SAD chief Sukhbir Badal attacked near gurdwara in Maharashtra

Akali Dal chief and former Punjab deputy chief minister Sukhbir Singh Badal was attacked and hospitalised in Maharashtra.
Key Points
- Shiromani Akali Dal chief Sukhbir Singh Badal was attacked in Nanded, Maharashtra.
- The former Punjab deputy chief minister was hospitalised following the incident.
- The attack occurred near a gurudwara in Nanded.
- A viral video showed Badal with an injury to his right hand.
- Badal had visited Takht Sri Hazur Sahib earlier with his wife, Harsimrat Kaur Badal.
Shiromani Akali Dal chief and former Punjab deputy chief minister Sukhbir Singh Badal was attacked in Maharashtra's Nanded on Thursday, police said.
Badal was attacked near a gurudwara and has been hospitalised, police said.
WATCH: Sukhbir Singh Badal Injured In Attack
A viral video showed Badal walking inside a building with a cloth wrapped around his right hand.
Earlier in the day, Badal had visited the Takht Sri Hazur Sahib in Nanded along with wife Harsimrat Kaur Badal, who is an Akali Dal MP.