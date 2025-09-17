World Leaders Who Wished Modi On Birthday

Prime Minister Narendra Modi, who turned 75 on September 17, received birthday greetings from numerous world leaders via phone calls and social media posts. Here's a list.

ANI Photo. Photographs Curated and Feature Presentation : Manisha Kotian/Rediff

Donald Trump
President, USA.

ANI Photo

Vladimir Putin
President, Russia.

Narendra Modi FB/ANI Photo

Ursula von der Leyen
President, European Commission.

Rahul Singh/ANI Photo

Giorgia Meloni
Prime Minister, Italy.

ANI Photo

Benjamin Netanyahu
Prime Minister, Israel.

Ammar Awad/Reuters

Anthony Albanese
Prime Minister, Australia.

ANI Photo

Christopher Luxon
Prime Minister, New Zealand.

ANI Photo

Tshering Tobgay
Prime Minister, Bhutan.

ANI Photo

Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan
President, United Arab Emirates.

Rahul Singh/ANI Photo

Anura Kumara Dissanayake
President, Sri Lanka.

ANI Photo

Min Aung Hlaing
President, Myanmar.

ANI Photo

Irfaan Ali
President, Guyana.

Shrikant Singh/ANI Photo

Nikos Christodoulides
President, Cyprus.

@MEAIndia X/ANI Photo

Roosevelt Skerrit
Prime Minister, Dominica.

ANI Photo

James Marape
Prime Minister, Papua New Guinea.

ANI Photo

Kamla Persad-Bissessar
Prime Minister, Trinidad and Tobago.

DPR PMO/ANI Photo

António Costa
President, European Council.

Press Information Bureau

Dr Navinchandra Ramgoolam
Prime Minister, Mauritius.

@narendramodi/X

Raila Odinga
Former prime minister, Kenya.

ANI Photo

Rishi Sunak
Former prime minister, United Kingdom.

ANI Photo

