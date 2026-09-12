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Modi-Xi Meet: Look At The Body Language

By REDIFF NEWS September 12, 2026 20:46 IST 1 Minute Read
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On Saturday, September 12, 2026, Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping met on the sidelines of the BRICS Summit in New Delhi.

The meeting was aim to normalise India-China relations and address lingering border tensions following the eastern Ladakh military standoff.

External Affairs Minister Subrahmanyam Jaishankar, National Security Adviser Ajit Kumar Doval and Principal Secretaries to the PM, Pramod Kumar Mishra and Shaktikanta Das were also present.

Modi Xi Meet

IMAGE: Prime Minister Narendra Modi with Chinese President Xi Jinping, here and below. Photograph: Press Information Bureau

 

Modi Xi Meet

Photograph: Press Information Bureau

 

Modi Xi Meet

IMAGE: The Indian and Chinese delegations during the talks. Photograph: Press Information Bureau

 

Modi Xi Meet

IMAGE: Modi speaks during the talks. Photograph: @MEAIndia X/ANI Photo

 

Modi Xi Meet

IMAGE: Xi speaks during the talks. Photograph: @MEAIndia X/ANI Photo

 

SEE: Modi and Xi Hold Talks

 

Video: DD Via ANI/X

Photographs curated by Manisha Kotian/Rediff
Feature Presentation: Aslam Hunani/Rediff

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