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Nepal Disaster Sparks Crisis In Bihar

By REDIFF NEWS August 28, 2026 15:13 IST 3 Minutes Read
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Nepal's devastating flash floods have created a worrisome flood situation in Bihar.

Caution: Graphic content. Viewer discretion is advised.

Gandak River's Flash Floods

SDRF carries recovered body

IMAGE: SDRF personnel carry a body recovered from the Gandak river near the Nichlaul area in Maharajganj, Uttar Pradesh, following flash floods in Nepal. Photograph: Video Grab/ANI Photo

 

Body recovered from Gandak

IMAGE: A body is recovered from the Gandak river. Photograph: Video Grab/ANI Photo

 

Key Points

  • Flash floods and mudslides devastated Nepal's Trishuli, triggering rescue operations and widespread destruction across homes, roads and businesses.
  • Surging waters flowed downstream into India's Gandak and Ganga river systems, inundating settlements across Uttar Pradesh and Bihar.
  • Recovery efforts, searches for missing people and aerial damage assessments highlighted the disaster's growing cross-border humanitarian impact.
 

Patna Faces Rising Waters

Valmiki Barrage view

IMAGE: The Valmiki barrage on the Gandak river at the India-Nepal border after flash floods. Photograph: Video Grab/ANI Photo

 

Patna floodwaters

IMAGE: Floodwaters partially submerge the area around the LCT ghat in Patna after the Gandak's flash floods in Nepal contributed to the Ganga's overflow. Photograph: ANI Photo

 

Submerged Patna homes

IMAGE: Houses remain partially submerged by floodwater near the LCT ghat in Patna. Photograph: ANI Photo

 

Flooded houses in Patna

IMAGE: Floodwaters surround partially submerged homes in Patna. Photograph: ANI Photo

 

Flooded Diara area

IMAGE: The flooded Diara area in Patna after the Ganga's water level rose. Photograph: ANI Photo

 

Flooded Bind Toli

IMAGE: Floodwaters engulf the Bind Toli area in Patna as river levels continued to rise. Photograph: ANI Photo

 

Bihar aerial flood survey

IMAGE: An aerial view of Bihar's border areas among Bagaha, Valmiki Nagar, Bettiah and Motihari during a survey by Bihar Chief Minister Samrat Choudhary. Photograph: @samrat4bjp X/ANI Photo

 

Kanpur flooded streets

IMAGE: Commuters wade through floodwater in the Katri area of Bhopal Purwa village in Kanpur after the Ganga's water level rose. Photograph: ANI Photo

 

Flash Floods And Mudslide In Trishuli

Elderly survivor rescued

IMAGE: An elderly survivor is transported to safety on heavy machinery after flash floods and a mudslide struck Trishuli in Nuwakot district, Nepal. Photograph: Navesh Chitrakar/Reuters

 

Man amid debris

IMAGE: A man stands amid the debris of a house. Photograph: Navesh Chitrakar/Reuters

 

Clearing debris

IMAGE: Residents clear debris around their homes. Photograph: Navesh Chitrakar/Reuters

 

Damaged properties

IMAGE: People stand beside their damaged properties. Photograph: Navesh Chitrakar/Reuters

 

Homes Buried In Mud

Woman salvages belongings

IMAGE: Rescuers help a woman enter her damaged house to salvage belongings. Photograph: Navesh Chitrakar/Reuters

 

Rescuer guides woman

IMAGE: A rescuer helps a woman move along a muddy road. Photograph: Navesh Chitrakar/Reuters

 

Mud-covered window

IMAGE: A mud-covered window of a damaged house. Photograph: Navesh Chitrakar/Reuters

 

Women on muddy road

IMAGE: Rescuers help women move through a mud-covered road. Photograph: Navesh Chitrakar/Reuters

 

Debris-covered building

IMAGE: A building remains covered in debris. Photograph: Navesh Chitrakar/Reuters

 

Submerged house

IMAGE: A portion of a submerged house. Photograph: Navesh Chitrakar/Reuters

 

Woman searches belongings

IMAGE: A woman searches for belongings at a damaged shop. Photograph: Navesh Chitrakar/Reuters

 

People on muddy road

IMAGE: People make their way through a mud-covered road. Photograph: Navesh Chitrakar/Reuters

 

Woman salvages piggy bank

IMAGE: A woman salvages a piggy bank inside her damaged house. Photograph: Navesh Chitrakar/Reuters

 

Missing persons photos

IMAGE: People look at photographs of missing people at the trauma centre in Kathmandu. Photograph: Athit Perawongmetha/Reuters

 

Family shows missing man's photo

IMAGE: A family member of Ram Prasad Ghosh displays his photograph after he went missing in Nepal's flash floods while working at a project camp for a Kathmandu-based company. Photograph: ANI Photo

 

Photographs curated by Anant Salvi/ Rediff
Feature Presentation: Ashish Narsale/ Rediff

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