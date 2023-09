Asian Games: India's Schedule on September 30

IMAGE: Mirabai Chanu will be in action in Hangzhou on Saturday, September 30. Photograph: Edgard Garrido/Reuters

Following is India’s schedule at the Asian Games in Hangzhou on Saturday, September 30.

1. Aquatics – Diving

London Singh & Siddharth Pardeshi - Men’s Synchronised 3m springboard Final – 15:00 IST

2. Athletics

Swapna Barman , Nandini Agasara – W Heptathlon Huddles– 06:30 IST

KM Deeksha, Harmilan Bains - W 1500m R1 – 06:30 IST

Sreeshanker Murli, Jeswin Aldrin - M Long Jump Qualifying A & B – 06:35 IST

Jyothi Yarraji ,Nithya Ramraj – W 100m Hurdles R1 – 06:45 IST

Ajay Kumar Saroj, Jinson Johnson – M 1500m R1 – 07:05 IST

Swapna Barman , Nandini Agasara – W Heptathlon High Jump – 07:20 IST

Swapna Barman , Nandini Agasara – W Heptathlon Shot Put – 16:40 IST

Aishwarya Mishra – W 400m Finals – 17:30 IST

Muhammed Ajmal – M 400m Finals – 17:50 IST

Gulveer Singh, Karthik Kumar - M 10000m Final – 17:50 IST

Swapna Barman , Nandini Agasara – W Heptathlon 200m – 18:35 IST

3. Basketball 3X3

Men’s Team Vs Iran– 3X3 – Qualification to Quarter Finals– 10:55 IST

Women’s Team Vs Malaysia– 3X3 – Qualification to Quarter Finals– 13:00 IST

4. Badminton

Men’s Team Vs Korea - Semi-Finals - 14:30 IST

5. Boxing

Preeti Vs Shekerbekova Z (KAZ) – W 54 KG Quarter Final - 11:30 IST

Lovlina Borgohain (Others) Vs Seong Suyeon (KOR) – W 75 Kg Quarter Final - 12:15 IST

Sachin Vs Abuquthailah T (KUW) – M 57 Kg Round of 16 - 13:00 IST

Narender Vs Ramezanpourdelavar (IRI) – M 92+ kg Quarter Final - 14:15 IST

Nishant Dev Vs Oqazawa SQM (JPN) – M 71 Kg Quarter Final - 18:30 IST

6. Bridge

Jaggy Shivdasani, Sandeep Thakral, Rajeshwar Tiwari, Sumit Mukherjee, Raju Tolani, Ajay Khare - Men Team Round Robin – Qualification Round 2-1 – 06:30 IST

Kiran Nadar, B Satyanarayana, Himani Khandelwal, Rajeev Khandelwal, Marianne Karmarkar, Sandeep Karmarkar – Mixed Team – Qualification Round 2-1 – 06:30 IST

Asha Sharma, Puja Batra, Bharti Dey, Alka Kshirsagar, Kalpana Gurjar, Vidya Patel – Women Team – Qualification Round 2-1 - 11:00 IST

7. Kayaking & Canoeing

Niraj Verma – M Canoe Singles 1000m – Heat 1 – 07:20 IST

Team India – W Kayak Double 500m – Heat 2 – 07:45 IST

Team India – M Canoe Double 500m – Heat 1 – 08:15 IST

Team India – W Kayak Double 500m – Semi Final (If Qualified) – 13:00 IST

Team India – M Canoe Double 500m – Semi Final (If Qualified) – 13:15 IST

Niraj Verma – M Canoe Singles 1000m – Semi Final (If Qualified)– 12:45 IST

8. Chess

Men’s Team - Round 2 – 12:30 IST

Women’s Team – Round 2 – 12:30 IST

9. Equestrian

Ashish Limaye, Major Apurva Dabhade, Vikas Kumar – Eventing Dressage (Team & Individual) – 05:30 IST

10. Golf

P Sharath Urs, A Prashanth, A Ashok – Women’s Individual & Team – Round 3 – 04:30 IST

Anirban Lahiri, S.S.P Chawrasia, KH Joshi, S Sharma – Men’s Individual & Team – Round 3 – 04:30 IST

11. Handball

Women’s Team Vs Nepal – Preliminary Round – Group B – 11:30 IST

12. Hockey

Men’s Team Vs Pakistan – Preliminary Men’s Pool A – 18:15 IST

13. Kurash

Pincky Balhara & Suchika Tariyal – W -52kg - Preliminary & Elimination – 06:00 IST

Keshav – M -66Kg Preliminary & Elimination – 06:00 IST

Pincky Balhara & Suchika Tariyal – W -52kg - Semi finals & Finals (If Qualified) - 11:30 IST

Keshav – M -66Kg Semi finals & Finals (If Qualified) - 11:30 IST

14. Roller Skating

Aarthy Kasturiraj – W Speed Skating 10 Km - Elimination Race & Finals– 06:30 IST

15. Shooting

Sarabjot Singh & Divya T S - 10m Air Pistol Mixed Team Qualification - 06:30 IST

Prithviraj Tondaiman, Kynan Chenai, Zoravar Singh Sandhu - Trap-50 shots (Individual & Team) - Qualification (Stage 1) - 06:30 IST

Manisha Keer, Preeti Rajak, Rajeshwari Kumari - Trap-50 shots (Individual & Team) Qualification (Stage 1) - 06:30 IST

Sarabjot Singh & Divya T S - 10m Air Pistol Mixed Team (If Qualified) - Bronze Medal Match 1 (If Qualified) - 8:15 IST

Sarabjot Singh & Divya T S - 10m Air Pistol Mixed Team (If Qualified) - Bronze Medal Match 2 (If Qualified) - 8:40 IST

Sarabjot Singh & Divya T S - 10m Air Pistol Mixed Team (If Qualified) – Gold Medal Match (If Qualified) – 9:05 IST

16. Squash

Men’s Team Vs Pakistan – Final – 13:00 IST

17. Table Tennis

SHAH Manush Utpalbhai & THAKKAR Manav Vikash Vs JANG Woojin & LIM Jonghoon (Korea) - Men’s Doubles - Quarter – Finals - 10:15 IST

Manika Batra Vs Wang Yidi (China) - Women’s Singles Quarter – Finals - 11:00 IST

Ayhika Mukherjee/Sutirtha Mukherjee Vs CHEN Meng/WANG Yidi (China) - Women’s Doubles Quarterfinals - 16:00 IST

18. Tennis

Rohan Bopanna & Rutuja Bhosale Vs Tsung-hao Huang & En-shuo Liang (Chinese Taipei) – Mixed Doubles – Finals - 10:30 IST

19. Volleyball

Indian Team Vs DPR KOREA - Women's Volleyball Preliminary Round (Pool A) - 8:00 IST

20. Weightlifting