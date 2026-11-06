Vicky, Aditya, Vijay Party!

Bollywood's leading men turned up in style at Manish Malhotra's Diwali party. Take a look at the dapper arrivals, from established stars to the industry's rising young talents.
Key Points
- Vicky Kaushal, Arjun Kapoor and Aditya Roy Kapur make stylish appearances.
- Vedang Raina, Lakshya, Taha Shah Badussha, Abhay Varma and Jibraan Khan join the celebrations.
- Vijay Varma, Veer Pahariya, Freddy Daruwala and Karan Johar add to the star power.
In our third instalment of photographs from Manish Malhotra's Diwali party, we turn the spotlight on Bollywood's handsome hunks.
From Vicky Kaushal, Arjun Kapoor and Aditya Roy Kapur to Vijay Varma, Vedang Raina and Lakshya, the men brought style and swagger to the celebrations.
Vicky Kaushal.
Arjun Kapoor.
Aditya Roy Kapoor.
Vijay Varma.
Vedang Raina.
Lakshya.
Karan Johar.
Manish Malhotra's nephew Punit Malhotra.
Veer Pahariya.
Freddy Daruwala.
Taha Shah Badussha.
Abhay Varma.
Jibraan Khan.
Orry.
Photographs Panna Bandekar, curated by Satish Bodas/Rediff