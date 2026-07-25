Stone‑Pelting, Tear Gas, Arrests Mark Bihar Bandh

Violent clashes erupted across Bihar during the statewide Bihar Bandh called by left‑wing student organisations over the NEET paper leak. In Patna and Aurangabad, police lathi-charged youths, fired tear gas, and detained protesters after stone‑pelting incidents.
IMAGE: Security personnel lathi-charge youth during the Bihar Bandh protest in Patna on Saturday, July 25, 2026. Photograph: ANI Photo
IMAGE: Security personnel confront stone-pelting protestors in Patna on Saturday. Photograph: ANI Video Grab
IMAGE: Portraits of Bhagat Singh, Chandrashekhar Azad and Dr B R Ambedkar are held aloft during the protest in Patna on Saturday. Photograph: ANI Photo
IMAGE: A policeman fires tear gas against protestors in Aurangabad on Saturday. Photograph: ANI Video Grab
IMAGE: Police vehicles vandalised during the protest in Patna on Saturday. Photograph: ANI Photo
IMAGE: Police personnel detain a protestor in Patna on Saturday. Photograph: ANI Photo
IMAGE: Police personnel lathi-charge protestors in Patna on Saturday, here and below. Photograph: ANI Photo
Photograph: ANI Photo
Photograph: ANI Photo
Photograph: ANI Photo
Photograph: ANI Photo
Photograph: ANI Photo
IMAGE: Police personnel confront protestors in Patna on Saturday. Photograph: ANI Photo
IMAGE: Protesters pelt stones during the Bihar Bandh in Patna on Saturday. Photograph: ANI Video Grab
IMAGE: Police personnel detain protestors in Patna on Saturday, here and below. Photograph: ANI Photo
Photograph: ANI Photo
IMAGE: A vandalised vehicle in Patna on Saturday. Photograph: ANI Video Grab
IMAGE: Protesters flee police personnel during the Bihar Bandh in Patna on Saturday. Photograph: ANI Video Grab
Photographs curated by Satish Bodas/Rediff
Feature Presentation: Mahipal Soni/Rediff