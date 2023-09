Check out India's schedule of Asian Games

Following is the schedule of Indian contingent on the first day of the Asian Games:

CRICKET starts at 6.30am IST

Women’s semi-final India vs Bangladesh

ROWING Starts at 6.30am IST

Kiran & Anshika Bharti LW2X (Final B) – 06:40 IST

Arjun Lal Jat & Arvind Singh - LM2X (Final) – 07:10 IST

Parminder Singh & Satnam Singh - M2X (Final) – 08:00 IST

Aswathi Pb, Mrunamayee Nilesh S, Thanjam Priya Devi & Rukmani - W4- (Final) - 08:20 IST

Lekh Ram and Babulal Yadav - M2- (Final) - 08:40 IST

Charanjeet Singh, Du Pande, Naresh Kalwaniya, Neeraj, Neetesh Kumar, Ashish, Bheem Singh, Jaswinder Singh, Punit Kumar - M8+ (Final) - 09:00 IST

SHOOTING Starts at 6.00 IST

Ramita, Mehuli Ghosh, Ashi Chouksey - Women's 10m Air Rifle Team – Qualification – 06:00 IST

Anish, Vijayveer Sidhu, Adarsh Singh - Men's 25m Rapid Fire Pistol Individual & Team – Qualification (Stage 1) – 06:30 IST

Ramita/ Mehuli Ghosh - Women's 10m Air Rifle Individual – Final (If Qualified) – 09:15 IST

FENCING starts at 6.30 IST

Dev & Bibish – Individual Foil - Round of Pools – 06:30 IST

Dev & Bibish – Individual Foil – Direct Elimination – (If Qualified) – 08:15 IST

Taniksha Khatri & Ena Arora – Individual Epee – Round of Pools – 10:00 IST

Taniksha Khatri & Ena Arora – Individual Epee – Direct Elimination (If Qualified) – 12:15 IST

Dev & Bibish – Individual Foil – Quarter Finals – (If Qualified) – 12:45 IST

Taniksha Khatri & Ena Arora – Individual Epee – Quarter Finals (If Qualified) – 14:45 IST

Dev & Bibish – Individual Foil – Semi Finals – (If Qualified) – 15:30 IST

Taniksha Khatri & Ena Arora – Individual Epee – Semi Finals (If Qualified) – 16:35 IST

Dev & Bibish – Individual Foil – Finals – (If Qualified) – 17:40 IST

Taniksha Khatri & Ena Arora – Individual Epee – Finals (If Qualified) – 18:15 IST

WUSHU starts at 6.30 IST

Anjul Namdeo & Suraj Singh Mayanglambam – Changquan – Final - 06:30 IST

Sunil Singh Mayanglambam - Sanda (Men's-56 Kg) – Round of 16 – 17:00 IST

TABLE TENNIS starts at 7.30 IST

Women’s Team Vs Thailand - Round of 16 – 07:30 IST

Men’s Team Vs Kazakhstan – Round of 16 – 09:30 IST

Women’s Team Vs North Korea – Quarter Final (If Qualified) – 13:30 IST

Men’s Team Vs South Korea – Quarter Final (If Qualified) – 16:00 IST

SWIMMING Starts at 7.30 IST

Mathew T G & Anil Kumar Shylaja – 100m Freestyle (Heat 4&6) - 07:30 IST

Utkarsh Patil & Srihari Nataraj – 100m Backstroke (Heat 2&4) – 07:30 IST

Shivangi Sarma, Dinidhi Desinghu, Maana Patel, Janhvi Choudhary – 4X100m Freestyle – Heat 2 – 07:30 IST

Mathew T G & Anil Kumar Shylaja – 100m Freestyle – Final (If Qualified) - 17:00 IST

Utkarsh Patil & Srihari Nataraj – 100m Backstroke – Final (If Qualified) - 17:00 IST

Shivangi Sarma, Dinidhi Desinghu, Maana Patel, Janhvi Choudhary – 4X100m Freestyle –– Final (If Qualified) - 17:00 IST

ESPORTS starts at 8.00 IST

Charanjot Singh VS Jiancheng Liu (China)– Round of 32 - 08:00 IST

Karman Singh vs Abdulaziz Faqeehi (Bahrain) - Round of 32 – 17:00 IST

HOCKEY starts at 8.45 IST

Men’s Team Vs Uzbekistan – Group Stage – 08:45 IST

TENNIS starts at 9.30 IST

Sumit Nagal Vs Tin Marco Leung (Macau) – Round of 32- Men’s Singles – 09:30 IST

Ramkumar Ramanathan/ Saketh Myneni Vs Pradio Khadka/Abhishek Bastola (Nepal) – Round of 32 – Men’s Doubles - After 14:00 IST

RUGBY starts at 10.00 IST

Women’s Team Vs Hong Kong – Group F – 10:00 IST

Women’s Team Vs Japan – Group F – 15:35 IST

BOXING starts at 11.30 IST

Preeti vs Alhasanat Silina (Jordon) – 54Kg- Round of 16 – 11:30 IST

Nikhat Zareen vs Nguyen Thi Tam (Vietnam) – Round of 32 – 11:45 IST

SAILING starts at 11.40 IST

KC Ganapathy & Varun Thakkar - 49er Men (R9,R10) - 11:40 IST

Kongara Preeti & Sudhanshu Shekhar - 470 Mixed (R7,R8) - 08:30 IST

Advait Prashant Menon - ILCA4 Boys (R7,R8) – 11:40 IST

Jerome Kumar S - iQFoil Men (R13,R14,R15,R16) – 11:34 IST

Harshita Tomar & Shital Verma - 49er FX Women (R9,R10) - 11:30 IST

Neha Thakur - ILCA4 Girls (R7,R8) - 11:30 IST

Doiphode SI & Ramya Saravanan - Nacra17 Mixed (R9,R10) – 08:30 IST

Eabad Ali - RS:X Men (R9,R10) – 08:40 IST

Chitresh Tatha - Kiteboarding Men (R12,R13,R14) – 08:30 IST

Ishwariya Ganesh - RS:X Women (R9,R10) - 08:30 IST

VOLLEYBALL starts at 12.00 IST

Men’s Team Vs Japan – Classification 1st – 6th – 12:00 IST

CHESS starts at 12.30 IST

Vidit Gujarathi and Gukesh D. – Men’s Individual Event – Round 1 – 12:30 IST

Koneru Humpy – Women’s Individual Event – Round 1 – 12:30 IST

Vidit Gujarathi and Gukesh D. – Men’s Individual Event – Round 2 – 14:30 IST

Koneru Humpy – Women’s Individual Event – Round 2 – 14:30 IST

FOOTBALL starts at 13.30 IST

Women’s Team Vs Thailand – Group Stage -13:30 IST

Men’s Team Vs Myanmar – Group Stage – 17:00 IST

