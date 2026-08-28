Nepal Disaster Sparks Crisis In Bihar

Nepal's devastating flash floods have created a worrisome flood situation in Bihar.
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Gandak River's Flash Floods
IMAGE: SDRF personnel carry a body recovered from the Gandak river near the Nichlaul area in Maharajganj, Uttar Pradesh, following flash floods in Nepal. Photograph: Video Grab/ANI Photo
IMAGE: A body is recovered from the Gandak river. Photograph: Video Grab/ANI Photo
Key Points
- Flash floods and mudslides devastated Nepal's Trishuli, triggering rescue operations and widespread destruction across homes, roads and businesses.
- Surging waters flowed downstream into India's Gandak and Ganga river systems, inundating settlements across Uttar Pradesh and Bihar.
- Recovery efforts, searches for missing people and aerial damage assessments highlighted the disaster's growing cross-border humanitarian impact.
Patna Faces Rising Waters
IMAGE: The Valmiki barrage on the Gandak river at the India-Nepal border after flash floods. Photograph: Video Grab/ANI Photo
IMAGE: Floodwaters partially submerge the area around the LCT ghat in Patna after the Gandak's flash floods in Nepal contributed to the Ganga's overflow. Photograph: ANI Photo
IMAGE: Houses remain partially submerged by floodwater near the LCT ghat in Patna. Photograph: ANI Photo
IMAGE: Floodwaters surround partially submerged homes in Patna. Photograph: ANI Photo
IMAGE: The flooded Diara area in Patna after the Ganga's water level rose. Photograph: ANI Photo
IMAGE: Floodwaters engulf the Bind Toli area in Patna as river levels continued to rise. Photograph: ANI Photo
IMAGE: An aerial view of Bihar's border areas among Bagaha, Valmiki Nagar, Bettiah and Motihari during a survey by Bihar Chief Minister Samrat Choudhary. Photograph: @samrat4bjp X/ANI Photo
IMAGE: Commuters wade through floodwater in the Katri area of Bhopal Purwa village in Kanpur after the Ganga's water level rose. Photograph: ANI Photo
Flash Floods And Mudslide In Trishuli
IMAGE: An elderly survivor is transported to safety on heavy machinery after flash floods and a mudslide struck Trishuli in Nuwakot district, Nepal. Photograph: Navesh Chitrakar/Reuters
IMAGE: A man stands amid the debris of a house. Photograph: Navesh Chitrakar/Reuters
IMAGE: Residents clear debris around their homes. Photograph: Navesh Chitrakar/Reuters
IMAGE: People stand beside their damaged properties. Photograph: Navesh Chitrakar/Reuters
Homes Buried In Mud
IMAGE: Rescuers help a woman enter her damaged house to salvage belongings. Photograph: Navesh Chitrakar/Reuters
IMAGE: A rescuer helps a woman move along a muddy road. Photograph: Navesh Chitrakar/Reuters
IMAGE: A mud-covered window of a damaged house. Photograph: Navesh Chitrakar/Reuters
IMAGE: Rescuers help women move through a mud-covered road. Photograph: Navesh Chitrakar/Reuters
IMAGE: A building remains covered in debris. Photograph: Navesh Chitrakar/Reuters
IMAGE: A portion of a submerged house. Photograph: Navesh Chitrakar/Reuters
IMAGE: A woman searches for belongings at a damaged shop. Photograph: Navesh Chitrakar/Reuters
IMAGE: People make their way through a mud-covered road. Photograph: Navesh Chitrakar/Reuters
IMAGE: A woman salvages a piggy bank inside her damaged house. Photograph: Navesh Chitrakar/Reuters
IMAGE: People look at photographs of missing people at the trauma centre in Kathmandu. Photograph: Athit Perawongmetha/Reuters
IMAGE: A family member of Ram Prasad Ghosh displays his photograph after he went missing in Nepal's flash floods while working at a project camp for a Kathmandu-based company. Photograph: ANI Photo
Photographs curated by Anant Salvi/ Rediff
Feature Presentation: Ashish Narsale/ Rediff