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Stone‑Pelting, Tear Gas, Arrests Mark Bihar Bandh

By REDIFF NEWS July 25, 2026 18:59 IST 2 Minutes Read
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Violent clashes erupted across Bihar during the statewide Bihar Bandh called by left‑wing student organisations over the NEET paper leak. In Patna and Aurangabad, police lathi-charged youths, fired tear gas, and detained protesters after stone‑pelting incidents.

 

Lathi charge during Bihar Bandh

IMAGE: Security personnel lathi-charge youth during the Bihar Bandh protest in Patna on Saturday, July 25, 2026. Photograph: ANI Photo

 

Lathi charge during Bihar Bandh

IMAGE: Security personnel confront stone-pelting protestors in Patna on Saturday. Photograph: ANI Video Grab

 

Lathi charge during Bihar Bandh

IMAGE: Portraits of Bhagat Singh, Chandrashekhar Azad and Dr B R Ambedkar are held aloft during the protest in Patna on Saturday. Photograph: ANI Photo

 

Tear gas fired during Bihar Bandh

IMAGE: A policeman fires tear gas against protestors in Aurangabad on Saturday. Photograph: ANI Video Grab

 

Police vehicles vandalised during Bihar Bandh

IMAGE: Police vehicles vandalised during the protest in Patna on Saturday. Photograph: ANI Photo

 

Police personnel detain youth during Bihar Bandh

IMAGE: Police personnel detain a protestor in Patna on Saturday. Photograph: ANI Photo

 

Lathi charge during Bihar Bandh

IMAGE: Police personnel lathi-charge protestors in Patna on Saturday, here and below. Photograph: ANI Photo

 

Lathi charge during Bihar Bandh

Photograph: ANI Photo

 

Lathi charge during Bihar Bandh

Photograph: ANI Photo

 

Lathi charge during Bihar Bandh

Photograph: ANI Photo

 

Lathi charge during Bihar Bandh

Photograph: ANI Photo

 

Lathi charge during Bihar Bandh

Photograph: ANI Photo

 

Lathi charge during Bihar Bandh

IMAGE: Police personnel confront protestors in Patna on Saturday. Photograph: ANI Photo

 

Protesters pelt stones during Bihar Bandh

IMAGE: Protesters pelt stones during the Bihar Bandh in Patna on Saturday. Photograph: ANI Video Grab

 

Police personnel detain protestors during Bharat Bandh

IMAGE: Police personnel detain protestors in Patna on Saturday, here and below. Photograph: ANI Photo

 

Police personnel detain protestors during Bharat Bandh

Photograph: ANI Photo

 

Vandalised vehicle during Bihar Bandh

IMAGE: A vandalised vehicle in Patna on Saturday. Photograph: ANI Video Grab

 

Protesters flee during Bihar Bandh

IMAGE: Protesters flee police personnel during the Bihar Bandh in Patna on Saturday. Photograph: ANI Video Grab

 

Photographs curated by Satish Bodas/Rediff
Feature Presentation: Mahipal Soni/Rediff

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