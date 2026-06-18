Tiger, Vedang, Ayushmann Make Stylish Entry

Check out Bollywood's gorgeous men who attended the Bombay Times Headliners Awards 2026.
Key Points
- Tiger Shroff steals the spotlight with his fitness and confidence.
- Ayushmann Khurrana looks suave...
- Vedang Raina exudes incredible charm on the red carpet.
Tiger Shroff.
Vedang Raina.
Ayushmann Khurrana.
Milind Soman.
Ranveer Brar.
Taha Shah Badussha.
Mihir Ahuja.
Munawar Faruqui.
Rohit Roy.
Maniesh Paul.
Terence Lewis.
Ravi Kishan.
Shankar Mahadevan.
Naseeruddin Shah.
Suniel Shetty.
Jaideep Alhawat.
Udit Narayan.
Kunal Kapoor with son Zahan Kapoor.
Neeraj Ghaywan.
Manish Malhotra.
Rajat Bedi.
Madhur Bhandarkar.
Juhi Babbar with Anup Soni.
Anu Malik with daughters Anmol and Ada.
Javed Akhtar and Shabana Azmi.
Photographs: Panna Bandekar, curated by Satish Bodas/Rediff