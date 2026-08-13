Home  » News » SAD chief Sukhbir Badal attacked near gurdwara in Maharashtra

SAD chief Sukhbir Badal attacked near gurdwara in Maharashtra

Source: PTI   -  Edited By: Hemant Waje August 13, 2026 15:22 IST 1 Minute Read
google preferred source
x

Akali Dal chief and former Punjab deputy chief minister Sukhbir Singh Badal was attacked and hospitalised in Maharashtra.

Sukhbir Singh Badal

IMAGE: Shiromani Akali Dal chief Sukhbir Singh Badal was attacked in Nanded, Maharashtra. Photograph: ANI video grab

Key Points

  • Shiromani Akali Dal chief Sukhbir Singh Badal was attacked in Nanded, Maharashtra.
  • The former Punjab deputy chief minister was hospitalised following the incident.
  • The attack occurred near a gurudwara in Nanded.
  • A viral video showed Badal with an injury to his right hand.
  • Badal had visited Takht Sri Hazur Sahib earlier with his wife, Harsimrat Kaur Badal.

Shiromani Akali Dal chief and former Punjab deputy chief minister Sukhbir Singh Badal was attacked in Maharashtra's Nanded on Thursday, police said.

Badal was attacked near a gurudwara and has been hospitalised, police said.

WATCH: Sukhbir Singh Badal Injured In Attack 

A viral video showed Badal walking inside a building with a cloth wrapped around his right hand.

Earlier in the day, Badal had visited the Takht Sri Hazur Sahib in Nanded along with wife Harsimrat Kaur Badal, who is an Akali Dal MP.

Source: PTI  -  Edited By: Hemant Waje© Copyright 2026 PTI. All rights reserved. Republication or redistribution of PTI content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent.

More News Coverage

sukhbir singh badalakali dalnanded attackpunjab politicsharsimrat kaur badal

More From Rediff

Jobs, Not Exams, Hold Key To Youth Anger

Jobs, Not Exams, Hold Key To Youth Anger
El Nino Revives India's Water Disputes

El Nino Revives India's Water Disputes
'Lungiwala Slur': Why Sushmita Dev Won't Back Down

'Lungiwala Slur': Why Sushmita Dev Won't Back Down

Related Stories

Ex-terrorist opens fire at SAD's Badal at Golden Temple

Ex-terrorist opens fire at SAD's Badal at Golden Temple

Quick Links

Sukhbir Singh BadalMaharashtraPunjabAkali DalNandedHarsimrat Kaur BadalTakht Sri Hazur Sahib

Web Stories

How Does India's Doctor Count Compare Globally?

How Does India's Doctor Count Compare Globally?
Asus Brings New CX15 Chromebook To India

Asus Brings New CX15 Chromebook To India
World Elephant Day: Haathi Mere Saathi

World Elephant Day: Haathi Mere Saathi