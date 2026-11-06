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Vicky, Aditya, Vijay Party!

By REDIFF MOVIES November 06, 2026 16:11 IST 1 Minute Read
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Bollywood's leading men turned up in style at Manish Malhotra's Diwali party. Take a look at the dapper arrivals, from established stars to the industry's rising young talents.

Key Points

  • Vicky Kaushal, Arjun Kapoor and Aditya Roy Kapur make stylish appearances.
  • Vedang Raina, Lakshya, Taha Shah Badussha, Abhay Varma and Jibraan Khan join the celebrations.
  • Vijay Varma, Veer Pahariya, Freddy Daruwala and Karan Johar add to the star power.

In our third instalment of photographs from Manish Malhotra's Diwali party, we turn the spotlight on Bollywood's handsome hunks.

From Vicky Kaushal, Arjun Kapoor and Aditya Roy Kapur to Vijay Varma, Vedang Raina and Lakshya, the men brought style and swagger to the celebrations.

 

Vicky Kaushal

Vicky Kaushal.

 

Arjun Kapoor

Arjun Kapoor.

 

Aditya Roy Kapoor

Aditya Roy Kapoor.

 

Vijay Varma

Vijay Varma.

 

Vedang Raina

Vedang Raina.

 

Lakshya

Lakshya.

 

Karan Johar

Karan Johar.

 

Punit Malhotra

Manish Malhotra's nephew Punit Malhotra.

 

Veer Pahariya

Veer Pahariya.

 

Freddy Daruwala

Freddy Daruwala.

 

Taha Shah Badussha

Taha Shah Badussha.

 

Abhay Varma

Abhay Varma.

 

Jibraan Khan

Jibraan Khan.

 

Orry

Orry.

Photographs Panna Bandekar, curated by Satish Bodas/Rediff

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