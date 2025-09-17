World Leaders Who Wished Modi On Birthday

Prime Minister Narendra Modi, who turned 75 on September 17, received birthday greetings from numerous world leaders via phone calls and social media posts. Here's a list.
Donald Trump
President, USA.
Vladimir Putin
President, Russia.
Ursula von der Leyen
President, European Commission.
Giorgia Meloni
Prime Minister, Italy.
Benjamin Netanyahu
Prime Minister, Israel.
Anthony Albanese
Prime Minister, Australia.
Christopher Luxon
Prime Minister, New Zealand.
Tshering Tobgay
Prime Minister, Bhutan.
Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan
President, United Arab Emirates.
Anura Kumara Dissanayake
President, Sri Lanka.
Min Aung Hlaing
President, Myanmar.
Irfaan Ali
President, Guyana.
Nikos Christodoulides
President, Cyprus.
Roosevelt Skerrit
Prime Minister, Dominica.
James Marape
Prime Minister, Papua New Guinea.
Kamla Persad-Bissessar
Prime Minister, Trinidad and Tobago.
António Costa
President, European Council.
Dr Navinchandra Ramgoolam
Prime Minister, Mauritius.
Raila Odinga
Former prime minister, Kenya.
Rishi Sunak
Former prime minister, United Kingdom.