Kader Khan, Gambhir among 112 conferred with Padma awards

President of Djibouti Ismail Omar Guelleh, L&T chairman A M Naik, late journalist Kuldip Nayar, late actor Kader Khan and cricketer Gautam Gambhir were among the 112 prominent personalities who were named on Friday for conferment of this year's Padma awards.
Folk artist from Chhattisgarh Teejan Bai, Guelleh, Naik and theatre actor from Maharashtra Balwant Moreshwar Purandare will be honoured with Padma Vibushan, former Comptroller and Auditor General V K Shunglu, former union minister Kariya Munda, Akali leader S S Dhindsa were named for Padma Bhushan.
Former CEO of CISCO Systems John Chambers, South African anti-Apartheid Leader Pravin Gordhan, iconic face of MDH spices Mahashay Dharam Pal Gulati, Malayalam actor Mohan Lal, founder President of Saraswati Nadi Shodh Sansthan, Darshan Lal Jain were among the 14 renowned persons named for Padma Bhushan, the Home Ministry announced.
Late actor Kader Khan, cricketer Gautam Gambhir, dancer and choreographer Prabhu Deva and former diplomat S Jaishankar are among 94 persons named for Padma Shri.
These awards are conferred by President of India at ceremonial functions which are held at Rashtrapati Bhawan usually around March/ April every year.
This year the President has approved conferment of 112 Padma Awards including one duo case (in a duo case, the Award is counted as one). The list comprises four Padma Vibhushan, 14 Padma Bhushan and 94 Padma Shri Awards.
As many as 21 of the awardees are women and the list also includes 11 persons from the category of Foreigners/NRI/PIO/OCI, 3 posthumous awardees and one transgender person.
HERE IS THE FULL LIST OF PADMA AWARDEES
PADMA VIBHUSHAN (4)
|S.No
|Name
|Field
|State
|1.
|Ms. Teejan Bai
|Art-Vocals-Folk
|Chhattisgarh
|2.
|Shri Ismail Omar Guelleh (Foreigner)
|Public Affairs
|Djibouti
|3.
|Shri Anilkumar Manibhai Naik
|Trade & Industry- Infrastructure
|Maharashtra
|4.
|Shri Balwant Moreshwar Purandare
|Art-Acting-Theatre
|Maharashtra
PADMA BHUSHAN- (14)
|S.No
|Name
|Field
|State
|5.
|Shri John Chambers (Foreigner)
|Trade & Industry- Technology
|USA
|6.
|Shri Sukhdev Singh Dhindsa
|Public Affairs
|Punjab
|7.
|Shri Pravin Gordhan (Foreigner)
|Public Affairs
|South Africa
|8.
|Shri Mahashay Dharam Pal Gulati
|Trade & Industry- Food Processing
|Delhi
|9.
|Shri Darshan Lal Jain
|Social Work
|Haryana
|10.
|Shri Ashok Laxmanrao Kukade
|Medicine-Affordable Healthcare
|Maharashtra
|11.
|Shri Kariya Munda
|Public Affairs
|Jharkhand
|12.
|Shri Budhaditya Mukherjee
|Art-Music-Sitar
|West Bengal
|13.
|Shri Mohanlal Viswanathan Nair
|Art-Acting-Film
|Kerala
|14.
|Shri S Nambi Narayan
|Science & Engineering-Space
|Kerala
|15.
|Shri Kuldip Nayar (Posthumous)
|Literature & Education (Journalism)
|Delhi
|16.
|Ms. Bachendri Pal
|Sports- Mountaineering
|Uttarakhand
|17.
|Shri V K Shunglu
|Civil Service
|Delhi
|18.
|Shri Hukumdev Narayan Yadav
|Public Affairs
|Bihar
PADMA SHRI- (94)
|S.No
|Name
|Field
|State
|19.
|Shri Rajeshwar Acharya
|Art-Vocal-Hindustani
|Uttar Pradesh
|20.
|Shri Bangaru Adigalar
|Others-Spiritualism
|Tamil Nadu
|21.
|Shri Illias Ali
|Medicine-Surgery
|Assam
|22.
|Shri Manoj Bajpayee
|Art-Acting-Films
|Maharashtra
|23.
|Shri Uddhab Kumar Bharali
|Science & Engineering- Grassroots Innovation
|Assam
|24.
|Shri Omesh Kumar Bharti
|Medicine-Rabies
|Himachal Pradesh
|25.
|Shri Pritam Bhartwan
|Art-Vocals-Folk
|Uttarakhand
|26.
|Shri Jyoti Bhatt
|Art-Painting
|Gujarat
|27.
|Shri Dilip Chakravarty
|Others-Archaeology
|Delhi
|28.
|Shri Mammen Chandy
|Medicine- Hematology
|West Bengal
|29.
|Shri Swapan Chaudhuri
|Art-Music-Tabla
|West Bengal
|30.
|Shri Kanwal Singh Chauhan
|Others-Agriculture
|Haryana
|31.
|Shri Sunil Chhetri
|Sports-Football
|Telangana
|32.
|Shri Dinyar Contractor
|Art-Acting-Theatre
|Maharashtra
|33.
|Ms. Muktaben Pankajkumar Dagli
|Social Work-Divyang Welfare
|Gujarat
|34.
|Shri Babulal Dahiya
|Others-Agriculture
|Madhya Pradesh
|35.
|Shri Thanga Darlong
|Art-Music-Flute
|Tripura
|36.
|Shri Prabhu Deva
|Art-Dance
|Karnataka
|37.
|Ms. Rajkumari Devi
|Others-Agriculture
|Bihar
|38.
|Ms. Bhagirathi Devi
|Public Affairs
|Bihar
|39.
|Shri Baldev Singh Dhillon
|Science & Engineering- Agriculture
|Punjab
|40.
|Ms. Harika Dronavalli
|Sports-Chess
|Andhra Pradesh
|41.
|Ms. Godawari Dutta
|Art-Painting
|Bihar
|42.
|Shri Gautam Gambhir
|Sports-Cricket
|Delhi
|43.
|Ms. Draupadi Ghimiray
|Social Work-Divyang Welfare
|Sikkim
|44.
|Ms. Rohini Godbole
|Science & Engineering-Nuclear
|Karnataka
|45.
|Shri Sandeep Guleria
|Medicine-Surgery
|Delhi
|46.
|Shri Pratap Singh Hardia
|Medicine- Ophthmology
|Madhya Pradesh
|47.
|Shri Bulu Imam
|Social Work-Culture
|Jharkhand
|48.
|Ms. Friederike Irina (Foreigner)
|Social Work-Animal Welfare
|Germany
|49.
|Shri Joravarsinh Jadav
|Art-Dance Folk
|Gujarat
|50.
|Shri S Jaishankar
|Civil Service
|Delhi
|51.
|Shri Narsingh Dev Jamwal
|Literature & Education
|Jammu & Kashmir
|52.
|Shri Fayaz Ahmad Jan
|Art-Craft-Papier Mache
|Jammu & Kashmir
|53.
|Shri K G Jayan
|Art-Music-Bhakti
|Kerala
|54.
|Shri Subhash Kak (Foreigner)
|Science & Engineering- Technology
|USA
|55.
|Shri Sharath Kamal
|Sports-Table Tennis
|Tamil Nadu
|56.
|Shri Rajani Kant
|Social Work
|Uttar Pradesh
|57.
|Shri Sudam Kate
|Medicine-Sickle Cell
|Maharashtra
|58.
|Shri Waman Kendre
|Art-Acting-Theatre
|Maharashtra
|59.
|Shri Kader Khan (Posthumous-Foreigner)
|Art-Acting-Films
|Canada
|60.
|Shri Abdul Gafur Khatri
|Art-Painting
|Gujarat
|61.
|Shri Ravindra Kolhe (Duo)*
|Medicine-Affordable Healthcare
|Maharashtra
|Ms. Smita Kolhe (Duo)*
|Medicine-Affordable Healthcare
|Maharashtra
|62.
|Ms. Bombayla Devi Laishram
|Sports-Archery
|Manipur
|63.
|Shri Kailash Madbaiya
|Literature & Education
|Madhya Pradesh
|64.
|Shri Ramesh Babaji Maharaj
|Social Work-Animal Welfare
|Uttar Pradesh
|65.
|Shri Vallabhbhai Vasrambhai Marvaniya
|Others-Agriculture
|Gujarat
|66.
|Ms. Gita Mehta (Foreigner)
|Literature & Education
|USA
|67.
|Shri Shadab Mohammad
|Medicine-Dentistry
|Uttar Pradesh
|68.
|Shri K K Muhammed
|Others-Archaeology
|Kerala
|69.
|Shri Shyama Prasad Mukherjee
|Medicine-Affordable Healthcare
|Jharkhand
|70.
|Shri Daitari Naik
|Social Work
|Odisha
|71.
|Shri Shankar Mahadevan Narayan
|Art-Vocals-Films
|Maharashtra
|72.
|Shri Shantanu Narayen (Foreigner)
|Trade & Industry- Technology
|USA
|73.
|Nartaki Natraj
|Art-Dance- Bharatnatyam
|Tamil Nadu
|74.
|Shri Tsering Norboo
|Medicine-Surgery
|Jammu & Kashmir
|75.
|Shri Anup Ranjan Pandey
|Art-Music
|Chhattisgarh
|76.
|Shri Jagdish Prasad Parikh
|Others-Agriculture
|Rajasthan
|77.
|Shri Ganpatbhai Patel (Foreigner)
|Literature & Education
|USA
|78.
|Shri Bimal Patel
|Others-Architecture
|Gujarat
|79.
|Shri Hukumchand Patidar
|Others-Agriculture
|Rajasthan
|80.
|Shri Harvinder Singh Phoolka
|Public Affairs
|Punjab
|81.
|Ms. Madurai Chinna Pillai
|Social Work- Microfinance
|Tamil Nadu
|82.
|Ms. Tao Porchon-Lynch (Foreigner)
|Others-Yoga
|USA
|83.
|Ms. Kamala Pujhari
|Others-Agriculture
|Odisha
|84.
|Shri Bajrang Punia
|Sports-Wrestling
|Haryana
|85.
|Shri Jagat Ram
|Medicine- Ophthalmology
|Chandigarh
|86.
|Shri R V Ramani
|Medicine- Ophthalmology
|Tamil Nadu
|87.
|Shri Devarapalli Prakash Rao
|Social Work- Affordable Education
|Odisha
|88.
|Shri Anup Sah
|Art-Photography
|Uttarakhand
|89.
|Ms. Milena Salvini (Foreigner)
|Art-Dance-Kathakali
|France
|90.
|Shri Nagindas Sanghavi
|Literature & Education-Journalism
|Maharashtra
|91.
|Shri Sirivennela Seetharama Sastry
|Art-Lyrics
|Telangana
|92.
|Shri Shabbir Sayyad
|Social Work-Animal Welfare
|Maharashtra
|93.
|Shri Mahesh Sharma
|Social Work-Tribal Welfare
|Madhya Pradesh
|94.
|Shri Mohammad Hanif Khan Shastri
|Literature & Education
|Delhi
|95.
|Shri Brijesh Kumar Shukla
|Literature & Education
|Uttar Pradesh
|96.
|Shri Narendra Singh
|Others-Animal Husbandry
|Haryana
|97.
|Ms. Prashanti Singh
|Sports-Basketball
|Uttar Pradesh
|98.
|Shri Sultan Singh
|Others-Animal Husbandry
|Haryana
|99.
|Shri Jyoti Kumar Sinha
|Social Work- Affordable Education
|Bihar
|100.
|Shri Anandan Sivamani
|Art-Music
|Tamil Nadu
|101.
|Ms. Sharada Srinivasan
|Others-Archaeology
|Karnataka
|102.
|Shri Devendra Swarup (Posthumous)
|Literature & Education-Journalism
|Uttar Pradesh
|103.
|Shri Ajay Thakur
|Sports-Kabaddi
|Himachal Pradesh
|104.
|Shri Rajeev Tharanath
|Art-Music-Sarod
|Karnataka
|105.
|Ms. Saalumarada Thimmakka
|Social Work- Environment
|Karnataka
|106.
|Ms. Jamuna Tudu
|Social Work- Environment
|Jharkhand
|107.
|Shri Bharat Bhushan Tyagi
|Others-Agriculture
|Uttar Pradesh
|108.
|Shri Ramaswami Venkataswami
|Medicine-Surgery
|Tamil Nadu
|109.
|Shri Ram Saran Verma
|Others-Agriculture
|Uttar Pradesh
|110.
|Shri Swami Vishudhananda
|Others-Spiritualism
|Kerala
|111.
|Shri Hiralal Yadav
|Art-Vocals-Folk
|Uttar Pradesh
|112.
|Shri Venkateswara Rao Yadlapalli
|Others-Agriculture
|Andhra Pradesh
Note: * indicates duo case. (counted as one award)
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