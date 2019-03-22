World's 10 Most Circulated Newspapers

From Mumbai to Tokyo: Know the World's Most Widely Read Newspapers...
Yomiuri Shimbun (morning edition)
Country: Japan
Language: Japanese
Circulation: 6,182,000
Asahi Shimbun (morning)
Country: Japan
Language: Japanese
Circulation: 3,568,000
Dainik Bhaskar
Country: India
Language: Hindi
Circulation: 3,567,000
People's Daily
Country: China
Language: Chinese
Circulation: 3,000,000
Malayala Manorama
Country: India
Language: Malayalam
Circulation: 1,920,000
The Times of India
Country: India
Language: English
Circulation: 1,872,000
Amar Ujala
Country: India
Language: Hindi
Circulation: 1,745,000
Hindustan
Country: India
Language: Hindi
Circulation: 1,667,000
Mainichi Shimbun (morning)
Country: Japan
Language: Japanese
Circulation: 1,624,000
Nikkei
Country: Japan
Language: Japanese
Circulation: 1,437,000