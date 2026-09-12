Modi-Xi Meet: Look At The Body Language

On Saturday, September 12, 2026, Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping met on the sidelines of the BRICS Summit in New Delhi.
The meeting was aim to normalise India-China relations and address lingering border tensions following the eastern Ladakh military standoff.
External Affairs Minister Subrahmanyam Jaishankar, National Security Adviser Ajit Kumar Doval and Principal Secretaries to the PM, Pramod Kumar Mishra and Shaktikanta Das were also present.
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Photographs curated by Manisha Kotian/Rediff
Feature Presentation: Aslam Hunani/Rediff