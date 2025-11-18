Mera Sunder Sapna Beet Gaya... Kamini Kaushal's Memorable Songs

Kamini Kaushal was one of the top three heroines of the 1940s, alongside Suraiya and Nargis.
Her career started with 1946's Neecha Nagar, doing over 100 movies until her last, 2022's Laal Singh Chaddha.
Dinesh Raheja lists 10 songs that defined her career.
Mera Sunder Sapna Beet Gaya from Do Bhai
Singer: Geeta Roy
Yaad Karoge, Ek Din Hum Ko Yaad Karoge from Do Bhai
Singer: Geeta Roy
Badnaam Na Ho Jaye from Shaheed
Singer: Surinder Kaur
More Raja Ho Le Chal Nadiya Ke Paar from Nadiya Ke Paar
Singers: Lalita Deolkar-Mohammed Rafi
Yeh Kaun Aaya Re from Ziddi
Singers: Lata Mangeshkar-Kishore Kumar
Yeh Duniya Roop Ki Chor from Shabnam
Singer: Shamshad Begum
Ye Duniya Hai Yahan Dil Ka Lagana from Shair
Singers: Lata Mangeshkar-Mukesh
Mera Naram Karejwa Dol Gaye from Arzoo
Singer: Lata Mangeshkar
Chahe Naina Churao from Aas
Singers: Lata Mangeshkar-Talat Mehmood
Jawani Jhoomti Hai from Bade Sarkar
Singer: Asha Bhosle
