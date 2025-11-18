HOME NEWS BUSINESS MOVIES CRICKET SPORTS GET AHEAD REDIFF-TV
Mera Sunder Sapna Beet Gaya... Kamini Kaushal's Memorable Songs

Mera Sunder Sapna Beet Gaya... Kamini Kaushal's Memorable Songs

By DINESH RAHEJA
November 18, 2025 12:36 IST

Kamini Kaushal was one of the top three heroines of the 1940s, alongside Suraiya and Nargis.

Her career started with 1946's Neecha Nagar, doing over 100 movies until her last, 2022's Laal Singh Chaddha.

Dinesh Raheja lists 10 songs that defined her career.

 

Mera Sunder Sapna Beet Gaya from Do Bhai
Singer: Geeta Roy

 

Yaad Karoge, Ek Din Hum Ko Yaad Karoge from Do Bhai
Singer: Geeta Roy

 

Badnaam Na Ho Jaye from Shaheed
Singer: Surinder Kaur

 

More Raja Ho Le Chal Nadiya Ke Paar from Nadiya Ke Paar
Singers: Lalita Deolkar-Mohammed Rafi

 

Yeh Kaun Aaya Re from Ziddi
=Singers: Lata Mangeshkar-Kishore Kumar

 

Yeh Duniya Roop Ki Chor from Shabnam
Singer: Shamshad Begum

 

Ye Duniya Hai Yahan Dil Ka Lagana from Shair
Singers: Lata Mangeshkar-Mukesh

 

Mera Naram Karejwa Dol Gaye from Arzoo
Singer: Lata Mangeshkar

 

Chahe Naina Churao from Aas
Singers: Lata Mangeshkar-Talat Mehmood

 

Jawani Jhoomti Hai from Bade Sarkar
Singer: Asha Bhosle

Photographs curated by Satish Bodas/Rediff

DINESH RAHEJA
