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Cristiano Ronaldo Marries Georgina Rodriguez In Portugal

August 12, 2026 09:10 IST 2 Minutes Read
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Cristiano Ronaldo has officially tied the knot with his longtime partner Georgina Rodriguez in a private ceremony in Portugal, marking a new chapter for the celebrated athlete and his family.

Cristiano Ronaldo

IMAGE: Cristiano Ronaldo married Georgina Rodriguez in a civil and private ceremony in Cascais, Portugal. Photograph: Piers Morgan/X

Key Points

  • Cristiano Ronaldo married Georgina Rodriguez in a private civil ceremony.
  • The wedding took place in Cascais, Portugal, according to his management.
  • Ronaldo, a highly decorated football player, has been in a relationship with Rodriguez since 2016.
  • Their first meeting occurred in 2017 when Rodriguez was a sales assistant at a Gucci store.

Portuguese player Cristiano Ronaldo married his longtime girlfriend Georgina Rodriguez on Tuesday in a civil and private ceremony in Cascais, Portugal, according to his management.

Ronaldo, 41, is one of football's most decorated players, winning trophies at Manchester United, Real Madrid, Juventus and current club Al-Nassr in Saudi Arabia.

Ronaldo, Rodriguez first met in 2017

Cristiano Ronaldo

IMAGE: Cristiano posted a picture of him and Georgina holding each other's hands and wearing their rings. Photograph: Cristiano Ronaldo/Instagram

The five-time Ballon d'Or winner has been in a relationship with Rodriguez since 2016.

Ronaldo and Rodríguez first meeting took place in 2017 when she was working as a sales assistant at a Gucci store.

Source: REUTERS
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