6:40am onwards.

Mixed Dinghy/470: Shraddha Verma, Ravindra Kumar in opening series race 6, 7, 8 from 7:30am onwards.

Women's Windsurfing/IQFOIL: Katya Coelho in race 1, 2, 3, 4&5 from 9:35am onwards.

Girls Dinghy/ILCA 4: Mahi Verma in opening series race 4, 5, 6&7 from 9:40am onwards.

SEPAKTAKRAW:

Men's Quadrant Preliminary Group A: India vs Vietnam at 5:30am; vs Myanmar at 10:30am.

SPORTS CLIMBING:

Men's Speed 4: Deepu Mallesh in QF Heat 4 at 4:42pm; in SF (STQ) at 4:49pm; in final (STQ) at 4:58pm.

TAEKWONDO:

Women's Individual Poomsae: Rupa Bayor in SF at 5:30am; in gold medal match (STQ) at 12:00pm.

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Source: PTI  -  Edited By: Rediff Sports Desk© Copyright 2026 PTI. All rights reserved. Republication or redistribution of PTI content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent.

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