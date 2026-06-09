HOME NEWS BUSINESS MOVIES CRICKET SPORTS GET AHEAD REDIFF-TV
Follow Rediff on:
Home  » Sports » FIFA World Cup 2026 Schedule In IST: Check Out Match Dates, Venues and Timings

FIFA World Cup 2026 Schedule In IST: Check Out Match Dates, Venues and Timings

By REDIFF SPORTS
9 Minutes Read

Last updated on: June 09, 2026 09:47 IST

German soccer fan Achim Klimmeck poses for a picture with a replica World Cup trophy in his street, which he has decorated with hundreds of flags for the FIFA World Cup 2026 in Essen, western Germany

IMAGE: Football fan Achim Klimmeck poses for a picture with a replica World Cup trophy, decorated with hundreds of flags for the FIFA World Cup 2026 in Essen, western Germany. Photograph: Leon Kuegeler/Reuters

Key Points

  • FIFA World Cup 2026 is the first football world cup to have 48 teams -- an expansion from 32.
  • Defending champions Argentina take on Algeria in their opening match on June 16.
  • Brazil have won the most FIFA World Cup titles, having triumphed in 1958, 1962, 1970, 1994 and 2002.

The FIFA World Cup 2026 will be played across 16 host cities in the United States, Canada and Mexico from June 11 to July 19. The largest tournament in football history will have 48 teams playing 104 matches.

This World Cup is the first to have 48 teams, an expansion from 32. The tournament previously had eight groups of four teams. Each would play the other teams in their group once, the best two in each group progressing to the round of 32.

Now, with the addition of 16 more teams the 2026 tournament will have 12 groups of four. Each team plays the other in their group once. The best two and the eight best-ranked third-placed sides from the 12 groups progress to the last 32, meaning there is an extra knock-out round.

Co-hosts Mexico clash against South Africa in the tournament opener on June 12 (12.30am IST), while defending champions Argentina take on Algeria in their opening match on June 17 (6.30am IST).

Check out the complete schedule in Indian Standard Time below:

DateMatchTimeVenue
June 12, Friday Group A: Mexico vs South Africa 12:30 AM Mexico City
June 12, Friday Group A: South Korea vs Czechia 7:30 AM Zapopan
June 13, Saturday Group B: Canada vs Bosnia and Herzegovina 12:30 AM Toronto
June 13, Saturday Group D: USA vs Paraguay 6:30 AM Los Angeles
June 14, Sunday Group B: Qatar vs Switzerland 12:30 AM Santa Clara
June 14, Sunday Group C: Brazil vs Morocco 3:30 AM New Jersey
June 14, Sunday Group C: Haiti vs Scotland 6:30 AM Foxborough
June 14, Sunday Group D: Australia vs Türkiye 9:30 AM Vancouver
June 14, Sunday Group E: Germany vs Curaçao 10:30 PM Houston
June 15, Monday Group F: Netherlands vs Japan 1:30 AM Arlington
June 15, Monday Group E: Ivory Coast vs Ecuador 4:30 AM Philadelphia
June 15, Monday Group F: Sweden vs Tunisia 7:30 AM Guadalajara
June 15, Monday Group H: Spain vs Cape Verde 9:30 PM Atlanta
June 16, Tuesday Group G: Belgium vs Egypt 12:30 AM Seattle
June 16, Tuesday Group H: Saudi Arabia vs Uruguay 3:30 AM Miami
June 16, Tuesday Group G: Iran vs New Zealand 6:30 AM Los Angeles
June 16, Tuesday Group I: France vs Senegal 12:30 AM New Jersey
June 16, Tuesday Group I: Iraq vs Norway 3:30 AM Foxborough
June 17, Wednesday Group J: Argentina vs Algeria 6:30 AM Kansas City
June 17, Wednesday Group J: Austria vs Jordan 9:30 AM Santa Clara
June 17, Wednesday Group K: Portugal vs DR Congo 10:30 PM Houston
June 17, Wednesday Group L: England vs Croatia 1:30 AM Arlington
June 18, Thursday Group L: Ghana vs Panama 4:30 AM Toronto
June 18, Thursday Group K: Uzbekistan vs Colombia 7:30 AM Mexico City
June 18, Thursday Group A: Czechia vs South Africa 9:30 PM Atlanta
June 19, Friday Group B: Switzerland vs Bosnia and Herzegovina 12:30 AM Los Angeles
June 19, Friday Group B: Canada vs Qatar 3:30 AM Vancouver
June 19, Friday Group A: Mexico vs South Korea 6:30 AM Zapopan
June 19, Friday Group D: USA vs Australia 12:30 AM Seattle
June 19, Friday Group C: Scotland vs Morocco 3:30 AM Foxborough
June 20, Saturday Group C: Brazil vs Haiti 6:00 AM Philadelphia
June 20, Saturday Group D: Türkiye vs Paraguay 8:30 AM Santa Clara
June 20, Saturday Group F: Netherlands vs Sweden 10:30 PM Houston
June 21, Sunday Group E: Germany vs Ivory Coast 1:30 AM Toronto
June 21, Sunday Group E: Ecuador vs Curaçao 5:30 AM Kansas City
June 21, Sunday Group F: Tunisia vs Japan 9:30 AM Guadalajara
June 21, Sunday Group H: Spain vs Saudi Arabia 9:30 PM Atlanta
June 22, Monday Group G: Belgium vs Iran 12:30 AM Los Angeles
June 22, Monday Group H: Uruguay vs Cape Verde 3:30 AM Miami
June 22, Monday Group G: New Zealand vs Egypt 6:30 AM Vancouver
June 22, Monday Group J: Argentina vs Austria 10:30 PM Arlington
June 23, Tuesday Group I: France vs Iraq 2:30 AM Philadelphia
June 23, Tuesday Group I: Norway vs Senegal 5:30 AM Toronto
June 23, Tuesday Group J: Jordan vs Algeria 8:30 AM Santa Clara
June 23, Tuesday Group K: Portugal vs Uzbekistan 10:30 PM Houston
June 24, Wednesday Group L: England vs Ghana 1:30 AM Foxborough
June 24, Wednesday Group L: Panama vs Croatia 4:30 AM Foxborough
June 24, Wednesday Group K: Colombia vs DR Congo 7:30 AM Zapopan
June 25, Thursday Group B: Switzerland vs Canada 12:30 AM Vancouver
June 25, Thursday Group B: Bosnia and Herzegovina vs Qatar 12:30 AM Seattle
June 25, Thursday Group C: Morocco vs Haiti 3:30 AM Atlanta
June 25, Thursday Group C: Scotland vs Brazil 3:30 AM Miami
June 25, Thursday Group A: South Africa vs South Korea 6:30 AM Guadalajara
June 25, Thursday Group A: Czechia vs Mexico 6:30 AM Mexico City
June 26, Friday Group E: Curaçao vs Ivory Coast 1:30 AM Philadelphia
June 26, Friday Group E: Ecuador vs Germany 1:30 AM New Jersey
June 26, Friday Group F: Tunisia vs Netherlands 4:30 AM Kansas City
June 26, Friday Group F: Japan vs Sweden 4:30 AM Arlington
June 26, Friday Group D: Türkiye vs USA 7:30 AM Los Angeles
June 26, Friday Group D: Paraguay vs Australia 7:30 AM Santa Clara
June 27, Saturday Group I: Norway vs France 12:30 AM Foxborough
June 27, Saturday Group I: Senegal vs Iraq 12:30 AM Toronto
June 27, Saturday Group H: Cape Verde vs Saudi Arabia 5:30 AM Houston
June 27, Saturday Group H: Uruguay vs Spain 5:30 AM Zapopan
June 27, Saturday Group G: New Zealand vs Belgium 8:30 AM Vancouver
June 27, Saturday Group G: Egypt vs Iran 8:30 AM Seattle
June 28, Sunday Group L: Panama vs England 2:30 AM New Jersey
June 28, Sunday Group L: Croatia vs Ghana 2:30 AM Philadelphia
June 28, Sunday Group K: Colombia vs Portugal 5:00 AM Miami
June 28, Sunday Group K: DR Congo vs Uzbekistan 5:00 AM Atlanta
June 28, Sunday Group J: Algeria vs Austria 7:30 AM Kansas City
June 28, Sunday Group J: Jordan vs Argentina 7:30 AM Arlington
June 29, Monday R32: Match 73 - Group A runners-up vs Group B runners-up 12:30 AM Los Angeles
June 29, Monday R32: Match 74 - Group C winners vs Group F runners-up 10:30 PM Houston
June 30, Tuesday R32: Match 75 - Group E winners vs Best Third-Placed Team 2:00 AM Foxborough
June 30, Tuesday R32: Match 76 - Group F winners vs Group C runners-up 6:30 AM Guadalajara
June 30, Tuesday R32: Match 78 - Group E runners-up vs Group I runners-up 10:30 PM Arlington
July 1, Wednesday R32: Match 77 - Group I winners vs Best Third-Placed Team 2:30 AM New Jersey
July 1, Wednesday R32: Match 79 - Group A winners vs Best Third-Placed Team 6:30 AM Mexico City
July 1, Wednesday R32: Match 80 - Group L winners vs Best Third-Placed Team 9:30 PM Atlanta
July 2, Thursday R32: Match 82 - Group G winners vs Best Third-Placed Team 1:30 AM Seattle
July 2, Thursday R32: Match 81 - Group D winners vs Best Third-Placed Team 1:30 AM Santa Clara
July 2, Thursday R32: Match 84 - Group H winners vs Group J runners-up 5:30 AM Los Angeles
July 3, Friday R32: Match 83 - Group K runners-up vs Group L runners-up 12:30 AM Toronto
July 3, Friday R32: Match 85 - Group B winners vs Best Third-Placed Team 4:30 AM Vancouver
July 3, Friday R32: Match 88 - Group D runners-up vs Group G runners-up 8:30 AM Arlington
July 3, Friday R32: Match 86 - Group J winners vs Group H runners-up 11:30 PM Miami
July 4, Saturday R32: Match 87 - Group K winners vs Best Third-Placed Team 3:30 AM Kansas City
July 4, Saturday R16: Match 90 - Winner Match 73 vs Winner Match 75 7:00 AM Houston
July 4, Saturday R16: Match 89 - Winner Match 74 vs Winner Match 77 10:30 PM Philadelphia
July 5, Sunday R16: Match 91 - Winner Match 76 vs Winner Match 78 2:30 AM New Jersey
July 6, Monday R16: Match 92 - Winner Match 79 vs Winner Match 80 1:30 AM Mexico City
July 6, Monday R16: Match 93 - Winner Match 83 vs Winner Match 84 5:30 AM Arlington
July 7, Tuesday R16: Match 94 - Winner Match 81 vs Winner Match 82 1:30 AM Seattle
July 7, Tuesday R16: Match 95 - Winner Match 86 vs Winner Match 88 9:30 PM Atlanta
July 8, Wednesday R16: Match 96 - Winner Match 85 vs Winner Match 87 1:30 AM Vancouver
July 10, Friday Quarter-Final 1 1:30 AM Foxborough
July 11, Saturday Quarter-Final 2 12:30 AM Los Angeles
July 12, Sunday Quarter-Final 3 2:30 AM Miami
July 12, Sunday Quarter-Final 4 6:30 AM Kansas City
July 15, Wednesday Semi-Final 1 12:30 AM Arlington
July 16, Thursday Semi-Final 2 12:30 AM Atlanta
July 19, Sunday Third Place Play-Off 2:30 AM Miami
July 20, Monday FINAL 12:30 AM New Jersey

Where To Watch: The FIFA World Cup will be broadcast live on television by Zee Entertainment through their newly launched Unite8 Sports network, while live streaming will be available on Zee 5 app.

REDIFF SPORTS

RELATED STORIES

4 Indian-Origin Footballers At World Cup 2026
4 Indian-Origin Footballers At World Cup 2026
Brothers face off at 2026 FIFA World Cup
Brothers face off at 2026 FIFA World Cup
FIFA World Cup: Can 'liberated' Messi lead Argentina to an encore?
FIFA World Cup: Can 'liberated' Messi lead Argentina to an encore?
Ronaldo and Portugal chase elusive FIFA World Cup title
Ronaldo and Portugal chase elusive FIFA World Cup title
World Cup 2026: Watch Out For These 6 Dark Horses!
World Cup 2026: Watch Out For These 6 Dark Horses!

WEB STORIES

webstory image 1

8 Most Fascinating Barbie Dolls Ever

webstory image 2

Poha 12 Ways: Fried, Mashed, Roasted, In Biryani...

webstory image 3

10 Recipes Celebrating The Goodness Of Coconut

VIDEOS

WATCH: BRO Builds Vikramshila Bridge in Just 20 Days, Traffic Restored3:30

WATCH: BRO Builds Vikramshila Bridge in Just 20 Days,...

Prez Murmu awards Shaurya Chakra to Lt Cdr Dilna K & Roopa A for naval expedition bravery1:33

Prez Murmu awards Shaurya Chakra to Lt Cdr Dilna K &...

Massive Earthquake Rocks Philippines, Buildings Reduced to Rubble2:04

Massive Earthquake Rocks Philippines, Buildings Reduced...

IPL 2026

IPL 2026

rediff on the net © 2026 Rediff.com - Advertise with us - Disclaimer - Privacy Policy - Sitemap - Feedback - About us - Terms of use - Grievances

NEWS

BUSINESS

MOVIES

CRICKET

SPORTS

GET AHEAD

REDIFF MONEY

REDIFF-TV

REDIFF ASTRO