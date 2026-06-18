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Tiger, Vedang, Ayushmann Make Stylish Entry

By REDIFF MOVIES Updated: June 18, 2026 16:33 IST 1 Minute Read
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Check out Bollywood's gorgeous men who attended the Bombay Times Headliners Awards 2026.

Key Points

  • Tiger Shroff steals the spotlight with his fitness and confidence.
  • Ayushmann Khurrana looks suave...
  • Vedang Raina exudes incredible charm on the red carpet.

Tiger Shroff

 

Tiger Shroff.

 

Vedang Raina

 

Vedang Raina.

 

Ayushmann Khurrana

 

Ayushmann Khurrana.

 

Milind Soman

 

Milind Soman.

 

Ranveer Brar

 

Ranveer Brar.

 

Taha Shah Badussha

 

Taha Shah Badussha.

 

Mihir Ahuja

 

Mihir Ahuja.

 

Munawar Ali

 

Munawar Faruqui.

 

Rohit Roy

 

Rohit Roy.

 

Maniesh Paul

 

Maniesh Paul.

 

Terence Lewis

 

Terence Lewis.

 

Ravi Kishan

 

Ravi Kishan.

 

Shankar Mahadevan

 

Shankar Mahadevan.

 

Naseeruddin Shah

 

Naseeruddin Shah.

 

Suniel Shetty

 

Suniel Shetty.

 

Jaideep Alhawat

 

Jaideep Alhawat.

 

Udit Narayan

 

Udit Narayan.

 

Kunal Kapoor and Zahan Kapoor

 

Kunal Kapoor with son Zahan Kapoor.

 

Neeraj Ghaywan

 

Neeraj Ghaywan.

 

Manish Malhotra

 

Manish Malhotra.

 

Rajat Bedi

 

Rajat Bedi.

 

Madhur Bhandarkar

 

Madhur Bhandarkar.

 

Juhi Babbar with Anup Soni

 

Juhi Babbar with Anup Soni.

 

Anu Malik with his daughters Anmol and Ada

 

Anu Malik with daughters Anmol and Ada.

 

Javed Akhtar and Shabana Azmi

 

Javed Akhtar and Shabana Azmi.

Photographs: Panna Bandekar, curated by Satish Bodas/Rediff

 

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