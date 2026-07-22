CWG 2026 Glasgow: India's Full Schedule Here

A 124-member Indian contingent will be in action at the Commonwealth Games 2026 in Glasgow, Scotland, as athletes across eight able-bodied sports and five para-sports compete for medals.
The prestigious multi-sport event will take place from July 23 to August 2, with competitions spread across four venues in Glasgow.
India's athletes will be aiming to make their mark on the Commonwealth stage and add to the country's medal tally.
Here is the complete schedule of Indian athletes at the Commonwealth Games 2026 in Glasgow:
|Date
|Time (IST)
|Sport
|Event
|July 23
|2:00 PM
|Lawn Bowls
|Men's Singles & Women's Pairs Group Stage
|July 23
|10:30 PM
|Ceremony
|Opening Ceremony
|July 24
|1:00 PM
|Lawn Bowls
|Group Stage Matches
|July 24
|3:30 PM
|Boxing
|Preliminary Bouts
|July 24
|4:30 PM
|Artistic Gymnastics
|Men's Team Final & Individual Qualification
|July 24
|11:30 PM
|Swimming
|Finals
|July 25
|3:30 PM
|Boxing
|Round of 16 Matches
|July 25
|4:30 PM
|Artistic Gymnastics
|Women's Team Final & Qualification
|July 26
|2:00 PM
|Weightlifting
|Men's 60kg Final
|July 26
|6:30 PM
|Weightlifting
|Women's 48kg Final (Mirabai Chanu event)
|July 26
|11:00 PM
|Weightlifting
|Men's 65kg Final
|July 27
|2:30 PM
|Athletics
|Track & Field events begin
|July 27
|5:30 PM
|Weightlifting
|Women's 53kg & 58kg Finals
|July 28
|11:00 PM
|Athletics
|Men's 100m Semi-finals & Final
|July 28
|6:30 PM
|Weightlifting
|Women's 63kg Final
|July 29
|11:00 PM
|Athletics
|Men's Long Jump Final & Women's 3000m Steeplechase Final
|July 29
|6:30 PM
|Weightlifting
|Men's 94kg Final
|July 30
|2:30 PM
|Athletics
|Men's Javelin Qualification
|July 30
|6:30 PM
|Weightlifting
|Women's +86kg Final
|July 30
|11:00 PM
|Weightlifting
|Men's +110kg Final
|July 31
|3:00 PM
|Boxing
|Semi-final Bouts
|July 31
|11:00 PM
|Athletics
|Men's Javelin Throw Final (Neeraj Chopra event)
|August 1
|3:00 PM
|Boxing
|Gold Medal Finals
|August 1
|11:00 PM
|Athletics
|Men's 5000m & Mixed 4x400m Relay Finals
|August 2
|1:30 PM
|Track Cycling
|Final Events
|August 2
|10:30 PM
|Ceremony
|Closing Ceremony