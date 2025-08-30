HOME NEWS BUSINESS MOVIES CRICKET SPORTS GET AHEAD REDIFF-TV
Which Kareena Selfie Is Your Fave?

By REDIFF MOVIES
August 30, 2025 10:23 IST

Photograph: Kind courtesy Kareena Kapoor Khan/Instagram

Kareena Kapoor Khan is the queen of selfies and she has an entire photo dump to prove it.

 

Photograph: Kind courtesy Kareena Kapoor Khan/Instagram

Kareena takes a selfie in a London park.

 

Photograph: Kind courtesy Kareena Kapoor Khan/Instagram

That's her wet hair look.

 

Photograph: Kind courtesy Kareena Kapoor Khan/Instagram

Mirror selfie.

 

Photograph: Kind courtesy Kareena Kapoor Khan/Instagram

Getting the pout right.

 

Photograph: Kind courtesy Kareena Kapoor Khan/Instagram

A no make-up pout.

 

Photograph: Kind courtesy Kareena Kapoor Khan/Instagram

The elevator selfie.

 

Photograph: Kind courtesy Kareena Kapoor Khan/Instagram

Looking ethereal.

 

Photograph: Kind courtesy Kareena Kapoor Khan/Instagram

Against the beautiful sunset.

 

Photograph: Kind courtesy Kareena Kapoor Khan/Instagram

What's on Kareena's mind?

 

Photograph: Kind courtesy Kareena Kapoor Khan/Instagram

Kareena's wind-swept selfie.

Photographs curated by Satish Bodas/Rediff

Inside Kareena-Saif's Vintage Home
The Kareena Kapoor You Don't Know
Kareena Put On 25 Kg After...
10 things we STILL love about Jab We Met!
25 GORGEOUS FRAMES of Kareena Kapoor
