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CWG 2026 Glasgow: India's Full Schedule Here

By REDIFF SPORTS July 22, 2026 14:08 IST 2 Minutes Read
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CWG 2026

A 124-member Indian contingent will be in action at the Commonwealth Games 2026 in Glasgow, Scotland, as athletes across eight able-bodied sports and five para-sports compete for medals.

The prestigious multi-sport event will take place from July 23 to August 2, with competitions spread across four venues in Glasgow.

India's athletes will be aiming to make their mark on the Commonwealth stage and add to the country's medal tally.

Here is the complete schedule of Indian athletes at the Commonwealth Games 2026 in Glasgow:

DateTime (IST)SportEvent
July 23 2:00 PM Lawn Bowls Men's Singles & Women's Pairs Group Stage
July 23 10:30 PM Ceremony Opening Ceremony
July 24 1:00 PM Lawn Bowls Group Stage Matches
July 24 3:30 PM Boxing Preliminary Bouts
July 24 4:30 PM Artistic Gymnastics Men's Team Final & Individual Qualification
July 24 11:30 PM Swimming Finals
July 25 3:30 PM Boxing Round of 16 Matches
July 25 4:30 PM Artistic Gymnastics Women's Team Final & Qualification
July 26 2:00 PM Weightlifting Men's 60kg Final
July 26 6:30 PM Weightlifting Women's 48kg Final (Mirabai Chanu event)
July 26 11:00 PM Weightlifting Men's 65kg Final
July 27 2:30 PM Athletics Track & Field events begin
July 27 5:30 PM Weightlifting Women's 53kg & 58kg Finals
July 28 11:00 PM Athletics Men's 100m Semi-finals & Final
July 28 6:30 PM Weightlifting Women's 63kg Final
July 29 11:00 PM Athletics Men's Long Jump Final & Women's 3000m Steeplechase Final
July 29 6:30 PM Weightlifting Men's 94kg Final
July 30 2:30 PM Athletics Men's Javelin Qualification
July 30 6:30 PM Weightlifting Women's +86kg Final
July 30 11:00 PM Weightlifting Men's +110kg Final
July 31 3:00 PM Boxing Semi-final Bouts
July 31 11:00 PM Athletics Men's Javelin Throw Final (Neeraj Chopra event)
August 1 3:00 PM Boxing Gold Medal Finals
August 1 11:00 PM Athletics Men's 5000m & Mixed 4x400m Relay Finals
August 2 1:30 PM Track Cycling Final Events
August 2 10:30 PM Ceremony Closing Ceremony

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